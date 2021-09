Soukromník Coufal: Začněme chápat důchodový systém jako sociální dávku v nouzi a nespoléhejme na něj jako na jediné zabezpečení ve stáří

reklama

„Z mého pohledu tomu tak není,“ říká Coufal. Chování politiků apolitických stran je podle něj veskrze pragmatické a odpovídající situaci.



„Prostě nám ukazují, že ve společnosti jsou problémy, na něž stát nestačí a stačit nikdy nebude. Řešení těchto problémů je na rozhodnutí každého jednotlivce a nedá se rozhodnutím politiků najít řešení vyhovující všem. Z mého pohledu, pokud chceme malý stát, který minimálním způsobem zasahuje do rozhodování občana, není současný pasivní postoj politiků k důchodovému systému nijak špatný. Důchodový systém je již poměrně dlouhou dobu stabilní a všichni občané mají možnost se jeho podmínkám přizpůsobit a (zcela logicky ve světle toho, co důchodový systém nabízí) zařídit po svém,“ dodává.

Mgr. Bohuslav Coufal Soukromníci



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To, že státem garantovaný důchod bude ve své podstatě spíše sociální dávka zajišťující sociální minimum, je z vývoje poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě asi každému jasné. Můžeme se rozčilovat, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak asi vše, co s tím můžeme dělat,“ obává se soukromník Coufal.



Podívejme se, co můžeme pro své spokojené stáří udělat



Základem je podle politika zbavení se iluze, že se o nás postará stát. „Druhým faktem je, že v každém případě se jedná o odložení naší spotřeby v době, kdy jsme mladí, silní a úspěšní, na dobu, kdy už tak mladí, silní a úspěšní nebudeme. Toto odložení spotřeby je naše investice do budoucnosti a znamená naši oporu v dobách, kdy standardní běžné příjmy nestačí naší spotřebě. Důležitou vlastností soukromých úspor na ‚důchod‘ oproti státnímu důchodovému systému je to, že pokud předčasně zemřeme, tak tyto úspory nezmizí a zůstanou vašemu partnerovi či dětem,“ říká Coufal.

Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 12% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5929 lidí Vzdělání a rodina jsou dva základní pilíře naší budoucnosti



Vzdělání je prý první faktor, na který můžeme a hlavně musíme především v mládí velmi dbát. „Nemám ovšem na mysli rigorózní lpění na formálním vzdělání či akademických titulech, ale opravdu široké zaujetí pro různé aspekty a potřeby života člověka a snahu o jejich co nejširší a důkladné poznání. Žádná škola nás dnes nemůže připravit na to, co budeme k životu potřebovat za dvacet let. Ale snaha o poznávání a učení se nových věcí bude potřebná v jakékoliv fázi života,“ říká a dodává: „Když budeme umět lidem s čímkoliv pomoci, rádi nám za to zaplatí, nebo naopak poskytnou své služby.“



Ve správně fungující rodině vidí nejlepší základ dlouhodobého zabezpečení jednotlivce. „Kdo jiný by se měl postarat o sebe navzájem než členové rodiny. Výchova budoucí generace, která se o nás postará ve stáří, je sice trochu retro úvaha, ale podle mého názoru stále platí a nikdy platit nepřestane. Věnujme proto svým dětem dostatek péče, aby i ony měly důvod pečovat o nás,“ vyzval Coufal.

Fotogalerie: - Landův zlatý špendlík

Finanční úspory, investice – co nesníme hned, musí vydělávat do budoucna



„Hned na začátku si řekněme, že dnes hodně z nás již od mládí vydělává víc, než na základní spotřebu potřebujeme. Není tedy problém začít spořit již v brzkém mládí. Druhým faktem je, že jakékoliv investování prostřednictvím institucionálních investorů (a o státu to platí dvojnásob) vás připraví o značnou část možného zisku. Zde se vracíme ke vzdělání. Naučte se základním kupeckým počtům a starejte se o svoje úspory sami. Co inflace? Ano, základní strašák všech střadatelů. Nezbývá mi než vám doporučit soustředěně tlačit na politiky, aby zajistili, že inflace bude nulová, a vaše úspory budou mít tudíž trvalou hodnotu. Učiňme z inflace základní téma voleb,“ říká. Jakékoliv kroky podporující inflaci jsou podle něj špatné kroky.



I minimální důchodový systém znamená dluh, který budeme muset zaplatit



Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 17% Ne, bude to výrazně víc 66% Ne, bude to výrazně méně 13% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9803 lidí



Náš osud, resp. důstojné a spokojené stáří podle Coufala neleží ani tak v rukou politiků, ale v našich.



„Začněme chápat (teď oslovuji především ty mladší z nás) důchodový systém jako sociální dávku v nouzi a nespoléhejme na něj jako na jediné zabezpečení ve stáří. My, co je nám okolo padesáti let, to asi odneseme nejvíc, ale vy mladší se můžete z tohoto začarovaného kruhu ještě vymanit,“ uzavírá svůj komentář.

Psali jsme: Předseda Svobodných vidí ideální právní stát jako štít Trikolora: Nynější dotace jsou zdrojem zla, provedeme jejich důslednou revizi Na všechno jeden paragraf pro a druhý proti. Kolaboranti? Odebrat výsady. Zkušený podnikatel ostře Nesnažme se Bitcoin ovládnout, napovídá soukromník Bohuslav Coufal





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.