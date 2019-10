Soukup vypustil bombu, a hned jich několik schytal. Porno. Budu za debila. Tohle vejde na tuty do dějin

Včera večer měl premiéru další z nových pořadů generálního ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Jedná se o sitcom Premiér. Jak to u Soukupových pořadů bývá, i zde se chopil hlavní role Pavla Diviše, tedy premiéra, sám. Anketa Kdyby za svého života Karel Gott kandidoval na prezidenta, volili byste ho? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 8357 lidí

TV Barrandov seriál popisuje takto: „Sitcomový seriál Premiér je politická satira z prostředí vysoké politiky, který paroduje a vtipně zobrazuje, jak se dělá politika, jak se chovají politici a jak kvete státní byrokracie. Fiktivní premiér na fiktivním Úřadu vlády řeší v úřadu strategické i běžné administrativní záležitosti nekompromisně a tvrdě, ale v soukromí se stává jiným člověkem. Politické situace a řešené záležitosti jsou přizpůsobeny současnému politickému dění a aktuální problematice. Obsahem epizod jsou každodenní politické situace i diskuse o problémech a jejich nestandardní řešení. Vtipné dějové situace, rozhovory, spory a zápletky z prostředí Úřadu vlády i ze soukromí vychází ze skutečného současného politického dění a každodenních problémů politiků.“

Dá se říci, že skoro všichni ostatní seriál popisují jinak.

Lucie Sulovská, komentátorka internetového periodika Echo24.cz, seriál ironicky označila za „Hochkultur“ a srovnala ho s počinem Víta Olmera Playgirls. A dodala: „Vsadím se, že to Ovčáček v rámci trollby zítra pochválí a strhá nenávistné kritiky na ČSFD.“

Ozval se také Matěj Hollan z Žít Brno. „Dal jsem to celý! Co je oproti tomu ultramaraton. Tohle vejde na tuty do dějin. Nikdo to netrefil. Že jde vyrobit něco takhle neskutečnýho, si nikdo z vás nedokázal představit v nejbujnějších fantaziích. Nejvýhrůžnější jsou poslední tři věty: ‚Bude to zábava. Věřte mi. Bude to zábava.‘ Dokoukat to je věcí národní cti.“

Editorka serveru Expres.cz Barbora Koukalová odtušila, že nyní chápe, proč je najednou o Jaromíra Soukupa takový zájem.

Na Česko-Slovenské filmové databázi se seriál stihl dopracovat na 2% hodnocení a příčku 9. nejhoršího seriálu. Nejpozitivnější hodnocení sepsal uživatel Cobur. Zda jde o satiru, nebo ne, je otázkou.

Hodnotit je možné ZDE

„Jaromír Soukup je nadčlověk! Už o tom není pochyb. Po dlouhá léta udržoval nad vodou úroveň televizních estrád, potom znovu přinesl do světa žurnalistiky nezaujatost a objektivitu svými několika pořady, následně vytvořil platformu pro politiky, kde mohou vyjádřit svůj názor, a nakonec se stal pionýrem na poli originální televizní tvorby, když dokázal najednou skloubit nejméně tři různé žánry do sebe (satira, sitcom, politické drama) v seriálu bohatém na jasnou a přehlednou expozici, kdy člověku dává prostor domýšlet si závěry a kde pomocí vtipu ostře komentuje palčivé problémy současnosti,“ píše.

A dodává: „Jako vždy neudělal jedinou chybu ve výběru spolupracovníků. Kameraman, který mistrně ovládá své řemeslo, nás vtahuje do scén za doprovodu hudebního podkresu složeného z nepodbízivých, veselých kláves, scénárista, zajisté sám Soukup, protože je to nepochybně autor, toho dokázal za tak krátkou dobu říct tak moc, jen pomocí podtextu a břitkých monologů hlavní postavy. Premiér je prostě pecka, která dokazuje, že dneska už nikdo nepotřebuje příživníky z ČT, kteří z našich poplatků točí s*ačky a lezou do zadku pražské kavárně. Sluníčkáři budou seriál samozřejmě kritizovat, ale to Jardu nikdy nezastavilo. Být po jejich, jsou tu znova u vesla komunisti. Snad už jen dodám, že se nemůžu dočkat dalších dílů, a zajímá mě, kam se Jaromír Soukup vydá příště. Nebo snad premiér Pavel?“

Kladná hodnocení se našla ještě tři.

Celkově zatím seriál hodnotilo přes 700 uživatelů. A hodnocení „odpad!“ jasně převažuje. Někteří dokonce prohlašují, že hodnocení „odpad!“ Soukup retroaktivně posunul, takže filmy a seriály, které ho měly dříve, by se měly posunout o něco výše. Recenze byly rozmanité, od věcných až po obscénní.

„Některé Soukupovy pořady jsou i vtipné (pravda, nechtěně, ale člověk si říká, že to je takové roztomilé WTF). Tady je už naplno vidět, že mistr J. není herec. Plus tu není nic vtipného. Musím upřímně říct, že něco tak špatného jsem v televizi asi ještě neviděl,“ mínil Ivoshek.

Fotogalerie: - Medaile Senátu

„Navrhuji zavést na ČSFD hodnocení ‚Odpad Jaromíra Soukupa‘, které by se mohlo udělovat pořadům TV Barrandov. Klasický ‚odpad!‘ totiž není fér k dílům jako Babovřesky, Playgirls, Ordinace v růžové zahradě atd.“ dodával Spinosaurus.

„Soukup je regulérně psychicky nemocnej člověk. Protože jen úplnej blázen si může myslet, že tohle je sitcom. Drtivá většina je Soukupův blábolivý monolog; jako z ostatních pořadů, naprosto není poznat mezi Soukupem – hercem a Soukupem v jiných rolích. Čekal jsem nějaký hodně trapný vtipy, ale on se o ně ani nepokouší?! WTF,“ byl překvapen další z uživatelů.

Jeden z hodnotících citoval repliku seriálového premiéra: „Tak budu asi za debila. Ale to je těžká věc, protože tam je velká konkurence.“ A dodal: „Není, Jaromíre. Není.“

A některé reakce byly vyloženě vulgární. „Jsem na návštěvě u otce, a když to začalo nečekaně hrát, rozpačitě jsme se po sobě podívali, radši si pustili gay porno a začali si vzájemně honit č*ráky,“ napsal RedAK.

„Celé to působí jako porno těsně předtím, než někdo něco vyndá. Jedinou roli, jakou v médiích Jaromír Soukup ještě neměl, je právě pornoherec. A tak vznik tohoto seriálu je logickým krokem. Jelikož herecké kvality lze očekávat naprosto shodné. Čekal jsem, kdy už konečně naloží svoji sekretářku Marcelku, ale Jaromír se po celou dobu věnoval jen sám sobě. Stejně jako ve všech ostatních pořadech na televizi Barrandov Jaromíra Soukupa s Jaromírem Soukupem,“ podotkl JKL.

Jak se Jaromír Soukup popral s rolí premiéra, je možné vidět na tomto videu:

Jaromír Soukup k pořadu včera na Facebooku dodal: „Dnešní díl sitkomu PREMIÉR je za námi. Ale dobrá zpráva: už zítra se můžete těšit na další. Snad vás bude seriál bavit minimálně tolik, jako mě baví jej pro vás tvořit. Repríza prvního dílu na Barrandov News už zítra (ve čtvrtek) v 10:40 hodin.“

autor: kas