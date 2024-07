Špičky Evropy zuřily kvůli Orbánovi. Ale proč by ho to zajímalo? Novinář ukázal, kde uspěl

Novinář Szabolcs Panyi je velmi kritický vůči vládě Viktora Orbána. A právě proto neustále sleduje dění v Maďarsku i v Orbánově vládě. Panyi se pozastavil nad návštěvou Orbána v Moskvě. „Z Orbánova pohledu je to obrovský úspěch. Orbán si získal veškerou pozornost, kterou chtěl, zabodoval u Putina i trumpovského světa a znovu potvrdil svou pozici vedoucího prokremelského a protiukrajinského hlasu EU,“ zhodnotil novinář.

Kupodivu mu taková akce může prospět i v Evropském parlamentu. A to v posílení nově vznikající frakce Patrioti pro Evropu. „To mu může prospět i v Evropském parlamentu, kde v současnosti láká europoslance a strany z jiných skupin, aby se přidali k jeho frakci Patrioti pro Evropu,“ ukázal na nově vznikající frakci EP, kterou Orbán zakládá spolu s Andrejem Babišem (ANO).

Poukázal i na bezzubost politických špiček Evropy. „Samozřejmě existuje mnoho rozzlobených tweetů od zuřivých vůdců EU a hlav vlád členských států – ale proč by ho to zajímalo? Všechno jsou to jen řeči, žádná akce, jak tomu vždy bylo, a Orbán to velmi dobře ví. Cyklus zpráv se posouvá dál a vzhledem k tomu, že Maďarsko je ve srovnání s jinými potížisty po celém světě stále relativně ,v pořádku‘, nebude to mít žádné následky,“ napsal Palyi na Twitteru a dodal, že to ví i z vlastních zkušeností. „Když mluvím s maďarskými vládními zdroji, je to obvykle jejich přesný argument – ??kromě obvyklého tvrzení, že ,v tajnosti nás mnoho zemí skutečně podporuje; prostě to nesmějí říkat nahlas'," ukázal Palyi na praxi evropské politiky.

Novinář ukázal, že jednotlivé země i nandnárodní uskupení jako NATO nebo Rada Evropy využívají pověsti „zlobivého“ Maďarska pro obchodování s podporou různým návrhům. „Jako novinář je jedním z mých oblíbených témat zkoumání toho, jak Orbán úspěšně manévruje v mezinárodní politice a uzavírá zákulisní dohody i s těmi, kteří proti němu občas vystupují. Kdykoli je potřeba Orbánův hlas v Radě nebo NATO, nedůležité otázky, jako je zhoršující se právní stát a svoboda tisku v Maďarsku, jsou vždy smeteny stranou. Sem tam probíhá řízení o porušení práva EU s konečným závazným rozhodnutím někde v daleké budoucnosti – zajímá to Orbána? Samozřejmě že ne,“ poznamenal Palyi.

Jen jednou byl novinář svědkem toho, jak Viktor Orbán stáhl ocas mezi nohy a podřídil se západnímu nátlaku. „Bylo to v dubnu 2023, když Spojené státy uvalily sankce na Mezinárodní investiční banku vedenou Ruskem, přezdívanou ,Ruská špionážní banka‘. Tu Orbán pozval, aby měla sídlo v Budapešti a byla jí poskytnuta diplomatická imunita. Téměř okamžitě po amerických sankcích se maďarská vláda stáhla z ruské ,špionážní banky' jako jednoho z jejích akcionářů a v podstatě je vykázala ze země,“ ukázal Palyi na Orbánovu politiku.

??I'm a journalist, not a foreign policy analyst or political expert, but here’s my quick take on Orbán’s visit to Moscow: from his perspective, it’s a huge success. Orbán garnered all the attention he wanted, scored points with Putin and Trumpworld alike, and reaffirmed his… pic.twitter.com/ZfRra54bTX — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) July 6, 2024

Podle Palyiho je to zapříčiněno tím, že Orbán ctí a bojí se moci. „Orbán se nestará o špatnou pověst, rozzlobené tweety nebo diplomatické tanečky – zajímá se pouze o skutečnou moc a bojí se jí. Orbán dobře chápe, že Putin se nebojí použít moc, zatímco západní hráči – jako Evropská komise nebo USA – to dělají jen občas, třeba jednou za deset let,“ poukázal na benevolentnost západních zemí i vlád Palyi.

Szabolcs Panyi je toho mínění, že Viktor Orbán teď čeká jen na zvolení Donalda Trumpa do úřadu prezidenta USA. „Jsem si docela jistý, že si myslí, že ho teď až do začátku třicátých let nikdo nebude obtěžovat – zvláště pokud dokáže vysedět tuto americkou administrativu a Trump se v roce 2025 vrátí k moci, jak očekává.“