Špinavé prádlo u Pirátů. Padlo ultimátum, členové se hádají

Nemohou se shodnout na tom, zda Tomáš Tožička, který kandiduje na Teplicku do Senátu, na místo uvolněné po skonu Jaroslava Kubery (ODS) straně pomůže, nebo spíš notně ublíží. Tožička je totiž přesvědčen, že masový vrah Stalin byl i s miliony mrtvých lidí na kontě v podstatě břídil proti kapitalistům, kteří podle Tožičky ztýrali mimo jiné v koloniích mnohem víc lidí.

„Můj názor je, že po dnešním článku na Novinkách chválí Piráty jen komunisté s tím, že ale Piráty stejně volit nebudou.. stačí si přečíst diskusi. Útočení na slovo kapitalismus prostě JE zkratka k tomu být stalinista nebo jiný příznivce totalitních režimů. Voliči nad tím déle dumat nebudou. Cílem má být etický kapitalismus, a ne kapitalismus rušit. Takto se ale právě začala šířit zkratka, že Piráti mají mezi sebou stalinisty nebo že dokonce v jádru tak trochu stalinisté jsou. Každý potenciální volič se s touto zkratkou dřív nebo později setká. I kdyby toto vše Tožička odvolal a omluvil se (což neudělal), tak je otázka jestli mít takového slona v porcelánu jako svého zástupce,“ napsal do diskuse pirát Jindřich Bartek.

Lidé, kteří se v hlasování zdrželi, se zdrželi i proto, že nechtějí naskakovat na „hnojomety“ proti Pirátům, ale zároveň nechtějí Tožičku podpořit, protože jsou si vědomi toho, že jeho výrok je problematický.

Naproti tomu Kateřina Stojanová na fóru Tožičku hájila a popsala ho jako liberála, který v jednom ze svých výroků přestřelil.

„Pana Tožičku jsme pozvali na fyzické grilování kandidátů žádajících o podporu tak, jak je to dlouhodobým zvykem, což mimo jiné zajišťuje informovanou volbu všech voličů (v tomto případě členů ÚsK). Byl konfrontován s řadou otázek, včetně obav o jeho domnělé opěvování stalinismu. Jeho volební výsledek (26 hlasů pro z 32 hlasujících) jsou, myslím, přesvědčivým důkazem, že většinu ujistil o tom, že je to liberál ctící demokratické hodnoty, který se jen dopustil zkratkovitého výroku na Twitteru. Komu se to nikdy nestalo (z nás i vysoce postavených politiků), ať hodí kamenem – internetový prostor k tomu svádí víc než dost. Uznávám, že možné interpretace o zlehčování hrůz stalinismu jsou legitimní, ale myslím, že jsou liché. A nadto, žádný režim není samospásný a perfektní, každý je třeba neustále podrobovat kritické debatě. V opačném případě na tomhle světě nikdy nebude líp,“ poznamenala Stojanová.

Michael Polák oponoval, že pokud o Tožičkovi hlasovalo jen 32 lidí, není u Pirátů něco v pořádku.

V obecné rovině však konstatoval, že Tožička kandiduje na severu Čech a to je specifický region, kde mohou jeho slovům lidé rozumět. Poznamenal také, že Piráti měli od počátku v programu některé levicové body a rozhodně se nechtěli tvářit jako jakási variace na politiku TOP 09. A přesto nakonec hlasoval proti Tožičkovi.

„Takhle, Tožičku lze hájit třeba z těch pozic, že pokud vím, tak kandiduje v severních Čechách a situace v tomhle regionu je trochu přešlapem vývoje v ČR po roce 1989. Pokud nahradíme slovo ‚kapitalismus‘ spojením ‚finanční kapitalismus‘ a dáme si to celé do kontextu situace některých skupin obyvatelstva zvláště v některých regionech, tak jeho názory najednou nezní tak radikálně. Taky je jasné, že Piráti jsou platforma, která je v některých směrech ekonomicky radikální a není to jen jakási variace typu ‚TOP09, ale s větší tolerancí k jointům‘. Některé opěrné body našeho programu byly na začátku spíš levicové, i když ne tím směrem, jako soudobé požadavky západoevropských ‚komunistických‘ hnutí a kandidátů (např. 100% mezní sazba daně z příjmu – my žádáme rovnou daň, taky jsem si nevšiml, že bychom chtěli přímo zastropovávat nájemné jako v Berlíně, apod.). Přesto v případě Tožičkovy kandidatury v téhle anketě hlasuju proti a to nejen pod tlakem mojí bouřící se sociální bubliny. Přeci jen některé ty formulace, které na něj lze vytáhnout a které zřejmě použil, když oslovoval specifické publikum, mně přijdou trochu mimo hlavní proud pirátského konsensu. Pokud tu zaznělo, že o jeho kandidatuře do Senátu hlasovalo jen 32 členů, tak máme něco nastavenýho špatně... kandidáti do Senátu jsou vidět celorepublikově a členů máme přeci jen už trochu víc,“ uvedl Polák.

Petr Lysek v anketním vláknu poznamenal, že má problém svému okolí Tožičkova slova vysvětlit, protože jemu samotnému přijdou podivná. A ač si prý váží Tožičkovy práce, kterou odvedl v minulosti, je mu prý jasné, že výroky o Stalinovi se zalíbí jen příznivcům komunistů a ti pravděpodobně Piráty stejně volit nebudou. Proto se nakonec postavil proti Tožičkově kandidatuře.

„I kdybych akceptoval omluvu, že šlo o zkratku na twitteru, pořád jsou dle mého zcela nepřijatelné, směšují hloupě několik nesouvisejících věcí a při jakékoliv debatě by nemohly obstát. Současný stav společnosti si rozhodně zaslouží kritický pohled, ale je třeba si uvědomit, v jaké pozici se člověk nachází a podle toho se také vyjadřovat. Okamura si může plácat co chce a vše mu u jeho fanklubu projde, ale my máme poněkud jiný. A srovnat krvavého diktátora s ekonomickým systémem, který má mnoho podob a mnoho vládnoucích systémů, je tak stupidní, že je to velmi těžko akceptovatelné. Když to zjednoduším, když už jsem měl velmi pozitivní odezvy na rozhovor s Olgou, prásk, a opět jsme ‚nevolitelní‘ .A náš kandidát na senátora by měl být tolik mediálně soudný, že se jeho vyjádření nebudou blížit fb výkřikům V.K.jr. anebo člena SPD,“ zdůrazni Lysek.

Člen předsednictva Filip Mezera celou věc postavil prostě a jednoduše. Buď já, nebo pan Tožička. Jestliže bude Tožička kandidovat do Senátu, Filip Mezera už za kandidáty do veřejné funkce kandidovat nehodlá, protože Piráty vidí jako středovou stranu, ale Tožičkovy názory středové nejsou a od volby Pirátů odrazují např. vojáky. Těm dal Tožička nálepku žoldáků ve službách NATO.

Poslanec František Navrkal Tožičku hájil. Zdůraznil, že dokonalý kandidát v podstatě neexistuje, ale u Tožičky se dá počítat s tím, že nebude v horní komoře Parlamentu hlasovat v rozporu s programem Pirátů, třeba proti zavedení manželství pro homosexuály.

Varovný hlas proti Tožičkovi pozvedl Petr Vileta.

„Zcela vážně uvažuji o založení členského podnětu. Když nám ‚spláchli‘ Rumla jen proto, že v devadesátkách byl ve vládě ODS, tak Tožička by zasloužil spláchnout také. Jeho názory jsou fakt někde mezi pacifismem, Antifou a komunismem. Pokud by byl náhodou zvolen, bude neřízenou, neřiditelnou střelou a i pokud bude jen kandidovat, může nám pokakat naši horko těžko vyvrácenou pověst ‚komunistů v černém‘,“ zdůraznil.

