Spisovatel Michal Viewegh se neudržel: Taková severoamerická kráva!

Spisovatel Michal Viewegh kroutí hlavou nad dnešní dobou plnou korektnosti a děkuje Bohu za to, že se narodil v zemi, kde si mohl na ženy sáhnout.

Před časem proletěla světem kampaň MeToo, která vlastně běží dodnes. Ženy v ní prozrazují, že byly v minulosti obtěžovány, kupříkladu slavnými muži. Před rokem, před deseti lety i dříve. V hledáčku médií se kvůli tomu teď ocitl i kandidát na člena Nejvyššího soudu Spojených států Brett Kavanaugh. Ze sexuálního obtěžování ho obvinila profesorka Christine Blasey Ford. Mělo k tomu dojít v roce 1982. Viewegh si o tom myslí své.

„Inu tak je jedno z víceméně nadbytečných, tzv. protetických slovních spojení, která fejetonistovi například v tuto chvíli umožňují, aby v pauze vytvořené protetickými slovíčky padl na kolena, sepjal ruce a děkoval Bohu, že se narodil v zemi, kde jako pubescent mohl vrstevnice osahávat, aniž tím ohrozil svou budoucí kariéru, neboť žádná z těch holek naštěstí nebyla a není taková severoamerická kráva, aby mu dneska onen nevinný, pětatřicet let starý gymnaziální petting vyčítala… Inu tak,“ napsal dříve jeden z nejprodávanějších českých spisovatelů v textu pro Lidovky.cz.

Autor má za to, že kauza Kavanaugh spatřila světlo světa kvůli údajně „chorobně rozbujelému americkému feminismu, hypertrofovanému právnímu systému a nejspíš i neléčeným projevům klimakteria“, doplnil Viewegh.

V českém právním systému jsme prý zatím nedošli tak daleko. V Česku máme opačný problém. U nás může do Senátu kandidovat i zloděj, napsal Viewegh, a ačkoli nikoho nejmenoval, měl na mysli Davida Ratha, neboť zmínil rok 2012 a krabici od vína. Svůj komentář uzavřel prohlášením, že už nám tu chybí jen to, aby se do nejvyšších pater politiky pokusil dostat Radovan Krejčíř.

