Špitál plný štěnic? Nejvíc prý u rodiček nebo na očním. Tak to dnes vypadá v „nemocnici na kraji města“?

Obtížný hmyz trápí na severu Čech nejen ubytovny nepřizpůsobivých, ale řadu let i běžné bytové domy. Loni se poprvé dostala do médií alarmující zpráva, že tímto hmyzem je zamořena mostecká porodnice. Gynekologicko-porodnické oddělení muselo být v létě úplně uzavřené.

Problém v „nemocnici na kraji města“ je podle některých stále aktuální. Alespoň to tvrdí praktický lékař pro dospělé Roman Houska, který provozuje vlastní lékařskou praxi a zároveň je členem městského zastupitelstva za ODS. „Víme, že je mostecká nemocnice bohužel plná štěnic. Ta situace je opravdu podle mého názoru neúnosná,“ řekl. Informace má prý jednak od mnoha svých pacientů a kolegů lékařů, kteří pracují v mostecké nemocnici. Také čerpá ze zpráv na sociálních sítích. Téma se dostalo na veřejné jednání zastupitelstva.

Skutečnost, že nemocnice není v majetku města, podle Romana Housky není důvod tuto katastrofu ignorovat. I přesto se totiž Mostečanů významně dotýká: „Léčí se tam převážně lidé našeho města, pracují tam lékaři a sestřičky, kteří jsou také našimi obyvateli.“

Požádal představitele města, aby se nějakým způsobem obrátili na vedení Krajské zdravotní, jejíž management sídlí v Ústí nad Labem. Měli by jej poprosit o nějaké řešení, případně zjistit, zda už dneska nějaké mají. „Zda se snaží tuto složitou situaci řešit. Myslím, že si naši občané nezaslouží, aby si domů z práce - případně pacienti, kteří tam leží - odnášeli tyto velmi nepěkné ´věci´,“ uzavřel svou výzvu.

Psali jsme: Opravdu drsné jednání zastupitelstva v Mostě: Zadlužený Rom přinesl petici. Primátor si nebral servítky, začal po něm žádat zaplacení dluhu Jasné slovo ekonoma, zabývajícího se dotacemi: U Babiše se nejedná o korupci Romové z Chanova přišli s peticí: Nechtějí „čunkodomy“ ani zadarmo. Opraví si ghetto sami, věří Piráti Nezajímá mě novinářská svoboda, když… Zapálená obhájkyně premiéra a protikorupční bojovník se nemilosrdně střetli na síti

Není to jen fáma?

Prohlášení přímo od Krajské zdravotní v tuto chvíli nemá redakce k dispozici, ale téměř obratem po vyjádření lékaře Housky se snažil od Krajské zdravotní zjistit podrobnosti zastupitel Radek Belej (KSČM), který je krajským radním a členem komise sociální a zdravotní. Hovořil prý s předsedou představenstva Krajské zdravotní, který sice potvrdil situace, že nějaká osoba štěnice do nemocnice zanesla. „Ale v současné době prý již tímto hmyzem zaplevelená není. Poprosil bych proto pana Housku, aby mi ještě řekl, kde se tedy štěnice nacházejí,“ podotkl Belej.

Lékař Houska ví prý od kolegů, že jde například o oddělení oční, ORL, gynekologické oddělení. „Víc k tomu já říct neumím. A pokud se mýlím a nikde v nemocnici již tento problém není, tak budu jedině rád, a to jak za občany, tak za zaměstnance nemocnice,“ doplnil.

Podle poslankyně za Ústecký kraj Hany Aulické Jírovcové je pravda, že občas štěnice zaplaví především oddělení gynekologicko-porodnické. „Což ale jenom svědčí o situaci obyvatelstva, které nemocnici navštíví… Bohužel to pak odnáší nejen personál, ale i ostatní pacienti. Nemyslím si, že by se ze strany nemocnice proti tomu nedělala žádná opatření, ba naopak,“ zmínila s tím, že zbytek republiky těžko chápe, co se na severu Čech řeší. „Toto je holá realita…“ povzdychla nad problematikou, kterou jako Mostečanka zná, ale složitě o ní přesvědčuje veřejnost z jiných částí země, natož zákonodárce, kteří mohou pomoci ke změnám.

Štěnice už se i objevily i během komunálních voleb

Téma štěnic se konkrétně v Mostě přitom dostalo i do volebních kampaní a následně bylo podnětem i pro policejní vyšetřování. Například hnutí Otevřené radnice, v čele s někdejším náměstkem ministra průmyslu a obchodu Karlem Novotným (dříve ČSSD), zveřejnila plakát se sloganem „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí“, který měl reagovat na palčivý problém se zahmyzenými byty po nepřizpůsobivých. „Ten slogan – jeho myšlenka je o tom, že v našem městě je velké množství štěnic, švábů, ale i potkanů, nakonec o tom psala a píšou i média. Dokonce i v porodnici se měly objevit štěnice, i o tom psala média,“ řekl Karel Novotný loni pro ParlamentníListy.cz.

Popisoval, že obyvatelé se trvale a dlouhodobě doslova bojí, jaký nepříjemný hmyz jim přileze ze sousedova bytu do toho jejich. „Jaký hmyz na ně bude padat ze stropů ve společných prostorech těchto obytných domů. Jsou velmi časté případy, kdy se rodina za účelem likvidace štěnic musela nuceně zbavit nábytku, koberců, matrací, postelí, tapet či oblečení. Zůstanou v holém bytě s pocitem, že se ten šílený hmyz může kdykoliv vrátit, a navíc nemají peníze na nákup věcí, které museli vyhodit. Nábytek něco stojí, lidé si na něj šetří několik let. A pak najednou o něj přijdou a vlastně stojí opět za počátku,“ objasňoval.

Plakát Otevřené radnice proti havěti.

I když si lidé koupí nový nábytek, tak nemají jistotu, že z jiného bytu se k nim opět zmíněná havěť „nenastěhuje“. „Pro takové občany jsou ty štěnice a podobný hmyz prostě šílenou havětí, která jim ničí život. Bohužel se vyhozené věci neodvážejí do sběrného dvora, ale nechají se u popelnic, odkud je někteří chudí obyvatelé berou domů – a celý kolotoč začíná znovu,“ jsou ještě slova Karla Novotného, na kterého se prý také obraceli například senioři kvůli obavám z cestování v MHD. Bojí se štěnic v polstrovaných sedačkách. Politik měl proto v programu cyklickou deratizaci tramvají a autobusů a deratizaci a dezinsekci ve všech bytových domech po celém městě.

Z facebookového profilu severočeského deratizátora J. M. Siebera.

Také krajský radní Martin Klika šel do komunálních voleb s heslem „Vyčistím Litvínov od štěnic“. „Štěnice jsou problémem celé republiky, já je ale řeším pouze z pohledu Litvínova. Dotaci bytovým družstvům by mohl poskytovat kraj nebo město. Pro bytová družstva jsou to statisícové náklady, pokud mají účinně hubit hmyz v celých domech a opakovaně. Jinak nemá dezinsekce cenu. Z jednoho domu se hmyz rozlézá do druhého a postupně zamoří celé město,“ vysvětloval to i on pro ParlamentníListy.cz.

Z facebookového profilu severočeského deratizátora J. M. Siebera.

I v současné době na území města probíhají deratizační cykly v různých bytových domech, bez ohledu na většinovou skladbu nájemníků. Podle odhadů se s otravným hmyzem potýká opakovaně až 60 procent tamních domů, stejně jako v okolních městech. Štěnice se objevují i ve vagonech Českých drah – loni se objevily například na lince Praha–Budapešť. Invaze tohoto hmyzu se nevyhýbá ani jiným městům, včetně bohatších lokalit, například Libereckému kraji, Plzeňskému kraji nebo v Brnu.

Psali jsme: Opravdu drsné jednání zastupitelstva v Mostě: Zadlužený Rom přinesl petici. Primátor si nebral servítky, začal po něm žádat zaplacení dluhu Jasné slovo ekonoma, zabývajícího se dotacemi: U Babiše se nejedná o korupci Romové z Chanova přišli s peticí: Nechtějí „čunkodomy“ ani zadarmo. Opraví si ghetto sami, věří Piráti Senátorka Dernerová na Václavák nechodí: Ordinuji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lucie Bartoš