Spodina? „Ať to zkusí říct v Čechách.“ Fico si to s Vášáryovou vyřídil

„Autobus veze prvňáčky základní školy na školní výlet a rozbije se. Řidič neví, co se rozbilo, a proto nervózně vyžene děti z autobusu se slovy: ‚Běžte se vyčůrat.‘ Vyhrne si rukávy na bílé košili a začne se hrabat v motoru. Asi po půl hodině k němu přijde jeden prvňáček, ruce v kapsách a řekne mu: ‚Já vám povím, co se vám rozbilo.‘ Řidič zatím s určitou mírou trpělivosti odpovídá: ‚Neruš mě, běž k ostatní dětem a dej si nějakou malinovku‘,“ vypráví Fico ve videu.

„Po další půlhodině neúspěšného hrabání v motoru přijde opět ten stejný prvňáček a opakuje: ‚Já vám řeknu, co se vám rozbilo.‘ Řidič špinavý až po uši od oleje už není tak klidný a s křikem vyhání malého provokatéra: ‚Neotravuj, už jsem ti to jednou říkal, ať si jdeš dát malinovku a vyčůrat se, ale neotravuj‘,“ pokračuje ve vyprávění vtipu Fico.

„Ale uběhla další hodina neúspěšného pokusu řidiče opravit motor a malý neodbytný prvňáček opět přichází se svým tvrzením: ‚Já vím, co vám se rozbilo.‘ Vytočený do nepříčetnosti se celý špinavý řidič obrátí na malého chlapce a z plných plic na něj zakřičí: ‚Tak mi teda řekni, co se mi rozbilo.‘ A prvňáček s rukama v kapsách s ledovým klidem odpoví: ‚Autobus se vám rozbil‘,“ dokončil Fico vtip o autobusu.

A právě takovým rozbitým autobusem je podle něj Progresivní Slovensko Michala Šimečky. „A takového prvňáčka nyní potřebují některá slovenská média, která se s velkou hrdostí hlásí k tzv. mainstreamovým médiím. Kladou si otázku, co se to vlastně toho 30. září stalo, že jejich oblíbený autobus Progresivní Slovensko zůstal stát rozbitý na silnici. A hledají odůvodnění. Že by klínový řemen nebo karburátor. A kdo byl ten sabotér, no určitě SMER. Určitě ta zlá alternativní média,“ říká Fico, že média nyní hledají, co bylo ve volbách vlastně za problém, že Progresivní Slovensko neuspělo.

„Ne, ne, přátelé, vám se totiž rozbil celý ten autobus, celé Progresivní Slovensko, které jste tak nekriticky propagovali a podporovali. Kdyby takovou podporu měl SMER, tak nemáme ve volbách 23 %, ale 35 %. Vyslali jste do politické soutěže totálně rozbitý autobus menšinového názoru, plný nesmyslů o homosexuálech, třech záchodech a legalizaci narkotik. A snažili jste se slovenskou veřejnost přesvědčit, že jde i o jejich názor. Ale jak se už stokrát potvrdilo, lidé mají vlastní hlavu a nedovolí, aby jim někdo vygumoval zdravé názory na rodinu, sexuální vztahy a historické kořeny,“ má jasno pravděpodobný příští slovenský premiér.

„Tzv. hlavní média, mimovládní organizace a další pochlebovači americké zahraniční politiky, už to konečně pochopte. Neměli jste pro Slovensko dobrou nabídku, program Progresivního Slovenska není pro nás dobrý, od samého začátku máte ten autobus rozbitý a bylo jasné, že takový autobus nemůže dojet do cíle. A za SMER vám můžu garantovat, že když se bude snažit prosadit cokoliv ze svých nesmyslných názorů na život, narazí na nás, kteří to máme v hlavě v pořádku,“ dodává Fico.

Přidává vzkaz také zasloužilé herečce Magdě Vášáryové, která v rozhovoru pro české Novinky.cz uvedla, že slovenským voličům nerozumí a ostře zkritizovala SMER a Roberta Fica. „A mám vzkaz taky pro paní Vášáryovou, ať zkusí říct třeba v Čechách, že každý, kdo volil jinak než ona, je spodina a není demokratický. A přitom tito lidé o sobě tvrdí, že jsou nějaké elity. Elitou pro nás na Slovensku jsou Slováci, kteří mají rádi Slovensko a mají zdravý názor a ne tito přihlouplí kavárenští mudrlanti. Ještěže máme na Slovensku i alternativní média, která slovenským občanům statečně otvírají oči a já jim za to děkuju,“ uzavřel Fico.

Vášáryová mimo jiné v rozhovoru uvedla, že když se sečtou výsledky SMERU a OľaNO, tak třetina občanů „vnímá to Slovensko úplně někde jinde, než ono ve skutečnosti je“. Považuje je za „bandu nenávistných lidí“, kteří vykřikují, že nenávidí prezidentku. „Nevíme, co chtějí, víme, co nechtějí,“ řekla a dodala, že tito lidé nechtějí dobrou a spravedlivou justici a také nechtějí, aby Slovensko mělo „skutečnou evropskou normální demokracii“. „To je ten signál, který vyslali, bohužel,“ odsuzovala Vášáryová. Dodala, že je to „jen“ jedna třetina.

Obvinila SMER, že jeho kampaň byla zaměřená na fašisty a nacisty. „To, že pan Robert Fico a jeho družina, což jsou vyčpělí lidé, kteří tam jsou 30 let, už víme, že od nich nemůžeme čekat nic pozitivního pro moderní Slovensko. Tak uvidíme, nakolik se ztotožnili s hledáním mezi těmi nesystémovými voliči, anebo dokonce vysloveně spodinou,“ komentovala otázku, zda se kvůli tomu změní zahraniční politika Slovenska.

Voliči prý za tři a půl roku zapomněli, že za všechno špatné a za mafiánské praktiky může Robert Fico a jeho vlády. Měla iluzi, že úřednická vláda upokojí emoce a nastíní, jak by se mělo vládnout. A neví, proč Slováci nepochopili, že ve volbách šlo o to porazit Fica a jedinou šanci na to mělo Progresivní Slovensko. Ale Slováci volili malé strany. „My jsme se vzbudili do Slovenska, kterému bohužel nerozumím,“ shrnula.

