Spodina. Škodič! Čím se živí? Vrátilo se mu to jako bumerang. Aktivista Cemper si stěžoval na práci advokátky, narazil

„Advokátka, ředitelka vzdělávací společnosti a politička Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová vyzývá na svém facebooku české velvyslance k podání právního paskvilu. ‚Pane velvyslanče, podejte v Německu a v Itálii jménem České republiky na aktivistku Carolu Racketeovou, pašující do EU nelegální migranty, trestní oznámení za zvlášť závažné trestné činy,' vyzývá ve statusu, který má za několik hodin tisíce sdílení. Žádá také po velvyslancích podání trestního oznámení na všechny osoby, které ji nominovaly na jakékoli ocenění včetně Nobelovy ceny, za schvalování jejích trestných činů," všímá si Cemper. Následně napomíná advokátku za chyby, kterých se podle něj dopustila.

„Bohužel advokátka zneužívá své autority a plete hlavu lidem, kteří právu až tak nerozumí. Říká se tomu populismus,“ dodal.

Původní text ZDE.

„Tak už do mne šijí – ‚ODBORNÍCI‘ NA PRÁVO. No posuďte – autor: Jan Cemper – POVOLÁNÍ (asi) – bloger, ekologický a lidskoprávní aktivista, šéfredaktor serveru Manipulátoři. Takže se živí hledáním, co jiní dělají špatně, nebo co by jiní měli dělat lépe, nebo – a to především – nedělat vůbec. Právní nesmysl je to prý proto, že trestní oznámení už podala Itálie. Není to vůbec nesmysl – trestních oznámení může být stovka... pan aktivista asi nepochopil, že jde o vyjádření jasného postoje České republiky a jejích občanů. O právu sice neví nic, ale ví, co je právní nesmysl. A bere za to patrně i plat. Takže pane Jene, chce to maličkost – začít se živit tak nějak něčím užitečným pro lidi. Třeba jako advokát – máte-li na to! (stačí maličkost – právnická fakulta, několik let praxe, advokátní zkoušky a mozek). PS: Mohla bych chtít omluvu, ale není za co – kritika podobných ‚odborníků‘ zvyšuje prestiž kritizovaných,“ poznamenala v reakci Zwyrtek Hamplová.

„Paní Jano, vás může urazit pouze inteligent. Nikoli jakákoliv spodina, že?“ zareagovala pak v diskusi jedna z uživatelek.

„Neuvěřitelnej škodič. Nese mu to asi dobře, by mě zajímalo, kdo ho opravdu platí,“ poznamenal další diskutér.

„Je zajímavé, že se tihle lidskoprávní aktivisté navážejí do všech kolem a současně tleskají babě, která s lodí plnou migrantů nepovoleně vplula do přístavu i za cenu ohrožení člunu pobřežní stráže. Třeba je to tím vedrem...“ zkonstatoval další.

