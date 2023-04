Spolupráce s SPD se vyplatila, tak proč ji nezopakovat, říká předsedkyně Trikolory

reklama

„Trikolora může vzhledem ke svým současným dobrým vztahům jak s SPD, tak s ANO zafungovat jako katalyzátor zlepšování vzájemných vztahů v opozici,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, ve kterém hodnotí Fialovu vládu, dřívější spolupráci se Svobodnými a Soukromníky, aktivity dřívějšího spolustraníka Jindřicha Rajchla a také odpovídá na to, jestli je cílem Trikolory vrátit Andreje Babiše do funkce premiéra.

Co říkáte na nejnovější průzkumy volebních preferencí, ve kterých posílilo nejen hnutí ANO, ale také vaše Trikolora?

Novináři obvykle nad tabulkami volebních preferencí komentují spíš jejich horní část, ale on je zajímavý i spodek. Ta naše tři procenta z posledního průzkumu agentury Median určitě nejsou důvodem k jásotu, natož k bouchání šampaňského, zároveň ale platí, že Trikoloru už kdekdo odepisoval, ale ona tu stále je, ba dokonce opět roste. Pomaličku, ale roste. Nehrajeme si totiž na žádné spasitele, ale děláme poctivou každodenní politiku, jsme ve svých názorech konzistentní a nebojíme se chodit proti proudu. Na facebooku jsme se dopustili jedné spekulace, která některé novináře evidentně zaujala. Pokud spolu SPD a Trikolora vytvoří koalici, součet současných deseti procent SPD a tří procent Trikolory vůbec nemusí být třináct, nýbrž vzhledem k volební matematice a synergickému efektu o dost více. To by nás společně katapultovalo do pozice druhého nejsilnějšího volebního subjektu. Trikolora rovněž může vzhledem ke svým současným dobrým vztahům jak s SPD, tak s ANO zafungovat jako katalyzátor zlepšování vzájemných vztahů v opozici.

V této souvislosti jste oznámili, že jednáte s SPD o uzavření předvolebních koalic pro krajské volby v příštím roce. Proč jste se rozhodli právě pro spolupráci s SPD a jak daleko jsou tato jednání?

Vzpomenete si ještě, k čemu SPD a Trikoloru vyzýval bývalý prezident Václav Klaus už před sněmovními volbami v roce 2021? Ano, ke spolupráci. Jenže tehdy to kvůli problematickým osobním vztahům mezi předsedy SPD a Trikolory nešlo. Namísto toho Václav Klaus mladší domluvil „koalici“ se Svobodnými a Soukromníky. A pak rezignoval. Nyní jsme o dva roky dál a žádné osobní animozity už v cestě nestojí. Spolupráci s SPD jsme si navíc vyzkoušeli už v loňských komunálních volbách a všude, kde se tak stalo, to přineslo pozitivní výsledky. Tak proč to nezopakovat. Spolupráce na opozici je více než nutná, pokud opravdu chceme něco změnit a udělat pro naše občany.

V posledních parlamentních volbách jste kandidovali se Svobodnými a Soukromníky, kteří se však v posledních měsících od spolupráce s vámi poměrně ostře distancovali. Co si o jejich postoji myslíte a proč se vaše spolupráce podle vás takto vyhrotila?

To je jejich vizitka, ne naše. Co se týká ukrajinské války, my jsme pouze řekli, že nezačala 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno, ale dávno předtím a že viníků té války je víc. Jestli s tímhle mají Soukromníci problém, jejich věc. To samé platí o Svobodných. Ti pro změnu nevydýchali, že jsme před druhým kolem prezidentských voleb nehráli žádné hry na chytrou horákyni a zcela otevřeně jsme podpořili kandidáta ANO, kterého jsme považovali za „menší zlo“. Taky jejich věc.

Když jste s Václavem Klausem ml. Trikoloru zakládala, stavěli jste především na tom, že jste novou pravicovou stranou. Spolupráce s SPD vás spíš posouvá k „vlastenecké frontě“, což mnozí vnímají jako změnu politického kurzu. Vnímáte to také tak?

Ne, tak to není. Spolupráce s kýmkoli nás názorově nikam nepřemísťuje. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné. Za prvé: Bráníme normální svět. Za druhé: Bohatství vzniká z práce, ne z dotací a dávek. Za třetí: České zájmy na prvním místě. Pokud je SPD od nás trochu víc vlevo, je to jen dobře, aspoň můžeme společně oslovit širší voličské spektrum. A hlavně, kromě těch pár věcí, kde se od sebe trochu lišíme, je tu také spousta věcí, ve kterých se shodujeme. Na prvním místě v kritickém postoji k Fialově vládě a Evropské unii.

Přestože nejste parlamentní opozicí, na vládě Petra Fialy nenecháváte niť suchou. Co jsou hlavní příčiny toho, že vám pětikoalice tak leží v žaludku?

Za prvé: Zoufalé ekonomické výsledky vlády, které nebývalým způsobem provětrávají peněženky našich občanů. Za druhé: Postoj vlády k ukrajinské válce. Ne, pane Fialo, my nejsme ve válce, to pouze vy nás do ní chcete zavléct. Za třetí: Vládní podpora Green Dealu. Tohle zelené šílenství je další nestoudný atak na naše peněženky. Za čtvrté: Namísto, aby vláda hájila na prvním místě zájmy naší země a našich občanů, lokajsky posluhuje Washingtonu, Bruselu, Berlínu, Kyjevu atd. A za páté: Vláda den co den odkrajuje další kousky našich občanských svobod. Její boj s tzv. dezinformacemi není ve skutečnosti nic jiného než zavádění cenzury. Také se tu opět roztrhl pytel se žalobami za verbální trestné činy. A tak už se zase jinak mluví doma a jinak na veřejnosti. Sečteno, podtrženo: Fialova vláda nás vrací zpátky do totality.

Za vlády Andreje Babiše jste patřili k jeho silným kritikům. Dnes spíš k jeho hnutí ANO konvenujete, Andreje Babiše jste podpořili v prezidentských volbách a váš první místopředseda dokonce naznačil, že díky dobrým vztahům právě s hnutím ANO může být Trikolora mostem pro případnou spolupráci ANO a SPD na příští vládní úrovni. Chcete tedy dopomoci Babišovi zpět do premiérského křesla?

Ano, máte pravdu. Ještě před sněmovními volbami v roce 2021 jsme říkali, že Babiš je za osmnáct a Fiala bez dvou za dvacet. Jenže praxe Fialovy vlády je tak nestoudně šílená, že jsme svůj názor korigovali. Můj kolega první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek v téhle souvislosti používá hezkou metaforu s vařením polévky. Můžete si sice vysnít polévku přímo s božskou chutí, ale uvařit ji můžete pouze z toho, co máte doma. Stejné je to s naší politickou scénou. My se snažíme v rámci opozice spíše obrušovat hrany a spojovat, než kopat další příkopy a vyhledávat sváry. A co se týká Andreje Babiše, jsem si skoro jistá, že ani on v téhle chvíli ještě neví, zda se v roce 2025 bude chtít znovu ucházet o premiérské křeslo. Zatím jsem v tomto smyslu zaznamenala jeho spíše negativní postoj.

Jindřich Rajchl vám v parlamentních volbách „kryl záda“ z druhého místa pražské kandidátky. Poté však z Trikolory odešel, založil si svoji novou stranu a dnes objíždí republiku a plní stránky novin svým bojem proti chudobě. Nelitujete tohoto tříštění politických sil?

No, nevím. Myslím, že moje záda spíš využil k něčemu úplně jinému, ale odpovím vám raději v obecné rovině. Myslíte, že jako opozice pětikoalici porazíme, když tu bude čím dál víc opozičních stran, nebo když se naopak budeme spíš spojovat? Trikolora jde tou druhou cestou. Víc to komentovat nebudu.

V posledních dnech se hodně mluvilo o vašem ekonomickém expertovi a zároveň děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslavu Ševčíkovi. Proč se podle vás rozjela tak velká nenávistná kampaň proti docentu Ševčíkovi?

Pro upřesnění. Od loňského roku, kdy se Mirek Ševčík stal děkanem, již není naším odborným poradcem (vyhověl žádosti rektora). A zpět k vaší otázce. To je přesně ovoce té vracející se totality, o které jsem mluvila před chvilkou. Trochu vybočuješ z řady? Dovoluješ si kritizovat vládu? Nesouhlasíš s jediným správný názorem, samozřejmě tím vládním? V případě Mirka Ševčíka ještě můžeme doplnit: Kamarádíš s Trikolorou? Odvoláme tě. Vyhodíme tě z práce. Budeme tě ostouzet v médiích. Udáme tě policii. Budeme tě kriminalizovat. Budeme tě sledovat! Tak tohle už snad známe. To opravdu chceme znovu žít v totalitě a pod vládou všehoschopného pětislepence, který se pro udržení moci klidně spřáhne do jedné strany a ještě si to pojistí korespondenčním hlasováním? Já tedy ne. A udělám pro to maximum.

