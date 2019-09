Spor kolem irské pojistky je možné vyřešit, řekl k brexitu premiér Babiš

„Já si myslím, že řešení toho backstopu (anglické označení pro takzvanou irskou pojistku, pozn. ČTK) by mohlo být,“ řekl premiér. Možná je to podle něj „jenom nějaká technologická a psychologická záležitost“.

Takzvaná irská pojistka, kterou obsahuje „rozvodová“ dohoda dojednaná bývalou britskou premiérkou Theresou Mayovou a opakovaně odmítnutá britským parlamentem, má po brexitu zabránit přísnému hraničnímu režimu mezi Irskou republikou, která je členem EU, a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Současný britský premiér Boris Johnson pojistku označuje za nedemokratickou a chce ji z dohody odstranit.

Členské země Evropské unie jsou v jednáních s Británií o irské pojistce dlouhodobě solidární s pozicí Irska, které si přísně střeženou hranici napříč irským ostrovem nepřeje. To dnes zdůraznil také Babiš: „My stále jsme solidární jako Evropa.“ Zároveň ale dodal, že „v momentě, kdy by se mělo něco stát, tak samozřejmě budeme tvrdě bojovat za české zájmy“. Boj za české zájmy přitom označil za svůj „hlavní úkol“.

Vývoj posledních dní v Británii, kde poslanci dolní komory uštědřili premiérovi Johnsonovi několik porážek, označil český premiér za „neuvěřitelný“ a „turbulentní“. „Pan premiér (Johnson) teda prohrává jeden souboj za druhým,“ řekl.

Další vývoj kolem brexitu je podle předsedy české vlády velmi těžké předpovídat. „Ono to vypadá zase asi na prodloužení a vypadá to asi zase na nějaký mimořádný summit,“ uvedl Babiš. Odblokovat situaci by nyní podle něj mohly předčasné volby, o které Johnson usiluje.

Uzavřít brexitovou dohodu je podle českého premiéra v zájmu všech, nejen Británie. Pokud by totiž Britové EU opustili bez dohody, dotklo by se to i českých občanů, například řidičů kamionů, kterých by podle Babiše stály po neřízeném brexitu stovky na hranicích. „Pak všichni budou volat Babišovi a budou říkat: ‚Jaks to vyjednal, když tady stojíme a nemůžeme vozit zboží a naše fabriky nedodávají na čas‘.“ Babiš se vyslovil pro kompromis s Británií, která je podle něj pro Česko důležitá jako strategický partner v NATO i jako velký exportní trh.

Babiš uvedl, že britský premiér dostal pozvání na setkání předsedů vlád Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a zemí západního Balkánu, které se uskuteční příští čtvrtek v Praze. Johnson prý ale „asi nepřijde, protože má plno starostí“. Babiš také připomněl, že s předsedou britské vlády na konci srpna telefonoval a Johnson jej ujistil, „že pozice našich lidí ve Velké Británii nebude nikdy ohrožena“.

autor: nab