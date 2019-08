Spor o Babiše pokračuje. Ministerstvo financí vrací úder senátorům

Na jaře tohoto roku unikla do médií předběžná auditní zpráva Evropské komise, která konstatuje, že český předseda vlády je ve střetu zájmů, protože jako premiér členské země se spolupodílí na rozhodování o tom, jak se rozdělí evropské dotace, ale současně je konečným uživatelem výhod, které jeho holdingu Agrofert plynou z toho, že evropské dotace čerpá.

Čeští senátoři vytvořili komisi, ve které se předběžnými auditními zprávami chtěli zabývat, ale Ministerstvo financí jim je odmítlo vydat s odůvodněním, že si Evropská komise zveřejňování zpráv nepřeje.

Senátor Lukáš Wagenknecht se proto obrátil do Bruselu s dotazem, zda je to pravda a zda si Komise opravdu nepřeje zveřejnění zpráv. Dostalo se mu odpovědi, že Evropská komise proti zveřejnění předběžných auditních zpráv neprotestovala.

„Protichůdná, nesrozumitelná stanoviska EK a MF. Ministryně Schillerová tvrdí že komisi @SenatCZ nemůže kvůli dopisu EK poskytnout auditní zprávy o střetu zájmů premiéra Babiše. EK říká, že žádný takový dokument neexistuje. Kdo má pravdu? Netransparentnost, manipulace, nebo drobná chybka?“ zeptal se Wagenknecht na sociální síti Twitter, přičemž vycházel z odpovědi Evropské komise, kterou ke svému tweetu připojil.

Senátor Tomáš Cernin dokonce napsal, že vláda horní komoru Parlamentu obelhává. „Brusel: Žádný zákaz zveřejnit Babišovy audity jsme neposlali. Senát není nějaký utřinos, kterého pošlete do kouta, když se vám nehodí jeho drzé otázky. @SenatCZ je horní komora. Drzost, s jakou je obelháván touto vládou, ministryní financí, přesahuje všechny myslitelné meze,“ uvedl doslova.

Resort financí si však trvá na svém. Ve stanovisku publikovaném na stránkách resortu uvádí, že Komise má námitky proti předávání informací z předběžných zpráv třetím stranám.

„Ministerstvo financí k vyvracení jakýchkoliv pochybností o tom, zda disponuje oficiálním nesouhlasem Evropské komise se zveřejněním draftu auditní zprávy týkající se nastavení systému proplácení strukturálních dotací v ČR uvádí, že už samotný návrh této auditní zprávy je hned v úvodu opatřen disclaimerem, že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění,“ uvedl resort.

„Navíc Ministerstvo financí v návaznosti na došlé žádosti o poskytnutí tohoto draftu v souladu s příslušným nařízením EP a Rady předalo Evropské komisi tyto žádosti k vyřízení. V dopise, který na základě této žádosti MF obdrželo, je přímo uvedeno, že EK nesouhlasí se zveřejněním. Zároveň EK uvedla, že neidentifikovala ani žádný veřejný zájem na zveřejnění,“ pokračovalo.

autor: mp