Sprostý výlev kvůli chybějící přehradě. Opava a Krnov pod vodou. Nemuselo to tak být, míní Drobil

Od soboty 14. září do nedělního rána 15. září zasáhly Opavu závažné povodně. V sobotu večer kolem 22:30 hladina řeky Opavy překročila třetí stupeň povodňové aktivity a dosáhla 350 cm. Očekávalo se, že voda bude i nadále stoupat a kulminovat kolem čtvrté hodiny ranní. Město proto vydalo varování o možnosti rychlého vylití vody z břehů, což by zasáhlo oblasti jako sídliště Kateřinky a další části Opavy. Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5848 lidí

Krizový štáb apeloval na obyvatele, aby co nejrychleji opustili ohrožené oblasti a aby využili evakuační centra. První evakuovaní se začali shromažďovat v centru na Krnovské ulici, kde jim pomáhal Český červený kříž.

V neděli v 01:15 odeslal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje varovné SMS obyvatelům ohrožených částí města. Kolem 03:00 policie preventivně uzavřela most v Ratibořské ulici, kde voda dosáhla 30 cm pod mostní profil a hladina řeky stoupla na 442 cm.

Voda se vylila v okolí Vávrovic, kde zaplavila Vávrovickou ulici i podnik Femont. Zahrádkářská kolonie U vojenského splavu byla zatopena, a proto hasiči připravili nafukovací čluny pro případ evakuace. V ulicích Opavy bylo nasazeno 21 hlídek Policie ČR a čtyři hlídky Městské policie, které pomáhaly s evakuací a zároveň střežily opuštěný majetek.

V 06:00 se voda rozlila z koryta řeky v ulicích Partyzánská, Antonína Sovy a na Kolofíkově nábřeží. Hasiči evakuovali obyvatele ze zahrádkářské kolonie U vojenského splavu pomocí člunů. Silnice I/11 v Komárově byla uzavřena, protože voda zaplavila továrnu TEVA. Silný vítr povalil stromy v Kylešovicích, což vedlo k uzavření několika silnic.

Řeka Opava, jejíž hladina se běžně pohybuje kolem jednoho metru, nyní dosahuje téměř pěti metrů, což je kritická úroveň. Město se nachází ve třetím stupni povodňové aktivity, což znamená extrémní povodňové ohrožení. Podle předpovědi modelového vodního stavu od ČHMÚ by se situace měla zhoršovat i v pondělí, velká voda zůstane až do úterý.

„Voda se rozlije, přeteče břehy a půjde to do největšího sídliště v Opavě v Kateřinkách. Voda bude velmi rychle stoupat, protože celý ten terén je posazen pod úroveň řeky a během několika desítek minut může být na úrovni prvního patra,“ upozornil primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) na CNN Prima News s tím, že voda by měla opadnout až v úterý. „Vypadá to, že tu nějakou dobu zůstane a ty dopady a důsledky budou daleko větší,“ dodal.

„Déšť nepřestává a je stále stejně silný. Teče sem voda z Jeseníků, která tam spadla a přes Opavu teče na nás. To stejné z druhé strany z Moravice. Na nás stéká z obou stran a ta voda se začíná rozlívat,“ řekl primátor Opavy. A poděkoval hasičům, policistům i Českému červenému kříži za pomoc. Zatím jsou kapacity údajně dostatečné.

„Voda se rozlije, přeteče břehy a půjde to do největšího sídliště v Opavě v Kateřinkách. Voda bude velmi rychle stoupat, protože celý ten terén je posazen pod úroveň řeky a během několika desítek minut může být na úrovni prvního patra,“ upozornil primátor Opavy Tomáš Navrátil… pic.twitter.com/3yA2kKbp89 — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) September 14, 2024

Okolo sedmé hodiny ranní je most přes řeku Opava na Pekařské ulici téměř zaplaven. Řeka se začala rozlévat do lokality sídliště Kateřinky. Lídr ODS do krajských voleb 2024 a starosta Šilheřovic na Opavsku apeloval na místní obyvatele, ať nechodí do blízkosti rozvodněných řekl. „Myslete na bezpečnost a zdraví!“ vyzval a na X sdílel fotografii zaplaveného sídliště.

??Já chci apelovat na všechny, nejen v Opavě, ať nechodí do blízkosti rozvodněných řek, ani tam, kde mají pocit, že to dobře znají. Myslete na bezpečnost a zdraví!??

Foto: Řeka Opava se začala po sedmé hodině ranní rozlévat do lokality sídliště Kateřinky, Opavská skupina pic.twitter.com/8Jrl8Ob8qV — Radek Kaňa (@Radek_Kana) September 15, 2024

7:05, Opava Kateřinky, most Pekařská pic.twitter.com/nhVXUSXSDA — katka the cursed ???? (@giidass) September 15, 2024

Kateřinky jsou nejlidnatější městskou částí Opavy, bydlí v ní okolo tisíce lidí, kteří mají nařízenou evakuaci. Řeka Opava už se na mnoha místech v městské části vylila z koryta, uvedla redaktorka Události Ostrava Barbora Ďulová. „Aktuálně voda v městské části Kateřinky zaplavila už několik sklepů a garáží. Nicméně jsou tady lidé, kteří stále neuposlechli pokyn k evakuaci a jsou stále ve svých domovech,“ informovala redaktorka.

V současné době evakuace platí pro zhruba 5 tisíc obyvatel Opavy, to i v městské části Vávrovice nebo Držkovice. Velká voda komplikuje i dopravu, zaplaveno a uzavřeno je několik cest i mostů. Dopravu na uzavřených místech odklání policie.

Opava evakuuje obyvatele, hladina řeky Opavy tam neustále stoupá. Aktuální situaci sleduje redaktorka Barbora Ďulová. pic.twitter.com/4E5Sp9hW13 — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) September 15, 2024

K 08:10 byla uzavřena silnice I/56 mezi Dolním Benešovem a Zábřehem směrem na Hlučín. Na silnici I/11 u továrny TEVA byl zajištěn operativní dohled policie kvůli probíhající povodni.

Situace eskaluje i v Krnově, kde dnes radnice nařídila evakuaci zhruba tisíce obyvatel Dolního Kostelce a dalších 13 ulic. Velká část města je již pod vodou, včetně samotného centra. Situace dle Událostí Ostrava odpovídá situaci z roku 1997 a má se ještě zhoršit.

Krnovská radnice dnes nařídila evakuaci tisícovky obyvatel Dolního Kostelce a dalších 13 ulic. Velká část města už je pod vodou. Zaplavené je už i centrum. Hladina řeky Opavy ve městě běžně dosahuje jednoho metru. Aktuálně je řeka téměř na pěti metrech. Ve městě platí 3. SPA. pic.twitter.com/e3rAN5L5qm — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) September 15, 2024

Podle bývalého ministra životního prostředí, poslance a místopředsedy ODS Pavla Drobila je aktuální situace i důsledkem neexistence přehrady v Heřmínovech. Drobil zdůraznil, že absence přehrady přispívá k závažnosti současné situace. „Proč stále není? Protože ji může zablokovat/zdržovat každá díra v prdeli, která má v tomto státě právo nazývat se obcí a samozřejmě naši aktivisté. Jak dlouho ještě?!?“ klade naléhavý otazník na X.

To co se aktuálně děje v Opavě a Krnově je i důsledkem neexistence přehrady v Heřmínovech. Proč stále není? Protože ji může zablokovat/zdržovat každá díra v prdeli, která má v tomto státě právo nazývat se obcí a samozřejmě naši aktivisté. Jak dlouho ještě?!? pic.twitter.com/HM6RQiVCcw — Pavel Drobil (@PDrobil) September 15, 2024

Téměř pod vodou je i hraniční přechod Starý Bohumín, nazývaný také jako hraniční přechod Bohumín-Chalupki, který vede přes řeku Odru.

Psali jsme: „Politici s plnou pusou pomoci,“ rozjel se Kalousek. Jandáka o povodních hnali Nechte nás útočit v Rusku, naléhá Ukrajina. Rusko varuje, že odveta bude brutální „Žvaním, tedy jsem.“ Vidlák k orloji politiků během povodní Foltýn smiřuje národ a radí: Nebrblejte, respektujte pokyny a pomáhejte ostatním