Sranda z Havlíčka: Bordel! Halíkova cena. A rozpůlit člověka do dvou obchodů

reklama

Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 5997 lidí

Konkrétně bude požadovat, aby se do každého obchodu v jednu chvíli dostal dvojnásobek počtu oproti pravidlu jeden na 15 metrů čtverečních, jak to předpokládá schválený protiepidemiologický systém (PES).

Rovněž bude chtít i jednodušší režim pro matky s kočárky či hendikepované, kteří se mají kvůli omezení problém do obchodu dostat, některé řetězce počítají povolenou kapacitu prostřednictvím košíků, který si musí každý vzít s sebou.

Na sociálních sítích se na Havlíčkův plán a chaotická vládní nařízení vyrojily vtipné reakce.

„Ministr Havlíček chce upravit pravidla pro nakupování. Nově bude platit pravidlo, že jeden člověk smí nakupovat ve dvou obchodech zároveň,“ napsal ve svém tweetu Jan Švancara.

Ministr Havlíček chce upravit pravidla pro nakupování. Nově bude platit pravidlo, že jeden člověk smí nakupovat ve dvou obchodech zároveň. — Jan Švancara (@Jan_Svancara) November 18, 2020

Rozvolňování opatření podle některých v jistém smyslu hraje ve prospěch vlády: „Nedělej si domněnky, nedělej si domněnky... ale když vláda chytře využije nedisciplinované křiklouny vedené Hůlkou, Klausem st... vyhoví jim a rozvolní opatření (viz dnes Havlíček), dostane se do jedinečné situace – má viníky, nazve je opozicí a je z toho venku,“ popsala Marcela Lilingová, jak se kabinet může vyhnout přímé odpovědnosti.

Nedělej se domněnky, nedělej si domněnky... ale, když vláda chytře využije nedisciplinované křiklouny vedené Hůlkou, Klasem st. ... vyhoví jim a rozvolní opatření (viz dnes Havlíček), dostane se do jedinečné situace - má viníky, nazve je opozicí a je z toho venku. — Marcela Lilingová (@MLilingM) November 18, 2020

Není divu, že vládní protiepidemická nařízení, navíc s řadou výjíimek, jsou pro mnoho lidí čím dál více nepřehledná, v krátkém časovém intervalu se mění a panuje zmatek v tom, co už platí, či neplatí.

Ti, kdo se v tom vyznají, by podle některých názorů zasluhovali Templetonovu cenu. Jejím držitelem je například český profesor Tomáš Halík. Tomuto významnému ocenění se neoficiálně často říká Nobelova cena za náboženství, uděluje ji Templetonova nadace v Londýně. Oceněn byl za zásluhy o svobodu, demokracii i svou snahu o dialog mezi náboženstvími.

„Když bordel, tak bordel. Jestli se v tom ještě někdo vyzná, je zralý na Templetonovu cenu. My ostatní k Chocholouškovi... vše zase jinak. Ministr Havlíček navrhne vládě nedělní prodej a více lidí v obchodech,“ chytal se za hlavu Zbyněk Veselský.

Když bordel, tak bordel. Jestli se v tom ještě někdo vyzná, je zralý na Templtonovu cenu. My ostatní k Chocholouškovi...



Vše zase jinak. Ministr Havlíček navrhne vládě nedělní prodej a více lidí v obchodech https://t.co/Ba2sJ16seN prostřednictvím @echo24cz — Zbyněk Veselský (@ZVeselsky) November 18, 2020

Novinář Petr Honzejk na svém Twitteru jednotnost ministrů v postupu proti šíření koronavirové epidemie shrnul velmi jednoduše: „V neděli do krámu ne! V neděli do krámu ano! S kočárkem do krámu ne! S kočárkem rozhodně ano! Patnáct metrů málo! Patnáct metrů moc! To se mi jen zdálo! Pomo-o-o-c! Všechno je to málo platný. Podpis: Havlíček a Blatný,“ uvedl.

V neděli do krámu ne!

V neděli do krámu ano!

S kočárkem do krámu ne!

S kočárkem rozhodně ano!



Patnáct metrů málo!

patnáct metrů moc!

To se mi jen zdálo!

Pomo-o-o-c!



Všechno je to málo platný.

Podpis: Havlíček a Blatný. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) November 18, 2020

Vicepremiér Havlíček, který sedí na dvou ministerských židlích, se tak podle některých začíná plést do práce šéfa resortu zdravotnictví. „Konečně přišli na to, že zavřená neděle a 15 metrů je pitomost? Ale proč Havlíček? Začal už konečně fušovat i do zdravotnictví? Ten kluk se nezdá,“ připojil svůj názor uživatel Starej jezevec.

Konečně přišli na to, že zavřená neděle a 15 m je pitomost? Ale proč Havlíček? Začal už konečně fušovat i do zdravotnictví? Ten kluk se nezdá ?? — Starej jezevec (@MejstrikM) November 18, 2020

Kvůli novému nařízení, aby měl každý nakupující patnáct metrů čtverečních, se před obchody štosují desítky naštvaných lidí do dlouhých front, jak bylo zmíněno, do obchodů mohou s vozíkem nebo košíkem. Ministr Hamáček jim doporučil, aby si nákupy rozvrhli a nechodili jen ráno. „Z epidemiologického hlediska je lepší, když lidé čekají na čerstvém vzduchu,“ uvedl podle Novinek.cz. „Ráno jsem si chtěl cestou do práce koupit svačinu, ale když jsem viděl tu dlouhou frontu lidí před supermarketem, tak jsem to raději vzdal. Tohle opravdu někdo nedomyslel,“ svěřil se Žďárskému deníku se svou zkušeností zákazník David Novotný z Jihlavy.

Psali jsme: Nas*aný národ. Fronty a hov*diny. Na Hamáčka se to valí

Podobně se vyjádřila i Michaela Chábová z Černova: „Momentální opatření v obchodech mi nepřijdou vůbec přínosná. Vyhrazené hodiny na nakupování pro seniory, které byly na jaře, mi dávaly alespoň nějakou logiku. Teď se lidé budou akorát shlukovat venku, povídat si a pochybuji, že opravdu dodrží dvoumetrové rozestupy.“

Ale šéf lidovců Jurečka na svém Twitteru sdílel vyjádření nastávající maminky, kterou seřvala prodavačka, když si šla pro vodu a koláč. „Já jsem dnes porušila nařízení vlády a nevzala jsem si v Jednotě košík na koláč a vodu. To, co se pak stalo, jsem nikdy nezažila a už jsem napsala e-mail řediteli Jednoty, jakým nevybíravým způsobem se mnou jednala prodavačka a k ní se přidali další zákazníci. Já s břichem až pod nos, jsem v sedmém měsíci, jsem totálně nechápala, co se děje a proč musím mít košík. Paní na mě řvala, že porušuji nařízení vlády. Se slzou v oku jsem došla nebo doslova utekla z obchodu bez nákupu! Co je tohle za dobu? Proč se lidi k sobě takto chovají?“

Psali jsme: Ministr Blatný práskl, kde vláda přišla na 15 metrů. Vytočil známého soukromníka. Vládne dojmologie! Jiří Baťa: Vládo, vy chodíte nakupovat kam? Ministr Havlíček: Obchody i restaurace se při zlepšení epidemiologické situace otevřou naráz Dlouhý v ČT: Je to blbost! Do smrti budu litovat, že jsem tohle nezatweetoval, když na Karlově mostě slavili konec koronakrize

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.