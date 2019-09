Srbové v Kosovu organizovali genocidu. Zeman má možná špatné svědomí. Ozval se Jiří Pehe, tehdy pravá ruka Václava Havla

20.09.2019 6:25

„Je možné, že útoky prezidenta Zemana na Kosovo jsou vedeny jen špatným svědomím, protože to koneckonců byla jeho vláda, která v roce 1999 dala dva týdny po vstupu ČR do NATO souhlas s bombardováním Srbska kvůli obavám Západu z možné Srby organizované genocidy v Kosovu,“ zamýšlí se nad snahou prezidenta Miloše Zemana, aby Česká republika odstoupila od svého uznání nezávislosti Kosova, komentátor a politolog Jiří Pehe v rozhlasovém pořadu Názory a Argumenty pro Český rozhas Plus. Pehe v rozhlasovém komentáři tvrdí, že s integrací zemí západního Balkánu do EU a NATO má problém především Rusko. Přikládá přitom několik příkladů z minulých let a dodává, že by to nyní nebylo poprvé, co Zeman „jednal v souladu s cíli ruské zahraniční politiky“.