Srbsko ve varu. Protesty proti volbám, prezident obviňuje známé firmy

Srbská opozice tvrdí, že v hlasování došlo k volebním podvodům. Tamní prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že se jedná o pokus o svržení vlády organizovaný ze zahraničí, ale své tvrzení nepodložil žádnými důkazy.

„Byl to pokus o násilné převzetí státních institucí Srbské republiky," řekl Vučić provládní televizi Pink TV. Ovšem neposkytl k tomu žádné důkazy. Uvedl, že bylo zatčeno více než 35 osob a že další zadržení budou následovat, informovala agentura AP.

Úřady v zemi popírají, že by volby byly zmanipulované a označují je za spravedlivé. Vučić v neděli prohlásil, že tvrzení o nesrovnalostech při hlasování jsou zjevné „lži", které šíří politická opozice.

Vučić v projevu k národu ve státních médiích v době, kdy se protest konal před bělehradskou radnicí, označil demonstranty za „lumpy", kterým se nepodaří destabilizovat stát. „Tohle není revoluce. To se jim nepodaří," řekl srbský prezident.

Policisté se nejprve zabarikádovali v budově městské správy a stříleli slzný plyn a pepřový sprej, zatímco stovky opozičních demonstrantů rozbíjely okna u vchodu. Později policie vytlačila dav z centra města a provedla několik zatčení.

Protestující křičeli „Otevřete dveře" a „Zloději", zatímco budovu zasypávali vejci, někteří vylezli na budovu, házeli kameny do oken a rozbíjeli sklo, uvedla agentury Reuters. Někteří skandovali „Vučić je Putin" a srovnávali srbského prezidenta s ruským vůdcem.

Nebojsa Zelenović, jeden z vůdců opoziční aliance Srbsko proti násilí, uvedl, že policisté obsadili celé centrum Bělehradu včetně střech budov. V této oblasti sídlí národní parlament a prezidentské sídlo spolu s městskou správou. Nebyly hlášeny žádné případy zranění.

Výsledky voleb ze 17. prosince ukázaly vítězství Vučićovy Srbské pokrokové strany jak v parlamentních, tak v městských volbách v Bělehradě. Hlavní oponent strany Srbsko proti násilí uvedl, že byl o vítězství okraden, zejména v Bělehradě, napsala televize ABC News.

„Budeme pokračovat v našem boji," řekl Zelenović.

