Stál tam Šlachta, mluvil s Moravcem. Panáky lítaly. Hejma osobně zažil: V drsné době

Ve svém pravidelném vysílání na YouTubu se komentátor Ondřej Hejma věnoval hned několika tématům. Jednak reportáži TV Nova, kdy byl reportér vyhozen od vleku.„Sledování lidí, čumění do soukromí, jejich trestání, protože taková reportáž udělá lidem obrovskou ostudu, škody a podobně. Mně se to prostě nelíbí,“ řekl Hejma a dodal, že by se podle něj neměla dělat senzace z něčeho, co všichni vědí, že probíhá. Také mluvil o Haně Maciuchové a Ladislavu Štaidlovi. Přidal i historku o Robertu Šlachtovi z doby, kdy dotyčný položil vládu. A také komentoval německé detenční zařízení pro covid kverulanty.

Hejma se na dotaz z obecenstva vyjadřoval ke konfliktu štábu TV Nova s lyžaři v Čenkovicích. „Je to hrozný. Já se někdy za ty média trošinku stydím, protože to je to získávání senzací za každou cenu. Sledování lidí, čumění do soukromí, jejich trestání, protože taková reportáž udělá lidem obrovskou ostudu, škody a podobně. Mně se to prostě nelíbí," sdělil svůj názor Hejma.

Dodal, že všichni vědí, že na horách jsou spousty lidí, kteří prostě už nevydrželi doma. „Já si myslím, že na tom nic špatného není, že na tom vzduchu nikoho nakazit nemohli. A nemohli to ani od nikoho chytit. To, že ty vleky nejezdily, bylo velice smutný, děti z toho byly nešťastný, rodiče byli nešťastný, že děti jsou nešťastný a bylo to celý takový blbý. Tak některý ten kopec vyšlapali a sjeli dolů, jak jsme to dělali zamlada my, když ještě vleky nebyly, “mínil komentátor.

Doplnil, že zrušil svůj „narozeninový mejdánek“ pro případ, že by i na něj někdo zavítal s kamerou. „Já nejsem pro to, aby štáby dělaly senzaci z něčeho, co všichni víme, že se děje,“ řekl a dodal, že to mezi lidmi vytváří špatné pocity.

Hejma také vzpomínal na nedávno zemřelé, např. na Hanu Maciuchovou, se kterou se potkal na jednom rautu. „Byla to neobyčejně příjemná ženská, která si se mnou povídala, jako bychom se znali 10 let. A měli jsme si o čem povídat. Škoda, že jsem se s ní takhle setkal jenom jednou,“ posteskl si frontman Žlutého psa.

Věnoval se i Štaidlovi. Ten, ačkoliv byl v shobyznysu opravdu někdo, tak byl dle Hejmy skromný. „A nikam se moc necpal,“ dodal. „Téhleté party Karla Gotta bylo všude plno, toho jsem znal. Karel Svoboda, to samé, ten chodil po hospodách, i těch obyčejných, když tam měl důvod zajít. Takže tyhle lidi jsem potkal, ale Láďu Štaidla bohužel ani jednou,“ zalitoval. Doplnil, že doufal, že se se Štaidlem setká na Gottových narozeninách, ale skladatel nedorazil a Hejma teoretizoval, že mu možná tehdy nebylo dobře.

Vrátil se i k tématu Roberta Šlachty, ze kterého si nejdříve dělal legraci, že jeho hnutí bude jako film Policejní akademie. Teď ocenil asi minutové video, které koluje sociálními sítěmi a může dle Hejmy zahrát lidem na city. „Strašně mi to připomíná podobnou minutovku, kterou má ten pan Minář. Ten hlavní chvilkař (bývalý hlavní chvilkař – pozn. red.), ten má úplně to samý. Je to zase ten sugestivní hlas do té hudby, a tak dále. Je to obojí dobré, oba to budou mít těžké, protože začínají, jsou na to de facto sami, pan Minář má alespoň těch pár desítek milionů, co nahrabal na Letný, pan Šlachta nevím, co má, moc toho asi nebude, i když věřím, že plukovnický plat byl docela dobrý,“ srovnal kandidáty.

A podělil se o historku. Zrovna v den, kdy Robert Šlachta dle Hejmových slov vlastníma rukama položil vládu Petra Nečase, tak se Žlutým psem jeli do Pohořelic (kde Šlachta dříve sloužil). Po cestě se o Šlachtovi bavili. „Přijedeme do Pohořelic, jdeme se ubytovat do penzionu, kde jsme měli bydlet, a na schodech stál Robert Šlachta a telefonuje. A teď mě vidí, asi mě znal ze Superstar, tak na mě tak jako kejvne a řekne: ‚Mluvím s Václavem‘. Jako Moravcem, rozumí se. Protože se chystal na neděli k Václavovi do otázek. To jsem zíral, že to je snad kosmická náhoda, že to není možné.“ Šlachta se pak zeptal, co Hejma v Pohořelicích dělá, na což frontman skupiny odpověděl, že mají koncert a pozval Šlachtu, ať se přijde podívat. „Když jsme hráli Modrá je dobrá, což je hned na začátku toho koncertu, tak jsem ji věnoval Robertu Šlachtovi, protože ty, co nechal zavřít, byli všichni z ODS. Takže to mělo něco v sobě. Ale Robert se vůbec neurazil, protože když jsme se viděli v baru po koncertě a panáky lítaly, tak bylo vidět, že je v euforii a že to miluje, tu svoji práci,“ vyprávěl. Dodal, že podle jeho soudu má Šlachta rád publicitu a veřejný život a rád by do něj dál mluvil.

Věnoval se i zprávě, že Německo už zřídilo zařízení, kam se zavírají porušovači nařízení. Hejma zmínil, že se jedná původně o tzv. pasťák neboli vězení pro mladistvé. „To je, přátelé, Německo. Tam se s tím nemažou. Něco mi maličko říká, že určitě brzy někoho, nějaké Piráty nebo někoho, napadne, že to uděláme u nás taky. Detenční zařízení a tam bude sedět Václav Klaus s Danem Landou možná na jedné samotce. Ale prý jim tam budou nechávat mobily a notebooky,“ žertoval. A dodal už vážně, že by nikomu nic takového nepřál a věří, že žádná zařízení pro covidové kverulanty nejen nebudou, ale že noční můra covidu snad již brzy odezní. „Já za sebe říkám, že mě to štve hrozně, šel bych na ty lyže, šel bych na ten Václavák, šel bych na Staromák, ale nejdu a vydržím to tak... Dávám tomu tak do dubna,“ prohlásil.

