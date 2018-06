Stála rozvědka za účtem, šířícím pomluvy Babiše? Pokud by to byla pravda, byl by to velký skandál, říká poslanec Blažek

Blažek o podezření, že za skupinou Šuman stáli agenti, hovořil prvně pro server iRozhlas.cz. „O vyšetřování takového podezření jsem mluvil už v únoru. Když jsem na konci ledna nastoupil do funkce předsedy komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), říkal jsem, že je potřeba prověřit podezření kolující mezi politiky a v médiích. Závažná podezření hovořila o majetkových nesrovnalostech v rozvědce a současně, že rozvědka byla zneužita v politickém boji,“ sdělil Blažek.

Pokud by k takovým věcem mělo skutečně docházet, bylo by to opravdu závažné. Jak dodal, je rád, že vyšetřování v příslušných orgánech běží, a je nutné přijít s nějakým závěrem. „Pokud by se měla potvrdit slova premiéra o tom, že jsou to orgány rozvědky, které ho nezákonně odposlouchávaly, byl by to obrovský problém, který se nebojím přirovnat k aféře Watergate,“ sdělil Blažek v rozhovoru. Pokud by se ukázalo, že skutečně takové zadání na Babiše opravdu vzniklo, muselo by se následně vyšetřit, kdo úkol zadal.

Blažek je sice kritikem premiéra Andreje Babiše, ale zároveň nyní tvrdí, že kdyby se podezření ze sledování Babiše agenty potvrdila, šlo by o velký skandál. Popírá však, že by se s Babišem sblížil. „Mně jako poslanci jde o to, aby se služby, které nás mají hlídat, nenasazovaly ani proti našim největším odpůrcům. Byla by to naprosto nepřijatelná praxe. Kdyby to bylo použito proti Babišovi, který sice je z jiné strany, tak to ani tak přece nemohu nechat být. To by byl takový exces, který se prostě nemůže dít,“ zakončil Blažek s tím, že je potřeba zjistit, jak tomu doopravy bylo, už kvůli pověsti rozvědky v zahraničí.