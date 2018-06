Stále řešíme to, co kdysi zmařil Václav Havel. Právník Koudelka se podíval na sestavování vlády úplně jinak, než ostatní

Andrej Babiš vystihl podle Koudelky podstatu parlamentní demokracie. „V ní je pro stabilitu vlády nutná podpora parlamentu nebo prezidenta. Charakteristikou většiny našich vlád bylo, že měly slabou parlamentní podporu kvůli širokým, ideově nesourodým koalicím. Navíc v největší vládní straně docházelo k odchodu poslanců a vzpourám proti premiérovi. Premiér, který nemá pevnou oporu v rozhádané parlamentní většině, nemůže bojovat s prezidentem republiky. To však premiéři činili. Proto jejich vlády trpěly nestabilitou,“ poznamenal Koudelka.

Podle jeho slov měla pevnou pozici ve Sněmovně jen vláda Miloše Zemana, která tu fungovala v letech 1998-2002 díky opoziční smlouvě. Tak prý pomohla postavit se proti ambicím prezidenta Václava Havla.

„Havlovým dědictvím je, že spolu s Ústavním soudem torpédoval volební reformu navrženou vládou Miloše Zemana a podpořenou Václavem Klausem, která mohla vést k vytváření stabilních většinových vlád. Václav Havel a tehdejší ústavní soudci jsou odpovědni za současnou rozdrobenost stranického spektra v Poslanecké sněmovně, která je důvodem vládní nestability. Tento důsledek bude trvalý, nedojde-li k změně volebního systému do Poslanecké sněmovny směrem k většinovému,“ poznamenal Koudelka.

„Babiš pochopil, že bude-li mít jako předseda vlády podporu prezidenta republiky, může dosáhnout stabilního vládnutí bez ohledu nakolik bude soudržná vládní podpora v Poslanecké sněmovně. Podpora komunistické strany bude proměnlivá a krize v sociální demokracii neskončila,“ zmínil dále Koudelka a uvedl, že mu je jasné, proč chce mít Babiš souhlas prezidenta republiky v základních směrech svého vládnutí.

„Tento prezidentský souhlas chce mít i pro personální složení vlády. Babiš sice jednotlivé ministry navrhuje, ale prezident je jmenuje. Bez prezidentova souhlasu se nikdo ministrem nestane. Úvahy, že by se premiér o jmenování ministra soudil u Ústavního soudu, jsou dětinské. Předseda vlády a prezident mají spolupracovat, a ne se soudit. Je jisté, že někteří ústavní soudci by rádi zasahovali do jmenování vlády a jako si protiústavně uzurpovali možnost rušit ústavní zákony, přisvojí si jakoukoliv pravomoc, která povede k růstu jejich moci. Rádi by po vzoru italské Velké fašistické rady nebo politického byra komunistické strany řešili úplně vše od homosexuálních manželství až po jmenování ministra. Volby a parlament by se staly jen demokratickou kulisou,“ podotkl Koudelka s tím, že touto cestou však Babiš jít nechce.

„Andrej Babiš kvůli Miroslavu Pochemu nepůjde do sporu s prezidentem. Je si vědom, že slabostí Špidly, Grosse, Paroubka, Topolánka, Nečase i Sobotky bylo, že měli problém se stabilitou vládní většiny v parlamentu a zároveň bojovali s prezidentem republiky. Andrej Babiš sestavuje vládu v dohodě s prezidentem jako za Masaryka. V tom jedná moudře,“ uzavřel.

