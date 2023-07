Stanjuro, ta vaše daň nefunguje. Už jsou na to i data. Svobodní mají pro ministra výzvu

Proč chcete zavést poplatek za předčasné splacení hypoték a trestat tak ty, co chtějí žít bez dluhů? Vždyť na tom vydělají jen banky. A je pravda, že se to bude týkat už i stávajících smluv? Není to retroaktivní rozhodnutí? Stejně tak mi vadí, že máme platit za to, že vlastníme nemovitost. To je pod...

