Staromák? Pokutu 60 milionů! Plesl s Xaverem bez obalu ke covidu

Xaver začal průpovídkou „Přejte si něco, padá Prymula“ a Plesl se přidal, že je neuvěřitelné, že dotyčné vůbec napadlo něco takového udělat. „To je totální zatmění, není možný,“ vrtěl hlavou. Podle něho šlo o papalášství a dvojí standardy. Andrej Babiš podle něho neměl jinou možnost než ohlásit Prymulovo odvolání. Soudil, že pokud má někdo přesvědčit lidi, kteří považují opatření za příliš tvrdá, tak to nemůže být člověk „který chodí po večerech do hospod“. Anketa Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 5566 lidí

Tématu koronaviru se držel moderátor i dál, když zamířil do italského Milána, kde údajně za polibek na veřejnosti padla pokuta v přepočtu 11 tisíc korun. „11 tisíc? Za to v mnoha jiných zemích byste si užil daleko víc,“ glosoval Plesl cenu této „sexuální praktiky“ a odtušil, že v nevěstinci by za tuto cenu určitě dostali víc. Xaver ještě vyzvídal, zda nechce jako novinář zjistit, co přesně dostane člověk za 11 tisíc v nevěstinci, ale šéfredaktor MF Dnes opáčil, že teď jsou zavřené. A Xaver doplnil, že pak je řešení jednoduché, nechat se doprovodit Prymulou a Faltýnkem.

Případ a výši pokuty zhodnotil jako „úřednickou demenci“, zvláště vzhledem k tomu, že pokutovaní dokázali, že jsou sezdaní.

Fotogalerie: - Mše za oběti koronaviru

Další událost, ke které se Plesl vyjádřil, byl křídou popsaný památník 17. listopadu 1989, na němž stálo „Není to v prdeli. Je to v lidech.“ Xaver prohlásil, že se mu to nelíbí, ale Plesl mínil, že je to hluboce filozofické a líbí se mu to. Podotkl, že je to jen snadno smytelná křída, narozdíl od sprejů, kterými byla zvandalizována např. socha Winstona Churchilla. „Navíc ten vzkaz je opravdu dobrej, mně se to líbí, je to pravda, je to v lidech, viděli jsme to při tom, jak jsme komentovali první zprávu, je to v panu Prymulovi a panu Faltýnkovi,“ vrátil se Plesl opět k úvodu.

O tyto dva vládní funkcionáře se Plesl otřel ještě jednou, když hodnotil, že je dobře, že byly zrušeny oslavy 28. října na Hradu. Xaver namítl, že otestovat padesát lidí není takový problém. „Jo, ale budete mít problém, že si pak lidi budou myslet, že pro papaláše platí jiná pravidla, to nejde,“ namítal šéfredaktor. Dále prohlásil, že hradní ceremoniál není oslava státního svátku, takže každý si ho může oslavit sám.

Pak Xaver zmínil, jak Andrej Babiš chválil Dominika Feriho a káral ministra školství Plagu. Plesl poznamenal, že Feriho Babiš použil jako klacek a shodl se s moderátorem, že když Babiš chválí Feriho, tak už nic není jako dříve. Ale poznamenal, že občas přiznat oponentovi pravdu je dobré PR.

Na závěr došlo na demonstraci na Staroměstkém náměstí, kde výtržníkům dle Lidových novin hrozí až 6 let vězení a hnutí HON pokuta až 20 milionů korun. „To já bych jim dal 40,“ mínil moderátor. „Proč ne 60?“ ptal se Plesl, ale vážně už dodal, že tuto událost sledoval s úžasem. „Pro mě je to naprosto nepochopitelné, celé, ze všech stran. To je naprosté společenské dada,“ řekl a dodal, že opravdu neví, jak si situaci vysvětlit. Xaver opáčil, že někteří lidé jsou hloupí, a to není tak těžké pochopit. „Ale za to, že jsem hloupej, jít riskovat nákazu nemocí, která je nebezpečná, a to, jaký bude mít dopad na vaše zdraví, je jen otázka loterie, to je jedna věc. Druhá věc je nechat se za to zmlátit, za tu svojí hloupost. A třetí věc, nechat se za to odsoudit. Nevím, jak strašně nekonečně hloupý musíte být, abyste něco takového udělal.“

