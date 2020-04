Starosta Kolář z utajeného místa: Nemám stažené půlky. Kundra z Respektu pak strašil z ČT, co od Rusů hrozí

reklama

Starosta Prahy 6, Ondřej Kolář (TOP09), který nechal odstranit sochu maršála Koněva a odvézt ji do depozitáře, dle Pražského deníku prý rozhodně nemá stažené půlky. Takovou informaci řekl v rozhovoru. Ondřej Kolář je spolu s pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem či starostou Řeporyjí Pavlem Novotným (ODS) pod policejní ochranou. Sám Kolář však navíc v karanténě, což souvisí s pandemií koronaviru. Pražský deník uvedl, že člen ochranky byl prý právě nakažen novým typem koronaviru, takže Ondřej Kolář musel do preventivní karantény.

Celý článek Pražského deníku ZDE

Kolář sdělil, že od loňského roku, kdy zakryl sochu, mu chodí na e-mail výhrůžky smrtí. Míjejí se však prý účinkem. „Cítím se skvěle. Mohu všechny ujistit, že nemám stažené půlky.“ Dle informací Deníku je Kolář umístěn na neznámém místě, bez rodiny a bez telefonu. Dále Kolář připomněl, že jako městská část Praha 6 se snažili sochu Rusku darovat. „Pokoušeli jsme se o jednání dlouho, vždy jsme jednali slušně, korektně, nabízeli klidné řešení. Odpověďmi na tyto návrhy bylo vyhrožování, zastrašování, pomluvy a rozdmýchávání nenávisti,“ pověděl Kolář.

Anketa Souhlasíte s odstraněním sochy maršála Koněva? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 20939 lidí

Rusové o sochu prý začali jevit zájem, až když byla umístěna do depozitáře. „Ministr obrany Sergej Šojgu napsal českému protějšku dopis, v němž ho žádá o předání v co nejkratším termínu,“ uvedl Deník. Problém však má být v tom, že zaprvé je socha majetkem Prahy 6, a pak již dle Koláře byla podepsána smlouva o výpůjčce pro Muzeum paměti 20. století. Pokud by měla být socha Rusku předána, tak nejprve by se musela Praha 6 domluvit s muzeem. Kolář však s Rusy spíše jednat nechce. „Pokud bude s ruskou Putinovou reprezentací jednat některé z našich ministerstev, je to jeho svaté právo. Já jen předesílám, že Praha 6 nikdy nepřistoupí na to, aby řešením bylo servilní předání sochy doplněné, nedej Bože, omluvou,“ vysvětlil. Prý by se však dalo hovořit o prodeji sochy do Ruska. Starosta Prahy 6 si však pro tuto možnost klade tvrdé podmínky. Rusko by se, dle něj, mělo začít starat o hroby československých legionářů právě v Rusku.

Ruská strana však dle Deníku začala čin vyšetřovat. „Kremelský poradce a exministr kultury Vladimir Medinskij předal ruským vyšetřovatelům jmenný seznam lidí údajně odpovědných za odstranění pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Vyšetřovací výbor Ruské federace totiž podle médií zahájil trestní stíhání zastupitelů pražské městské části, podle médií na základě nového zákona o ničení a poškození válečných hrobů a pomníků v Rusku i v zahraničí,“ psalo se na webu. Medinskij při virtuální přednášce pro studenty moskevské diplomatické akademie vyřkl toto: „Moc dobře víme, kdo v Praze rozhodoval. Proběhnou náležité, a ne příliš složité, vyšetřovací úkony, jména viníků vyjdou najevo. Ať se ti lidé zamyslí, jak budou žít dál, když jejich skutky budou označeny za zločin.“

„Pokud budou orgány Ruské federace pokračovat svými konfrontačními prohlášeními a úkony v tomto duchu, bude to signál, že ztratily zájem o rozvoj vzájemně výhodných vztahů mezi našimi zeměmi,“ reagovalo české ministerstvo zahraničí pod vedením Tomáše Petříčka.

Fotogalerie: - Kam zmizel Koněv?

Psali jsme: ,,Ču*ko bolševická, svině prolhaná." Zabití starosty Koláře za Koněva? Řev ve špičce politiky

O sochu však údajně je krásně postaráno. Psalo se to na facebooku Prahy 6. „Leží v depozitáři v Měšicích nepoškozená, přikrytá dekami. Společnost jí kromě uměleckých děl soukromých sběratelů a státních institucí dělá i Slovanská epopej, která zde čeká, až se pro ni najde vhodné místo na vystavení,“ psalo se ve statusu.

Policejní ochraně politika se věnovala ČT24 v pořadu Studio ČT24. Moderátorka zde o tomto tématu diskutovala s komentátorem Respektu Ondřejem Kundrou. Mariana Novotná se ze začátku psala na text v Respektu, kdy měl do České republiky přicestovat muž z Ruska s diplomatickým pasem. „Zdroje Respektu tvrdí, že pasažér cestoval s kufříkem, ve kterém měl mít smrtící jed ricin,“ psal Kundra. Více jsme o tom psali ZDE. Kundra zopakoval, že příjezd této ruské osoby byl českou stranou vyhodnocen jako bezprostřední riziko. Nebezpečí se však netýká pouze Koláře, ale i Hřiba či části zastupitelstva Prahy 6, které hlasovalo pro odstranění sochy Koněva. Prý však nejde jenom o komunální politiky.

Reportáž od 9. minuty ZDE

Anketa Pokud jde o koronavirus: Myslíte, že to nejhorší je už za námi? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 4439 lidí

„Je tady celá spirála násilných kroků ze strany Ruska, která je tolerována Kremlem. Předtím došlo k útoku na české velvyslanectví v Moskvě, posléze na konzulát v Petrohradě, teď tedy přílet toho ruského zpravodajce. Je to celá spirála věcí, které se dějí a na které česká strana reaguje velmi vlažně,“ připomněl Kundra. Prý se proti tomu ozval pouze párkrát ministr zahraničí. Za Koláře či Hřiba se však nepostavila celá vláda, což Kundra kritizuje, ani premiér se prý neozval. „Je tady tolerováno spoustu, vysoký počet zpravodajských důstojníků působících na ruské ambasádě v Praze, nedošlo k předvolání ruského velvyslance nebo ke stažení českého velvyslance z Moskvy, toho násilí proti České republice je opravdu enormní množství,“ dodal komentátor z Respektu.

Nastínil i to, co by se Kolářovi mohlo stát, až vyjede za hranice. „V budoucnu, když pojede do zahraničí, protože je vyšetřován kvůli odstranění Koněvovy sochy, což je úplně absurdní vyšetřování, tak Rusko může požádat Interpol o jeho vydání, to znamená k jeho zatčení by mohlo dojít v některé zemi, kam Interpol dosáhne, on by asi pak vydaný nebyl, ale protože by se spustil humbuk kolem toho, je to velmi nepříjemné, může mu to komplikovat život,“ upozornil Kundra.

Psali jsme: Ku*vy, usmažíte se. Smrt Kubery a Nora Fridrichová: Po pořadu vypluly hnusné věci ,,Slušně! Slušně!" Milion chvilek krotil své ovečky. Ale co pak nastalo, bylo zajímavé Už to jde i na děti: Zlé zprávy o koronaviru. Lékaři se varují navzájem Skandál! Prymula dnes z jednání vyhodil účastníka. „Držkoval"

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.