Starosta, který poznal Piráty: Říkal jsem si, že mi to není příjemné. A to nejsem žádná konzerva

„Piráti jsou zástupci městských liberálů a jsou trochu víc doleva, ale ne tolik, kolik se o nich říká. Starostové jsou z principu konzervativnější. Jsou na těch obcích a denně s lidmi. V tom byl ten největší rozdíl. Když toto všechno dáme do kupy, tak z toho vyjde, že Starostové jsou evidentně lidem blíž a mají jejich větší důvěru. Což zafungovalo, ale my jsme to takto nečekali. Ani žádný analytik nespočítal, co se stane,“ povšiml si. „Naším úkolem je teď být džentlmenský k našim pirátským kolegům, ale zároveň musíme vnímat to, co voliči chtěli. Představy Pirátů o třech ministerstvech jsou z tohoto pohledu neadekvátní,“ řekl.

Novým poslancem Parlamentu je i starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman (STAN). Na kandidátce Pirátů a Starostů ve Středočeském kraji získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů hned po Vítu Rakušanovi. Jak hodnotí volby a svůj úspěch? „Je to pro mě překvapení. Děkuji za to voličům. Na Mladoboleslavsku jsem dostal čtyři až pět tisíc hlasů, tam toho bylo docela hodně. Na sever od Prahy se projevuji na dopravních stavbách jako předseda výboru pro dopravu. Tam mě evidentně lidi znají. Další věcí byla tendence, která se během voleb stala, což je kroužkování. Starosty kroužkovalo více lidí,“ vysvětlil a doplnil, že roli hrála i velikost Středočeského kraje a že lídr kandidátky PirSTAN v Libereckém kraji Jan Farský měl 29 procent hlasů, on měl jen 20 procent hlasů na jejich kandidátce. „V absolutním počtu hlasů jsem v první desítce, což je potěšující, ale ne rozhodující. Tím je celkový výsledek,“ uvědomoval si.

Ondřej Lochman má tři hlavní témata, kterým by se mohl ve Sněmovně věnovat. „Před starostováním jsem se věnoval vzdělávání a evropským věcem. U starostování je gró mojí práce doprava. Uvidíme, kde nakonec bude mé hlavní těžiště. Máme mnoho starostů menších obcí, kteří by chtěli dělat místní rozvoj. Ne každý ale umí dva tři jazyky a má tu zkušenost co já. Musíme si to rozházet, kdo je na co specialistou. Kantorů máme poměrně hodně, ale dopravě se tolik lidí nevěnuje stejně jako evropským záležitostem. Budu týmový hráč, v některých věcech se přizpůsobím,“ prozradil.

„Z hlediska dopravy jsou pro mě důležité dopravní stavby na Boleslavsku, chtěl bych přispět k tomu, aby jednou vznikla rychlejší trať Praha–Liberec. Systémově změna rozpočtového určení daní pro kraje, aby bylo více na opravu dvojek a trojek silnic. Zajímá mě digitální mýto na dvojkách, které jsou paralelní s dálnicemi. To znamená méně tranzitní dopravy na těchto dvojkách, méně řešení lesem značek, více nějakým digitálním vypípáním kamionů a navedením je na dobré toky. To už se dá dnes menežovat, když se řeší logistika ve firmách, tak by se to dalo řešit i státně,“ upozornil.

Jako starostu ho trápí digitalizace. „Kde my jako obce se to snažíme digitalizovat co nejvíc, ale bez zásahu do zákonů nedokážeme občanovi dodat jeho občanku z pohodlí domova do pohodlí jeho domova,“ upřesnil. Ve vzdělávání klade velký důraz na duální školství. „To znamená praxe a škola. Saský a hesenský vzor. Uvidíme, jak to dopadne. Jestli bude Petr Gazdík ministrem, tak si nad tím všichni sedneme dohromady,“ konstatoval.

Ondřej Lochman patří k mladším starostům, a tak by mohl mít v rámci Starostů blíže k Pirátům než starší kolegové. Nelze se ho tedy nezeptat, proč si myslí, že Piráti dopadli ve volbách tak špatně. „Věkově k nim mám blízko, nejsem tak konzervativní. Ale musím říci, že vedle Pirátů jsem si připadal jako hrozná konzerva. Až jsem si říkal, že některé z těch tendencí mi nejsou úplně příjemné,“ přiznal. Neúspěch Pirátů si zanalyzoval a vidí pět šest důvodů, které k tomu vedly. „Prvním je, že když jsme se před rokem a půl dohadovali o kandidátkách, my jsme chtěli zip systém, oni ne. Jenom to vedlo k tomu, že nás kroužkovalo víc voličů,“ myslel si.

Druhý je čistá matematika. „Když se neudělal zip systém, kroužky se rozložily mezi třeba tři kandidáty Pirátů. A pak byl čtvrtý stanař. Jim to dali lidi napříč, neměli kroužky tolik koncentrované na jedné osobě, jako jsme měli my. Nebo na čtyřech osobách,“ objasnil. Antikampaň, která proti Pirátům byla, také sehrála podle něj svoji roli. „Nastal takový trend – nechceme Piráty. A každý jejich přešlap nebo to, co mohlo být přešlapem, bylo strašně medializované. Další věcí bylo, že většina kandidujících pirátských poslanců nebyla známá v regionu. Starostu vidí lidé každý den. A logicky dají hlas tomu, koho znají. Tyto jednotlivé důvody se nasčítaly a vedly k výsledku, který nastal,“ uvědomoval si Ondřej Lochman.

Když je člověk jenom v Praze, tak se volby nevyhrávají

Jako příklad dává Ivana Bartoše, který vedl výbor pro veřejnou správu a místní rozvoj. „Neviděl jsem ho se profilovat, že by se potkal se Svazem měst a obcí, sdružením místních samospráv, se starosty. Tím pádem neměl možná ten přímý vhled. Podobné to je s naším bývalým poslancem za Mladoboleslavsko Františkem Kopřivou, u kterého jako syna z farářské husitské rodiny byly všechny ty dezinformace úplně výsměchem. I ten jeho nešťastný tweet o těch bytech. Když se na to člověk podíval, tak vlastně vůbec to nebylo spojeno s vyvlastňováním bytů, jako spíše s diskusí, co všechno se na Západě děje a neděje. Ale dostali se do momentu, že se k některým tématům už ani nemohli vyjádřit a sami si nabíhali,“ vypozoroval. „Proč to říkám. On dostal na Mladoboleslavsku 500 hlasů. Ptal jsme se ho – Františku, kolik času jsi strávil se starosty, objel si je, byl jsi tady? Oni během těch čtyř let ve Sněmovně nebyli tolik času s lidmi. Možná si to odpracovali ve Sněmovně, ale když je člověk jenom v Praze, tak se volby nevyhrávají,“ konstatoval.

„Posledním důvodem byl rozdíl našich dvou lídrů. Vítek Rakušan ukázal nejen, že je více televizní typ a Ivan Bartoš není. Tím nemyslím jen jeho vizáž, ale i jakým způsobem dokázal v debatách reagovat. Vítek ukázal, že je přímočařejší, srozumitelnější, evidentně i populárnější, bylo to vidět na preferenčních hlasech. A u toho Ivana nebyla jeho vizáž pro většinu lidí skousnutelná. A to i zapříčinilo, že spousta lidí si řeklo, že Rakušan je šikovnej, a bude kroužkovat Starosty,“ uvedl s tím, že souhrn těchto důvodů způsobil, že Piráti dnes zastoupení ve Sněmovně mají jen velmi malé. „Je na jejich reflexi, co s tím udělat. Nemluvě o tom, že tlačí některá témata, která jsou důležitá pro pár procent lidí ve společnosti, ale ne pro většinu. V tom se to bije. Myslím, že to tlačí zbytečně moc. V tom je rozdíl mezi Starosty a Piráty,“ upozornil Ondřej Lochman.

Zvláště v Libereckém kraji jsou slyšet hlasy o tom, že údajně Starostové Piráty podrazili. „Ve Středočeském kraji jsem toto nezaznamenal. V Libereckém kraji jsem slyšel, že se objevuje, že se jelo příliš na Starosty. Když jsem se na to díval, tak je tam to specifikum, že Starostové pro Liberecký kraj jsou svoji, mají své IČ i entitu. Ale nemyslím si, že by porušili koaliční smlouvu. Díval jsem se na podporu, kterou oni dávali, a tak, jak je to v koaliční smlouvě, jsou osobní podpory možné, nemají to být přímé výzvy ke kroužkování. Ale upřímně je to legální možnost. Naši se tomu tolik nevěnovali. Že se to dělo u jednotlivců, no tak nemůžeme zakázat svobodným lidem, kteří nekandidují, aby zveřejnili kandidátku, ve které kroužkují lidi, kterým věří,“ upozornil starosta Mnichova Hradiště. „Kdyby to bylo takto dopadlo jen v Libereckém kraji, tak bych řekl, že tam jeli na své starosty a ten pirát se tam nedostal. Jenže ono to proběhlo všude. I v Moravskoslezském kraji, kde máme malou skupinu. Byl to prostě sociologický trend, který se stal. Lidi řekli – Piráty nechceme, ale Starostové se nám líbí, tak jim to hodíme,“ uvedl.

Je velká vůle k dohodě. Věřím, že se vláda sestaví

Čeká těžkosti při vyjednávání vlády? „Nejsem přímo ve vyjednávacím týmu, ale byl stanovený harmonogram. 8. listopadu při zasedání Sněmovny bychom už chtěli mít dohodu o vládě, což by se zvládnout mělo. Myslím, že dohoda se najde, je k ní velká vůle mezi všemi. Věřím, že se vláda sestaví. Pro nás je důležité Ministerstvo školství, Vítek dopředu veřejně deklaroval, že by chtěl pracovat jako ministr vnitra. Což vnímám jako silně starostenské téma z hlediska bezpečnosti občanů. Jsou tam samozřejmě ministerstva, která jsou pro nás důležitá, budeme se je snažit prosadit do naší agendy. Záleží však na koaliční dohodě,“ řekl.

Starostové mají početně velký klub, jsou po ANO a ODS hned třetí, mají jen o jednoho poslance méně než ODS. „Klub je silný, má už mnoho zkušených lidí, kteří roky byli v komunálu. Je silný kompetenčně. Musíme i džentlmensky fungovat s naším koaličním partnerem. Samozřejmě to musí odrážet názor voličů. Koaliční smlouva sice platí, ale její základní předpoklad je úplně jiný po volbách. Je potřeba se podívat, jak se to správně nastaví, aby zastoupení v ministerstvech bylo džentlmenské, ale zase co nejvíce reflektovalo názor voličů. Představy Pirátů o třech ministerstvech jsou z pohledu toho, jak rozhodli voliči, neadekvátní,“ myslel si.

Už teď se výrazně zdražují energie, tím pádem se logicky zdraží všechno. A to v situaci, kdy se rýsuje středopravicová vláda a slovo sociální vypadlo úplně z Parlamentu. Není to problém? Kdo bude zastupovat lidi s nižšími příjmy a ty, na něž dolehnou sociální dopady možných ekonomických těžkostí? Ti mohou mít pocit, že teď budou úplně bez zastoupení v Parlamentu. „My si toto uvědomujeme. Koalice SPOLU vyhrála a s námi sestaví vládu. Náš výsledek je ale za očekáváním. Rozhodně jsme si mysleli, že budeme mít více. Milion hlasů propadlo. I proto, že u nás máme hodně starostů z regionů, tak si velmi dobře uvědomujeme, že když se má ve společnosti držet dlouhodobě disbalanc, tak to nevede k sociálnímu smíru a prosperující zemi. Už jsme se bavili o tom, že je tu milion voličů, kteří nevolili tuto koalici. Tyto lidi chceme oslovit,“ přiznal.

„Rozhodně STAN nebude patřit mezi pravicové strany. Vždy jsme byli středoví, evropsky orientovaní a sociálně citliví. Určitě je třeba dál se bavit o těch příhraničních regionech – Karlovarském, Ústeckém kraji, některých částech na severu Moravy, kde jsou stále lidi, kteří vnímají, že třicet let po revoluci není jejich osobní výhra a stát se neposouvá, kam má. Naše role podle mě je, abychom uměli k těmto lidem mluvit a dokázat jim pomoci k životním podmínkám takovým, aby to tak nevnímali,“ konstatoval. „Bude to velké téma, protože jsme si vědomi, že my jsme ti, kdo tam musí hrát roli sociálně pečujícího,“ uzavřel nový poslanec Ondřej Lochman.

