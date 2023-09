Starostové chtějí ještě více peněz na rozdávání. Skopeček z ODS se neudržel

reklama

Ministr školství za STAN Mikuláš Bek v rozhovoru pro Deník N řekl, že zatímco pravicová koalice SPOLU trvá na nějakých absolutních hladinách výše schodku, hnutí STAN podle Beka hledí spíše na to, jak naplnit vládní priority.

„Respektuji, že třeba ODS a zřejmě i TOP 09 mají jasné stanovisko k absolutní výši schodku. My za STAN ale máme stanovisko, že můžeme zvednout pro rozpočet ruce pouze tehdy, když požadavky typu těch v rezortu školství budou uspokojeny. Rozuzlením by mohlo být, pokud dokážeme najít dodatečné zdroje pro státní rozpočet v příštím roce. Legitimní požadavky rezortů podle našeho názoru nelze uspokojit v rozpočtovém prostoru, který je nyní dán. Příští týden přijdeme na koaliční jednání s konkrétními návrhy, jak by to bylo možné. Nechci ale popisovat detaily,“ pravil Bek.

A tady pozvedl varovný prst ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

„Další zvyšování daní nad rámec konsolidačního balíčku nebo rozšiřování windfall daně je pro mě nepřijatelné. Podobné nápady jsou ze světa sociáldemokratismu. Ministři šli do vlády, která měla za cíl konsolidovat veřejné finance, nikoliv zvyšovat objem přerozdělování. Měli by si na to rychle rozpomenout a nesnažit se vytáhnout z lidí a firem více peněz,“ vypálil Skopeček pro CNN Prima NEWS.

Jedním dechem dodal, že by si jak ministr Bek, tak hnutí STA měli uvědomit, na čem vláda stojí. Na zvyšování daní to podle Skopečka rozhodně není a Bek a spol. by svými nápady na zvyšování daní neměli vládu ohrožovat. Tak to vidí Skopeček.

„Kvůli tomu lidé středopravicovou vládu nevolili a pan ministr Bek i další by neměli podobnými nápady podporu vládě ohrožovat,“ doplnil. Podobně se k tomu staví i další členové ODS.

