Starostové chtějí předsedu Senátu. Měl by zastávat opoziční stanoviska k proruské politice Hradu, plánuje Gazdík

Jméno předsedy navrhuje nejpočetnější klub, ten nyní mají Starostové a nezávislí, kteří po volbách posílili. Rozhodující tak bude hlavně to, k jakému klubu se připojí lékař a vysokoškolský pedagog Marek Hilšer a diplomat Pavel Fischer, jež jsou v Senátu od soboty nováčky. V pondělí se tak chtějí představitelé KDU-ČSL, ODS a STAN dohodnout na postupu v tomto směru.

Probírat mají zároveň i jména možných kandidátů na pozici šéfa horní komory. Zatím prý žádného konkrétního adepta nemají. Shodují se však v tom, že by vybraný politik měl být v některých postojích, třeba k zahraniční politice, názorovým oponentem prezidenta Miloše Zemana, jehož názory podle nich vyhovují Rusku a Číně.

Předseda STAN Petr Gazdík podle informací serveru Aktuálně.cz potvrdil, že starostové mají ambici získat křeslo předsedy pro svého senátora. „Šéf Senátu by měl zastávat jasně opoziční stanoviska k proruské politice Hradu,“ zdůraznil Gazdík. Nominaci prý může za STAN získat ředitel známého pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička zvolený v roce 2016. Silnou podporu může mít i bývalý starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart, který je v Senátu čtyři roky.

Jaroslav Kubera ODS



Za ODS má velké šance dlouholetý senátor a starosta Teplic Jaroslav Kubera. Podle šéfa ODS Petra Fialy je to zkušený a vynikající politik. „Teď nám nechte chviličku času, abychom se mohli věnovat příjemnému pocitu vítězství a odpovědně s ním naložit,“ uvedl Fiala s tím, že vše nejdříve proberou v senátorském klubu. Nechtěl pak ani potvrdit, že občanští demokraté Kuberu nakonec podpoří. Ten je totiž znamý tím, že je to ráznější typ politika, který by nemusel získat dostatek hlasů. Teoreticky by tak ODS mohla prý přijít ještě se jménem předsedy klubu senátorů Miloše Vystrčila.

Mgr. Jiří Růžička BPP



A jasno zatím nemají ani lidovci. Velkou šanci stát se jejich kandidátem na pozici předsedy horní komory má nepochybně bývalý rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, který se netají tím, že o křeslo stojí. Hovořil o tom i s některými kolegy senátory napříč kluby. „Někteří se na mě sami aktivně obrátili, jiné oslovuji já,“ řekl s tím, že sonduje varianty, jak by to vycházelo.

Původní zdroj ZDE.

Právě Hamplovy názory jsou proevropské a rovněž se řadí mezi kritiky politiky Miloše Zemana. „Naše zakotvení je v Evropě. Rusko se momentálně chová docela nepřátelsky. Pokus o otravu bývalého agenta Skripala lze těžko interpretovat jinak,“ uvedl bývalý rektor. Zatím post předsedy Senátu zastává sociální demokrat Milan Štěch. Protože však ČSSD ve volbách pohořela, klesly šance, že své místo obhájí.

