Start Klause ml.: Schválnost od ČT! Nic o islámu. Překvapení z ODS. Strana zápecníků. A ještě silnější slova

Mediální expert Petr Štěpánek si všímal zejména toho, jak o Trikolóře informovala veřejnoprávní ČT. „Vznik nové parlamentní strany, Trikolóra, jež nepochybně zamíchá politickými poměry v zemi, nestojí České televizi za jediné slovo v hlavní zpravodajské relaci. Takhle si propagandisté z Kavčích hor představují veřejnou službu. Tu informační službu, na kterou vybírají od občanů výpalné v podobě povinných televizních poplatků. Tak jo, budeme si to pamatovat!“

Fotogalerie: - Trikolora

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 3% 3 až 5 procent 5% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 12% Nad 10 procent 75% hlasovalo: 2023 lidí

Trikolóra se pak probírala v Událostech, komentářích. Ovšem bez přítomnosti jakéhokoliv zástupce hnutí. I tohoto faktu si všiml Petr Štěpánek: „Klasická Česká televize! K povídání o novém politickém subjektu Trikolóra si do Událostí, komentářů nepozve nikoho z jejích zakladatelů, zato na obrazovce nechybí Petr Sokol z ODS. Což je samozřejmě mimořádně kouzelné, neboť je to ten samý Sokol, kterého spoluzakladatelka Trikolóry Zuzana Majerová ve volbách do Sněmovny díky kroužkování na kandidátce ODS přeskákala. Ještě kouzelnější je, že přeskákaný politolog Petr Sokol předvídá pro Trikolóru zisk dvě a půl procenta. Fajn. Co myslíte, vrátí své vysokoškolské diplomy, pokud se ukáže, že není ani tak jasnozřivým politologickým prognostikem, ale spíše poněkud zapšklým poraženým konkurentem?“

Publicista a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov popřál novému hnutí, aby neupadlo hned, jak vyběhne na hřiště. „Přeju Trikolóře, aby neupadla hned, jak vyběhne na hřiště, aby přežila porodní bolesti, a přeji si, aby i Milion chvilek našel kuráž přesunout se z náměstí do reálné politiky. Tradiční strany i různé jejich odnože už nic nenabízejí. Jejich sex-appeal vyhasl a činovníci vyhořeli. Pro demokracii a naši zemi je důležitá nová energie i noví lidé. Nejen ANO 2011 a Piráti, ale i Trikolóra a třeba i Milion chvilek.“

Velmi diplomaticky se o novém politickém subjektu vyjádřil europoslanec Jan Zahradil na Twitteru: „Je to sice konkurence, ale nepřeju jim nic špatnýho. Je fér to zkusit s novým ‚brandem‘, poptávka sama ukáže, jestli jo, nebo ne. Přeju jim, ať seberou co nejvíc hlasů ANO a SPD, co nejmíň hlasů ODS – a třeba se někdy někde v budoucnu potkáme v nějaké koalici.“

Je to sice konkurence, ale nepřeju jim nic špatnýho. Je fér to zkusit s novým “brandem”, poptávka sama ukáže jestli jo nebo ne. Přeju jim, ať seberou co nejvíc hlasů ANO a SPD, co nejmíň hlasů @ODScz - a třeba se někdy někde v budoucnu potkáme v nějaké koalici. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) 10. června 2019

Na odhalení hnutí byla pozvána advokátka Monika Čírtková, která své dojmy shrnula takto: „Velmi příjemně mne překvapilo vyznění programu. Nepředpokládám sice, že si toho mnoho novinářů a komentátorů všimne, ale ten program je pozitivní. Nebylo tam vlastně nic negativního, žádné strašení migrací (pokud si správně pamatuji, slovo migrant v průběhu představování snad ani nepadlo) ani ničím jiným. Bylo to představení toho, co CHCEME, nikoliv nadávání a ukazování na to, čeho se máme bát. Jediné skutečné odmítnutí se netýkalo ani uprchlíků, ani homosexuálů, ani Bruselu, ale iracionálního šílení kolem Grety Thurnbergové – a pokud jde o ni, myslím, že se většina společnosti bez potíží shodne, že tudy cesta tak úplně nevede.“ A dodala: „Pokud bude někdo po dnešní akci v souvislosti s novým hnutím psát něco o fobiích, strašení, rasismu nebo fašismu, nemá pravdu. Nic takového tam nezaznělo – a já bych to zcela určitě poznala. Děkuji panu Klausovi za pozvání a přeji novému hnutí mnoho přemýšlivých členů a především hodně voličů.“

Pozitivně hodnotil odhalení i komunální politik Viktor Lošťák: „Dvě věci z dnešního startu Trikolóry. Výborná řeč lídra. Václav Klaus řekl přesně to, co jsem si přál slyšet a co si přály slyšet ty stovky lidí se mnou. A druhá věc, něco, co jsem už hodně dlouho nezažil – lidé v sále se nedívali na volby a na procenta, dívali se za volby a za čísla. Dívali se na to, co udělají po volbách. Sebedůvěra, dokonalá, bez pochybností. Ta energie byla přímo hmatatelná.“

„Václav Klaus ml. založil hnutí Trikolóra. Fandím mu, rád bych měl zas koho volit. Vím, že založit a prosadit novou stranu je těžké, tak jim držím palce,“ napsal bývalý europoslanec za Svobodné Petr Mach.

Poťouchlou radost měl i glosátor a jeden ze zakladatelů ODS Petr Paulczyňski: „Když jde z tiskovky hnutí Trikolora nějaký novinář a řve do telefonu, jak je z Klause nasranej, je to správný začátek! Přátelé a kolegové, hodně zdaru!“

Když jde z tiskovky hnutí Trikolora nějaký novinář a řve do telefonu jak je z Klause nasranej, je to správný začátek!



Přátelé a kolegové, hodně zdaru! pic.twitter.com/MH5WXBMx5y — Petr Paulczyňski ???? (@paulczynski) June 10, 2019

Anketa Přejete si, aby sudetští Němci pořádali svůj sjezd na českém území? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 7717 lidí

„Já vím, že Klaus asi řekne, že v Česku klimatická změna není problém, že tu ta urgence není. Že holt na Moravě porostou olivy a na Pelhřimovsku se začne pěstovat víno a bude to ještě krásný. Hele, já nejsem odborník na klima a nechci se tady pouštět do nějakých diskusí, co za změnu může a z kolika procent to dělá člověk a tak. Ale vím, že to není jen o olivách na Moravě. Až na Moravě porostou olivy, tak jižněji ve světě bude zatraceně hnusně (třeba tady v Kataru), a ti lidi z horkých zemí budou přemýšlet, kam by se přestěhovali. A napadne je třeba Pelhřimov. Už proto, být Klausem, bych i ty lachtany řešil – právě v zájmu pana Nováka. Já bych je tedy řešil i v zájmu těch lachtanů, ale extra kvůli VKml zmiňuji i pana Nováka. Ono totiž v dnešním světě všechno souvisí se vším a zavřít oči před tím, co se děje za kopečky, nepomůže,“ říká Martin Jaroš s tím, že ovšem respektuje demokratickou soutěž a ať si Václav Klaus stranu klidně zakládá.

Do příslovečného okopávání kotníků se už pustil psycholog Martin Freund z Žít Brno: „Vizi nové strany VKml bych shrnul do jednoduchého výjevu muže mezi 45–64, sedícího schouleného do klubíčka uprostřed světa 21. století se zavřenýma očima, dlaněmi vší silou přitisknutými k uším a se stereotypními katatonickými kolébavými pohyby dopředu a dozadu, opakujícího stále dokola: ‚Já tady nejsem, já tady nejsem, staré časy, staré časy‘.“

Bývalý poslanec TOP 09 František Laudát také nenechal na Klausovi nit suchou: „Už zakládací tiskovka nabízela několik věcí, které mluví za vše. Předpokládám, že hrozen, obklopující nejvyššího, bude páteří nově vznikajícího hnutí. Jelikož jsem se v politice nějaký ten pátek pohyboval, z té směsky několik tváří znám a musím dodat, že je VK mladšímu přeji! Klaus také burácel, že ‚si chtějí vzít zemi zpátky‘. Tím myslel na EU, ale skutečnými zloději naší země není Brusel, ale ti, kdo dnes kradou naši svobodu, ekonomiku, podnikání, zdravé životní prostředí… A to není EU, Brusel. To jsou ti, se kterými by Klaus bez hnutí brvou vládnul. Připomínám, že Klaus by, na rozdíl od zbytku ODS, neměl problém jít do vlády s Babišem, v první volbě prezidenta podpořil Zemana proti Schwarzenbergovi... Jeho výpad proti školačce Thunbergové je ubohý a trapný. Každý jen trochu inteligentní člověk dnes ví, že se naše planeta dramaticky mění, že životní prostředí nezná hranic, že nelze rabovat Zemi jen z důvodu zisku. Možná by mu otec mohl udělat přednášku o vedlejších nákladech produkce. Fotogalerie: - Trikolora

Taková neznalost bohužel smutné reality dnešního světa je k smíchu, i když spíš k pláči. Co mě však zarazilo nejvíce – proč jen tři pilíře Klausova hnutí? Nedávno přišel s tezí, že ‚doprava má být rychlá a plynulá‘. To je přece taky zásadní pilíř. Proti tomu je 23 pohlaví lachtana kdesi na severu prkotina. Snad bych se částečně s Klausem ztotožnil v tom, že je zejména třeba řešit domácí problémy. To takový Salvini má doma dluhů jako kvítí, země dramaticky ztrácí, ale on bude poučovat, jak má vypadat Evropa. Ale potom nevím, co si myslet, když otec Klaus bude objíždět Orbány a podobné vejlupky? Tak doma, nebo i venku? Celkem souhlasím s VKM, že situace ve Sněmovně je hrozná. ‚Jen‘ se lišíme v tom, kdo tam tuhle příšernost produkuje a spoluprodukuje. Podle vystoupení VKM si myslím, že i on přispívá do poháru komedie, parodie a trapnosti.“

Ironicky shrnul své poznatky komunální politik Jan Paluska ze Svobodných: „1. Nechce se mi ani věřit, že by pantatíček Klaus kývnul na něco tak rozplizlého, jako je politické hnutí! Kam se, do psích kulí, vytratila stará dobrá klausovská politika jako souboj idejí zastoupených standardními politickými stranami?!?! Zklamání… 2. Koukal jsem, že dost lidí propuká v jásot. Vzhledem k tomu, že jsme v (alespoň deklaratorně) konzervativních kruzích, mohla by mně nějaká dobrá duše odkázat na program Trikolory, ať mohu jásat taky? Přece mi neříkejte, že zástup ctnostných konzervativních politiků tleská něčemu, co ještě ani nemá program? Že ne?!“

Lapidárně se o Václavu Klausovi mladším a jeho větě o lachtanech v Antarktidě vyjádřil marketér Jakub Horák: „Well, mě zas zajímají víc lachtani v Antarktidě než Václav Klaus mladší…“

O prezentaci strany referoval též sociolog Petr Hampl: „Stručná informace o dnešním představení politického hnutí Trikolora Václava Klause mladšího. Superluxusní prostředí, skvělý raut. Akce naprosto profesionální, VK junior bezchybný, stejně tak ostatní. Nová strana se chce zaměřit na témata jako rychlejší stavba dálnic, lepší využívání peněz ve školství a odstraňování zbytečné byrokracie. O tématech jako bezpečnost, imigrace a islám ani zmínka. Slovo ‚národ‘ nezaznělo ani jednou. Za celou dobu nezaznělo žádné vyjádření, které by nemohl říct třeba Petr Fiala. V devítičlenném vedení strany je Tomáš Grygar ze Svobodných, a pak samí lidé, jejichž politické názory jsou absolutně neznámé (pokud nějaké mají). Můj první dojem: Dobrá zpráva pro SPD, špatná zpráva pro český národ. Ale je to teprve začátek, za pár měsíců může být vše úplně jinak.“

Psali jsme: ,,Klus a Pazderková nezahrajou... Babiš si rve žíly,” říká režisér Adamec. Když došlo na jiné umělce, byl velmi stručný Stuchlík promluvil: Babiše je mi líto. Není šťastný. V ANO jsou lidé, kteří by se jinak neuživili Klaus mladší představil bouřlivě své hnutí. A na internetu to už vře Klaus ml. utřel Bakalu. A řekl: Klaus st. bude jezdit za Orbánem a Faragem. Sál jásal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas