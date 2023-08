Starý německý bojovník za životní prostředí: Díkybohu jsou v Evropě země, co nejsou tak hloupé jako my

reklama

Rozhovor s Vahrenholtem je k nalezení v Knize Proměny života, vznikl v září 2021, kdy mělo Německo před volbami, které ukončily šestnáctileté panování Angely Merkelové, kdy byla země na cestě k tzv. uhlíkové neutralitě. Jako člen SPD zná Vahrenholt dobře Olafa Scholze, jenž se po volbách stal německým kancléřem.

Vahrenholt varoval před tvrzením Mezivládního panelu OSN pro klimatickou změnu (IPCC), který hlásí, že pokud lidstvo do roku 2030 nesníží emise o 45 procent, pochodujeme do katastrofy. „Podle výpočtů IPCC už nejsme schopni zastavit oteplení planety o 1,5 stupně oproti roku 1860. A já si nemyslím, že to bude nějaká katastrofa. V současnosti se Země otepluje tempem 0,13 stupně Celsia za jednu dekádu,“ uvedl.

Pokud se podíváme do minulosti, modely IPCC, jak upozorňuje Vahrenholt, naprosto selhávají. IPCC propočítává i scénáře, které v realitě vůbec nemohou nastat. „Člověka napadne otázka, proč to IPCC dělá. A já vám můžu říct, proč to někdo dělá. Protože přesně ten nejdivočejší scénář prohnaný jejich modely vede k výsledkům, že se oteplí o čtyři až pět stupňů,“ dodal bývalý zemský ministr pro životní prostředí.

Pozornost by se ve zprávách IPCC měla tedy věnovat jen středním scénářům: „Střední scénář se mimochodem zase tak moc neodlišuje od mé prognózy. Střední scénář počítá s lehkým nárůstem emisí do roku 2035, protože Čína už oznámila, že se nenechá brzdit od výstavby dalších uhelných elektráren a od dalšího pálení uhlí v ocelárnách,“ podotkl.

Číňané mají v plánu své emise CO2 zvýšit ještě o třicet procent. Dnes Čína zodpovídá za třicet procent světových emisí, vypustí deset miliard tun ročně, v příštích letech chce ročně vypouštět třináct miliard. Pro srovnání: Německo vypustí 0,75 miliardy tun ročně, náš podíl na světových emisích se pohybuje kolem dvou procent.

„A my si myslíme, že v příštích deseti až dvaceti letech doputujeme k nule. Za prvé se to nepovede, za druhé budou redukce, jichž s velkým utrpením dosáhne Evropa, v celkové bilanci světa zanedbatelné,“ zdůraznil Vahrenholt. Touto politikou jen podporujeme trend stěhování výroby do zemí jako Indie, Čína, USA. A tím se klimatu nepomůže, naopak.

Podle něj je naprosto jasné, že kolem roku 2050 už budou emise do určité míry snížené. Mimochodem, vůbec nepotřebujeme jít na nulu, oceány a rostliny pohlcují víc než polovinu oxidu uhličitého. Potřebujeme tedy emise snížit jen asi o padesát procent.

Američané se budou svých cílů na snížení CO2 snažit dosáhnout sázkou na jadernou energii. Tato cesta v Německu není možná. „Díkybohu jsou v Evropě ještě i jiné země, které nejsou tak hloupé jako my. Například Česká republika. Nebo Polsko nebo Nizozemsko, samozřejmě Francie. Finsko právě zprovoznilo novou jadernou elektrárnu a plánuje stavbu druhé a pak ještě třetí.

Nakonec bude německá pozice proti jádru neudržitelná. Potrvá to ale dlouho a je otázka, o kolik průmyslu mezitím přijdeme a jak velké budou potíže s dodávkami proudu,“ uvedl v září loňského roku Vahrenholt.

