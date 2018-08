Stát se vzdal místa ve věřitelském výboru H-systemu

„Co k tomuto postupu člena věřitelského výboru vedlo, není zřejmé, nebylo jím zdůvodněno. Je tím i ohrožena rychlost realizace závěrů pondělní schůzky s premiérem, jejímž výsledkem byla dohoda o zadání a zpracování nových znaleckých posudků,“ uvedl Monsport.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Podle Ministerstva financí bylo rozhodnutí vzdát se členství ve věřitelském výboru v případu H-System plně v kompetenci Finančního úřadu pro Středočeský kraj, pracoviště Praha-západ. „Paní ministryně (Alena) Schillerová nařídí cílenou dohlídku dle zákona o finanční správě zaměřenou na postup finanční správy v této kauze,“ řekl ČTK mluvčí ministerstva Filip Běhal.

Cílem dohlídky je podle něj zmapovat postup finanční správy po celou dobu trvání kauzy H-System a mimo jiné objasnit, proč finanční úřad odstoupil z věřitelského výboru právě v současné době, tedy krátce po rozhodnutí Nejvyššího soudu a zahájení jednání mezi konkurzním správcem a poškozenými obyvateli Horoměřic.

Rozhodnutí finančního úřadu vítá bytové družstvo Svatopluk, jehož členové bydlí v domech v Horoměřicích. Svatopluk musí podle verdiktu Nejvyššího soudu do 23. srpna vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. „Dozvěděl jsem se to z médií, já jsem rád, že se něco děje ve věřitelském výboru. Oni nás vyloučili z výboru hned na začátku, jako druhého největšího věřitele, tak jsme přestali mít úplně přehled o tom, co se tam děje,“ řekl ČTK za družstvo Martin Junek.

Podle Monsporta zůstává otázkou, zda další členové věřitelského výboru zastupující stát nezvolí stejný postup. „Problematika v tomto konkurzním řízení není jednoduchá a každý nový člen věřitelského výboru se s ní bude muset seznamovat, aby mohl kvalifikovaně rozhodovat,“ uvedl Monsport.

Proti rozsudku Nejvyššího soudu o vystěhování podá BD Svatopluk ústavní stížnost. Junek dříve uvedl, že právníci podají stížnost do konce týdne, kvůli její složitosti se ji ale podaří podat pravděpodobně až v příštím týdnu, řekl dnes ČTK.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy H-System Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport je ale později vyzval, aby nemovitosti vyklidili a umožnili prodej, z výtěžku měli být uspokojeni všichni klienti zkrachovalé firmy, tedy i ti, kteří H-Systemu zaplatili a po krachu nezískali ani hrubou stavbu ani pozemek.

autor: nab