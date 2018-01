Štěch vůbec netuší, o čem hlasoval. Autoři petice proti směrnici EU o zbraních napsali Štěchovi a jeho odpověď četli s vytřeštěnýma očima

„Toto právo měla přinést novela ústavního zákona o bezpečnosti, Senát tuto novelu ovšem neschválil, ačkoli drtivě prošla Poslaneckou sněmovnou. Novela byla reakcí na směrnici EU, která razantně, nelogicky a nesmyslně zpřísňuje podmínky držení soukromých zbraní. Tato unijní směrnice má od září tohoto roku, pod falešnou záminkou boje proti terorismu, zásadně a tvrdě sáhnout na práva a majetky zákona dbalých občanů,“ podotýkají autoři příspěvku, kteří jsou z postupu Senátu šokováni.

„Protože hlasování o novele v Senátu dopadlo ‚ani přijata‘ a ‚ani zamítnuta‘, vyzvali v minulém týdnu zástupci petičního výboru Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU Senát, a to konkrétně pana předsedu Štěcha, ke znovuotevření hlasování, což je za této situace jen na vůli Senátu,“ popisovali dále autoři příspěvku s tím, že reakce Štěcha, jež již dorazila, je však obrovským výsměchem občanům.

„Pan Štěch, ačkoliv v úvodu dopisu tvrdí, citujeme ‚že je o celé věci objektivně informován‘, absolutně neví a netuší, o čem hlasoval, nemá povědomí o nejzákladnějších bodech dotčené unijní směrnice, návazně pak ‚ústavního práva na zbraň‘! Reakce předsedy Senátu je naivní, je nepravdivá, je amatérská. Čtenáři ji povětšinou četli s vytřeštěnýma očima – a dokonce opakovaně, aby vůbec uvěřili, že toto napsal předseda Senátu a člověk, který hlasoval v tak závažném, celospolečenském a dlouhodobém tématu,“ rozlítili se autoři příspěvku, kteří některá sdělení dokonce nazývají masakrem.

Konkrétně tak nazývají to, že Štěch sdělil, že unijní směrnice a její opatření se týká jen firem a nikoli občanů. „Takže on, pan předseda Štěch, si myslí, že těch cca 110 000 petentů (občanů) se už cca 4 roky bije za práva firem, ne za práva svá? Pane předsedo, veškerá čest a pomyslný klobouk dolů! Skýtá se otázka, jak draze placený a možná brzy zrušený Senát rozhoduje a hlasuje i v dalších senátních tiscích a tématech, když zde zjevně projevil, že si – a to přímo předseda Senátu! – nedá ani tu práci, aby si předem základně nastudoval to, o čem vůbec hlasuje?“ rozhořčili se autoři příspěvku.

„Občané budou bojovat za svá práva a majetky dále, a pan předseda ať příště lépe váží svou odezvu v takto celonárodním, vážném a dlouhodobém tématu,“ uzavírají autoři příspěvku se slovy, že Brusel nemá pravdu a slušným občanům by měly k prospěchu celé společnosti zbraně zůstat.