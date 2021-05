Stonjeková napráskala Fialovi. Zezelenal. A ČT, která pořád žije Milionem chvilek

reklama

Hned v úvodu se moderátorka zastavila u tématu koalice SPOLU, která nedávno představila svůj volební program. Stonjeková v tomto kontextu s nadsázkou uvedla, že v rámci koalice SPOLU začíná rozumět polyamorním vztahům a podle ní by si měli Petr Fiala, Markéta Adamová Pekarová a Marian Jurečka postavit trojdomek. „Fakt mám z toho takový pocit,“ uvedla s tím, že představení programu bylo podle jejích slov úžasný. Celé to mělo nádech americké kampaně. Moderátorka se pak podle svých slov hlavně zaměřila na Petra Fialu, který jí přišel zvláštně nesvůj. Vystihla to ukázkou z kultovního českého filmu Na samotě u lesa: „On je sice impregnovaný, ale vlhko mu škodí, k ničemu se ale nemá. Nezapomeň, Věro, že to je venkovský člověk,“ zaznělo ve svěrákovské ukázce. „Tak Petr Fiala je sice impregnovaný, ale vlhko mu škodí, tím se vysvětluje spousta věcí,“ uvedla s nadsázkou Stonjeková. Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 96% Neodvádí 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6518 lidí

Padl i dotaz směřující k rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, zda neodstoupil, protože tuší, že kauza Čapí hnízdo nepůjde před soud, a obává se tak, že se stane hromosvodem pro babišobijce. „Jo, i tohle je jedna z variant,“ připustila moderátorka s tím, že by nevěnovala těm důvodům větší pozornost, než je nutné. Pana Zemana podle svých slov nepovažuje za hybatele. „V souvislosti s ním jsem použila termín, tuším, mluvící hlava, a to je termín, který mi přijde docela přesný. Neřešila bych, proč mluvící hlava tou mluvící hlavou být přestala,“ uzavřela.

Došlo i na téma Milionu chvilek pro demokracii, které opět pořádaly minulý týden demonstraci na pražském Václavském náměstí. Cílem akce mělo být hájit nezávislost justice po nedávném oznámení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že ve funkci ke konci června končí. Podle jejích slov by toto hnutí už tak nenazývala. „Překvapuje mě, že už se to nejmenuje Miliony do kapsy,“ protože co nám tady předvedl Minář, by se to podle ní už tak jmenovat mělo. Upozornila, že již „chvilkaři“ nenosí svoje tradiční odznáčky, které už ani nejsou po městě tak viditelné. Podle ní to signalizuje, že tento „fenomén“ je pomalu na ústupu. „Jediný, kdo tím kromě samotných chvilkařů ze setrvačnosti žije, je samozřejmě Česká televize,“ uvedla s tím, že ČT asi cítí potřebu to dojet do hořkého konce.

Ironicky poznamenala, že s hnutím je to jako s častým střídáním ministrů zdravotnictví. „Jestli tedy chvilkaři ještě nedemonstrovali proti vám, tak byste se měli někde hlásit,“ uvedla ironicky s tím, že by bylo zapotřebí udělat seznam, proti čemu ještě nedemonstrovali.

Zastavila se také nad názvem samotné demonstrace „Justici nedáme“. Podle svých slov ji to výrazně zmátlo. Podivovala se s jistou dávkou ironie nad tím, když chce někdo něco dávat, nejdřív to musí také mít. „Tak jak to tedy je, patří justice Milionu chvilek,“ kroutí hlavou moderátorka s tím, že měla celou dobu za to, že justice je nezávislá. „Mě to teda rozhodně vyděsilo,“ pokračovala s tím, že jedou pořád ve stejné vlně. Podle ní totiž hnutí stále má pocit, že si může diktovat podmínky. Ale to podle ní tak už dávno není. Zopakovala, že spolek je evidentně na ústupu, nicméně jejich vůdci mají pořád pocit, že mohou ukazovat prstem a mohou říkat, co je možné a co není. „Chvilky asi nepochopily, že jejich historická chvíle skončila,“ uzavřela téma s tím, že doby, kdy to jejich „křičení“ mělo nějakou odezvu, jsou již dávno pryč.

Rubrika „Ať si pindá“

V pravidelné rubrice „Ať si pindá“ se vrátila opět k Petru Fialovi, který jednoznačně zabodoval. To, co Fiala publikoval na svém facebooku, nechápala. „Green deal je realita. Nemá už smysl spekulovat na tím, jak by to mohlo být jinak. Teď musíme využít příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodářství modernizovat českou ekonomiku a zvýšit kvalitu života,“ napsal šéf ODS na sociální síti. Stonjeková jeho status trefně shrnula do jedné věty. „Petr Fiala zezelenal,“ řekla s tím, že ji fascinuje, jak píše o zvýšení kvality života. Zdůraznila totiž, že Českou republiku by to mělo vyjít na deset bilionů korun. „Jak to jde dohromady s tím, že takhle vynaložené prostředky mohou zvýšit kvalitu života, nevím, trochu se bojím, že nám to Petr Fiala nevysvětlil,“ rýpla si s ironií. Rovněž se obává, aby také nepřišla doba, kdy nebudou politici věci měnit, ale budou nám vysvětlovat, že to změnit nejde.

