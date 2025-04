Strašíte, napsal Patrik Nacher a málem ho utloukli příznivci vlády

Rok 2025 je rokem volebním, tedy se v Česku vede volební kampaň a již tak ostrá rétorika volebních stran a komentátorů se ještě přiostřuje. Zejména vyniká snaha odstrašit voliče od volby některých subjektů jejich prohlašováním dotyčných za „bezpečnostní hrozbu“ nebo „ohrožení České republiky“, případně jejích bezpečnostních zájmů.

Těchto mediálních narativů si všiml poslanec ANO Patrik Nacher, kterému jako příklady posloužily články Českého rozhlasu, Reflexu, Aktuálně.cz i Novinky.cz. A popsal, jak média straší.

Hnojomety s nesmyslnými pejorativními nálepkami typu ‚bezpečnostní riziko‘, ‚změna režimu‘, ‚nestabilita‘, ‚autoritářství‘, ‚odklon od prozápadního směřování‘, ‚proruské názory‘ a dalšími budou mít nabito, zastrašování holt médiím prodává,“ shledává.

Ale opáčí: „Jsem nicméně přesvědčen, že racionálně smýšlející volič se bude přesto všechno ve svých úvahách řídit i vědomím, že hnutí ANO už ve vládě v nedávné minulosti působilo – a svými kroky prokázalo, že výše zmiňované strach vzbuzující konstrukce byly (a nadále budou) mimo mísu. ANO se bude v předvolební kampani těmto averzím a strach posilujícím narativům oprávněně bránit, voličům připomínat, že skutečné činy jsou důležitější, než vybájené scénáře.“

K Nacherovi se vyjadřoval autor jednoho ze zmíněných textů, šéfredaktor Bartkovský: „V textu pod titulkem je popsané, proč si to myslím. Je to proto, že opakovaně zpochybňujete právní základy tohoto státu a podrýváte víru v jeho systém a instituce. Jste v tom stejní jako STAČILO! a SPD. Je úplně jedno, jaké máte politické přesvědčení. Stačí, když to přestanete dělat a nebudete třeba hlasitě zpochybňovat volby a jejich výsledky. A já to pak o vás nebudu psát.“

Ozval se také Petr Hrudka ze Zelených: „Problémem politických stran a hnutí typu ANO je to, že jak se řídí průzkumy, tak je nejisté, zda skutečně nebude bezpečnostním rizikem nebo nebude mít autoritářské sklony, bude hodně záležet na případném koaličním partnerovi. Zaručíte jakoukoli nezávislost jakékoli instituce?“

„Nevím jak Vy, ale já případnou účast SPD, komunistů či jiných obskurních hnutí ve vládě za bezpečnostní riziko považuji. A pokud ANO není schopné vyloučit povolební spolupráci s těmito otevřeně proruskými silami, stává se tím rizikem také,“ vzkazoval místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

„Takže vylučujete povolební spolupráci s extremistickými stranami KSČM/STAČILO! a SPD? Pokud ne, jsou to jen plané řeči. Oni bezpečnostní riziko prostě jsou. A jestli se s nimi začnete paktovat, hážete tím bezpečnost ČR přes palubu,“ přidal se Adam Zemek, pirátský zastupitel z Brna.

Nevím jak Vy, ale já případnou účast SPD, komunistů či jiných obskurních hnutí ve vládě za bezpečnostní riziko považuji.

Takže vylučujete povolební spolupráci s extremistickými stranami KSČM/Stačilo a SPD?



Pokud ne, jsou to jen plané řeči.



