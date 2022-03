Strašlivá Putinova chyba. Zkušený muž vysvětlil. Mír může být i vynucen

reklama

„Nemusíme být tak rezignovaní vůči tomu, že Rusko má právo veta v Radě bezpečnosti. Soudní dvůr jasně řekl, že Rusko má zastavit své operace na Ukrajině, tak můžeme, pokud to samozřejmě Moskva neudělá, což všichni očekáváme, tak můžeme přikročit k vynucení tady toho soudního příkazu. A to rozhodně nemusí být mírové sbory OSN, to může být jakákoliv koalice ochotných, kteří tam pošlou svoje vojáky – ano, s modrými přilbami, a když bude nejhůř, tak ten mír i vynutí, nejen že ho budou monitorovat,“ zmínil úvodem Votápek. Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23206 lidí

Rusko je podle něj na tom jednoznačně na Ukrajině velmi špatně a potřebuje odklady, aby mohlo posílit svoji armádu. „A tady ty odklady bychom mu neměli dovolit, naopak bychom měli na Moskvu zatlačit, aby se z Ukrajiny stáhla co nejdřív, a aby se Ukrajina konečně té války zbavila,“ dodal Votápek. Zda se najde koalice ochotných, je otázkou.

„Česká republika bohužel není zemí, která by mohla tuto koalici vést, ale pokud by to udělala například nějaká neutrální země, Švédsko, to nemusí být masivní zbraň. Ukrajinská armáda si vede skvěle a brání se před okupanty ruskými, takže tam jde jen o to, aby tam vstoupila dostatečně silná, ale ne rozhodující vojenská síla, která bude říkat jednoznačně: My jdeme vynutit rozhodnutí nejvyšší soudní instance OSN,“ dodal Votápek.

Následně se rozhodl popsat tři uplynulé týdny války na Ukrajině. „Ta situace je zcela nečekaná, před pár týdny jsme všichni doufali, že se to nestane. Ale myslím si, že po těch třech týdnech je to naprosto jasné. Rusko udělalo strašlivou chybu, kromě toho, že je to strašlivý zločin. Nejenže je Putin vinen rozpoutáním útočné války a nese odpovědnost za všechny válečné zločiny, které se tam teď dějí, ale navíc udělal strašlivou chybu. Naprosto podcenil ukrajinský odpor, naprosto přecenil sílu své armády, je teď chycen ve slepé uličce a i pro Rusko bude dobře, pokud ta válka skončí co nejdřív tak, aby neutrpěla i ruská ekonomika nevratné škody,“ zmínil Votápek.

Závěrem se pak Votápek vyjádřil také k Putinovu středečnímu projevu, v němž hovořil o zrádcích národa. „Je to především projev toho, že je zoufalý. On se pokouší na bojiště vyslat nějaké syrské bojovníky, dobrovolníky z nejrůznějších končin světa, vyškrabává v ozbrojených silách Ruské federace vězeňskou službu, aby tam mohl poslat nové bojovníky, je tedy zřejmé, že ruská armáda je chycená v pasti na Ukrajině a toto je pokus o takovou tu poslední mobilizaci vnitřních sil v Rusku, já to čtu jako to, že si Kreml a Putin uvědomuje rostoucí opozici uvnitř Ruska a snaží se všechny lidi, kteří by byli proti té jeho zoufalé agresi, zastrašit. Chová se přesně tak, jak od něj v posledních letech očekáváme. Jako chuligán z Petrohradu, který si je vědom své slabosti a snaží se všechny kolem sebe zastrašit,“ zakončil Votápek. Jak je na tom celková ruská společnost, se dle jeho slov těžko odhaduje.

