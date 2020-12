Strčte si řeči za klobouk! Libor Bouček zchudl a měl covid. Udeřil na umělce

reklama

„Liborovi Boučkovi je dnes čtyřicet let a slaví už od brzkých ranních hodin. Moderátorovi našeho pořadu Nový den popřáli kolegové a udělali mu tajnou oslavu. A Liborovi ukáplo i pár slz! I my v SHOWTIME přejeme vše nejlepší!“ zaznělo na facebookovém profilu magazínu TOP STAR.

Bouček rozhodně nepatří mezi ty, kteří by situaci kolem covidu-19 zlehčovali. Spíše naopak. A to přesto, že koronavirem onemocněl a neměl žádný dramatický průběh. Bouček sám lidem radí hlavně ostražitost a to, aby neposlouchali samozvané odborníky. V rozhovoru pro Blesk magazín, který vyšel zhruba před měsícem, pak rýpnul i do umělců. Podlě něj jejich názory na současnou krizi mají stejnou váhu jako hospodské řeči u piva.

Úvodem Bouček odpověděl na to, jak se má a jak se cítí. „Já se mám vždycky dobře, takhle jsem si to nastavil a takhle odpovídám pokaždé. Jsem totiž toho názoru, že i když se člověk náhodou dobře nemá, měl by si to nechat pro sebe a poradit si s tím. Takže ano, já se mám dobře za všech okolností,“ poznamenal.

Když byl nemocný koronavirem, ztratil čich, částečně i chuť, on sám měl teplotu a bolela jej hlava. „Byli jsme oba hodně unavení. Ale fakt to nebylo nic, co by se nedalo vydržet, ještě mi nebylo ani čtyřicet, tělo se s tím poměrně snadno vypořádalo. Nejhůř mi vážně bylo z pocitu, že bych mohl ohrozit ostatní, z toho jsem měl těžkou hlavu. Došlo mi, že to opravdu nelze brát na lehkou váhu,“ poznamenal k nemoci, kterou onemocněl on i jeho manželka.

V rozhovoru se Bouček vymezil proti nejrůznějším konspiračním teoriím. Nejbizarnější teorie podle něj je ta, že celý covid-19 je prostředkem k tomu, abychom byli očipováni. Nejrůznější názory na současnou situaci sdílí i umělci. A právě k nim Bouček promluvil.

„Já chápu, že teď nemají tolik práce, a tak se snaží realizovat právě skrz sociální sítě. Je to lákavé, protože když tam dáte něco výbušného, lajky naskakují, lidi diskutují a vy máte najednou pocit, že jste ještě o dost zajímavější, než ve skutečnosti jste. Lidem bych doporučil, ať celkově ta naše vyjádření, vyjádření všech možných umělců, berou spíš jako zábavu, takovou náhradu za pokec v hospodě u piva. A pokud chtějí relevantní informace, ať sledují spíš vyjádření renomovaných vědců a lékařů,“ doporučil Bouček.

Na jedné straně jsou pak dle jeho slov lidské životy, na druhé finanční nejistota. „Jasně, můžeme si říct: ‚Tak holt pár lidí umře, co se dá dělat.‘ Věřím, že je spousta těch, co by se s takovým přístupem smířili nebo nad ním minimálně uvažovali. Ekonomická krize, která nás čeká, bude pravděpodobně taky velká, ale nemyslím si, že by při ní došlo k bezprostřednímu ohrožení tolika lidí. My si posledních jedenáct let užívali jeden velký večírek. Žili jsme v zemi, která v nějakém celosvětovém průměru neměla téměř žádné ekonomické problémy. Jezdili jsme si na dovolené, plnili Tunisko, Turecko, Řecko, Itálii… Teď to holt trochu klesne, ale historie říká, že to pak zase začne stoupat, takže to nejsou až tak fatální vyhlídky. Musíme se prostě na nějakou dobu uskromnit a myslím, že to zvládneme. Naši rodiče a prarodiče zažili dvě světové války, a jejich pokolení taky přežilo,“ míní Bouček. Jemu samotnému se dle jeho slov propadly příjmy odhadem o sedmdesát procent.

„Nechci si stěžovat, nemám na to nárok, stále mám práci. Jen chci ilustrovat situaci. Po koronakrizi bude určitě spousta rekvalifikačních kurzů a jsem přesvědčený o tom, že v Česku se práce, pokud člověk opravdu chce, stále najít dá,“ uzavřel.

Basiková: Restrikcemi vláda spáchala zločin

Proti nemoci v minulosti vystupovala například zpěvačka Bára Basiková. „At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at' už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do prdele, do prdele, do prdele!“ vzkázala na začátku podzimu a připomenula, že jinými nemocemi lékaři takto nestraší.

Vláda podle ní restrikcemi spáchala zločin. „Připravili jste statisíce lidí o práci, peníze, existenci a živobytí, vyvolali jste v lidech nesmyslnou paniku a strach, zničili jste zavedené systémy a procesy, a vzali jste lidem ideály a klid. Vaše směšné finanční podpory a almužny nikomu nepomohly, protože nemohou pokrýt všechny výdaje a ztráty, jen jste tím dostali stát do dluhu a nastolili jste hospodářskou krizi, ze které se jen tak nedostaneme, a jenom to odnesou naše budoucí generace.“ Ledecký již udělal ilegální koncert Kdo také brojí proti vládním restrikcím, je zpěvák a herec Janek Ledecký. „V neděli jsme udělali s kapelou... poprvé jsem hrál ilegální koncert. Dostali jsme avízo, že v Chotěboři budou rozsvěcet vánoční stromek a že o tom místní vědí. A my jsme se o tom shodou okolností dozvěděli proto, že sponzorem našeho akustického turné, které se letos neodehrálo, je chotěbořský pivovar. Od svých kamarádů právníků z fakulty jsem zjistil, co se má udělat, aby nás rovnou neodvedli v klepetech. Zjistil jsem, že když to budeme točit jako videoklip a bude nás do šesti lidí, tak to dokonce nemusíme hlásit ani na krajskou hygienu. Takže jsme tam přijeli, bleskově jsme to rozbalili a my jsme hráli takový kus vánočního koncertu. Bylo to úplně zázračné. Měli jsme z toho radost,“ vyprávěl v pořadu Prostor X Ledecký. Na začátku podzimní vlny koronaviru Ledecký vyzýval, aby se duplo na brzdu hysterické kampani, za kterou podle něj stojí farmaceutické společnosti. „Ty nás tady bombardují vizemi zhroucení našeho zdravotnictví. A k tomu jako koření přidávají ze světa obrázky přeplněných márnic, kopání hromadných hrobů, a to vše jenom proto, aby nás vyděsily. Protože dobře vědí, že tohle je největší kšeft v dějinách farmacie,“ tvrdil tehdy zpěvák. Psali jsme: Janek Ledecký: Takto prošel černý koncert. Ale jednou věcí se nechlubí

Janek Ledecký převezl Babiše a covid. Lidi mu tleskají Farmaceutické firmy dle něho vydělávají na testech a až budou, tak vydělají na vakcínách. „Nejdřív testy. Kdy nám řeknou, že nejsou úplně spolehlivé, ale to víte, děláme to v tlaku, za pochodu, v bojových podmínkách. Příští rok přijdou vakcíny. Ty také nebudou super spolehlivé, ale za to budou povinné. A když nebudou povinné, tak možná zjistíme, že bez té vakcíny nás nepustí ani ke kamarádům na Slovensko,“ pravil tehdy Ledecký. S kritikou opatření Ledecký nepřestal. Ve videu je kritizoval naposledy při 31. výročí sametové revoluce 17. listopadu, což zpěvák neopomenul připomenout. „K tomu zákaz shromažďování, zákaz vycházení, zákaz zpívání, zákaz prakticky všeho, co z nás dělá svobodné bytosti. A ještě k tomu zásadní omezení práva na vzdělání,“ poznamenal Ledecký, jaké je to výročí. Dle Ledeckého při schválení prodloužení nouzového stavu už zbývá jediné – vyjít do ulic. „Já věřím, že když to uděláme, tak se k nám tentokrát policie přidá, protože jim také záleží na budoucnosti naší země a jsou to mimochodem také rodiče, kteří nechtějí, aby z jejich dětí vyrostlo pologramotné, online připojené stádo.“

