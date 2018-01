Středoškoláci budou dnes a zítra volit prezidenta. V prvním kole vyhrál u studentů Drahoš

Studenti 337 středních škol v Česku si dnes a ve středu vyzkouší druhé kolo volby prezidenta. Na výběr budou mít jako ve skutečných volbách dva kandidáty, a to současného prezidenta Miloše Zemana a bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Výsledky Studentských voleb, které od roku 2010 pořádá společnost Člověk v tísni, budou známy ve středu odpoledne. Studenti nanečisto volili i v prvním kole volby, ve kterém u nich zvítězil Drahoš, připomněla ČTK.

První kolo studentských voleb se konalo začátkem prosince ve 384 školách. Drahoš vyhrál s 33,6 procenta hlasů středoškoláků, druhý skončil Miloš Zeman se ziskem téměř pětiny hlasů. Drahoš vyhrál studentské volby v Praze a dalších 12 krajích, Zeman nad ním zvítězil pouze v Moravskoslezském kraji.

Ve skutečných volbách, které se konaly minulý týden v pátek a v sobotu, bylo konečné pořadí opačné. Zvítězil v nich Zeman s 38,6 procenta hlasů, druhý byl Drahoš s 26,6 procenta. Zeman se stal vítězem prvního kola voleb ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde byl první Drahoš.

Při studentských volbách se studenti seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem. Průzkumy podle organizátora potvrzují, že toto hlasování má pozitivní dopad na zvýšení účasti prvovoličů ve skutečných volbách. „Zájem škol je veliký,“ uvedl zakladatel a ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota.

Studentské volby se konaly už osmkrát, naposledy to bylo v prosinci první kolo prezidentských voleb či v říjnu sněmovní volby. Prezidenta středoškoláci vybírali i v roce 2012, ale pouze v prvním kole. Tehdy se přiklonili k Vladimíru Franzovi, skutečný vítěz voleb Miloš Zeman skončil na čtvrtém místě.

Do Studentských voleb se mohly zapojit všechny střední školy, tedy i ty, které se nezúčastnily prvního kola. Středních škol je v Česku více než 1300. Volit budou dobrovolně studenti starší 15 let, zatímco ve skutečných volbách mohou volit lidé až po dovršení 18 let. Druhé kolo skutečných voleb se koná v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna. Politologové očekávají ve druhém kole velmi tvrdý souboj.

autor: mp