Střelba do fotbalových fanoušků ve švédském Malmö. Podle autorit to s terorismem nesouvisí, hlásí veřejnoprávní Němci

Podle agentur je potvrzeno minimálně pět zranění, z toho tři vážně. Útočník měl střílet do davu, který na veřejném prostranství oslavoval vítězství švédské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Ten odpoledne porazil tým Jižní Koreje 1:0.

Místní média přinesla informace svědků, že na místě zaznělo patnáct až dvacet výstřelů.

Policie uzavřela tři ulice v centru města. Rovněž uvedla, že střelec byl vyzbrojen brokovnicí. Uklidňuje však veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí, ačkoliv podle nepotvrzených informací střelec nebyl zadržen a uniká.

„Uzavřeli jsme oblast a vyslýcháme svědky, pokud mohou nebo jsou ochotni mluvit,“ sdělil policejní mluvčí Stephan Soderholm.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw