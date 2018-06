Střílet Němce? Po dnešních slovech Merkelové o Sudeťácích to začalo lítat

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že ani hrůzy druhé světové války neospravedlnily poválečné vyhánění německy mluvících obyvatel z jejich původních vlastí. Pro vyhánění Němců neexistovalo podle Merkelové morální oprávnění. Slova německé kancléřky si přečetli hradní mluvčí Jiří Ovčáček, poslanec Jaroslav Foldyna či Michal Hašek z téže strany a začalo to lítat...

„Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury,“ uznala sama kancléřka. „To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění,“ doplnila však obratem. Její slova přinesla ČTK.

Z reakcí na sociální síti Facebook je zřejmé, že Merkelová nejednoho českého občana rozpálila takřka do běla. Nezávislý analytik Štěpán Kotrba zašel dokonce tak daleko, že by podle jeho názoru bylo možné ospravedlnit střílení do některých Němců i dnes. „Pro zastřelení některých Němců existuje morální ospravedlnění ještě i dnes, natož v létě 1945,“ napsal doslova Kotrba.

„Moralizovat v roce 2018 ve funkci německé kancléřky o tom, jak bylo v roce 1945 ublíženo po prohrané válce Němcům reprezentovaným předtím 12 let kancléřem Hitlerem a nacistickým režimem, je od Angely Merkelové fakt docela úlet. Chápu, že se jí rozpadá spolková vláda, ale Česko-německá deklarace z roku 1997 už neplatí??? Přepíšeme učebnice historie a omluvíme se za atentát na Heydricha??? Otočím to, morálně tedy máme nárok na reparace za statisíce mrtvých Čechoslováků od září 1938 (válka v Sudetech) po květen 1945 a zdevastovanou zemi ... takže kdy nám je německá vláda paní kancléřky Merkelové splatí???“ ptal se rozzlobeně Hašek.

Fotogalerie: - Merkelová v Bavorsku

Bývalý senátor za ČSSD Jiří Vyvadil si zavěštil, že svět, jak ho známe z devadesátých let minulého století a ze současnosti, pomalu končí a s ním končí i Merkelová, což je podle jeho názoru dobře. „Hrej si holčičko, tvé dny se krátí,“ popřál Merkelové.