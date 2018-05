Stropnický připustil toleranci vlády od KSČM. Vždyť jste podepsal Několik vět, píší mu zděšení novináři

Ministr zahraničí Martin Stropnický v rozhovoru pro HN uvedl, že by neměl nic proti tomu, kdyby vláda hnutí ANO fungovala na základě tolerance KSČM. „Tolerance vlády ze strany KSČM by možná byla,“ řekl v rozhovoru pro HN Stropnický, signatář protikomunistické petice Několik vět. Podporu SPD pak odmítá.

Podle něj by bylo rozhodující, co by komunisté za svou podporu požadovali. „Zdůrazňuji ale, že by záleželo na tom, jaké by byly podmínky,“ uvedl ministr a jeden ze signatářů protikomunistické petice Několik vět. Ministr zahraničí totiž v roce 1989 podepsal protikomunistickou petici a dnes chvíli před 70. výročím Vítězného února připouští, že by mu nevadilo, kdyby vládu podporovala KSČM.

Jiný názor Stropnický zastává vůči podpoře ze strany SPD Tomia Okamury. Ve vládě podporovanou SPD by podle svých slov neseděl. „Říkal jsem i v kampani a při debatách v televizi panu Okamurovi, který měl pultík proti mně, že strach a nenávist není program. Opakuji poxté, stejně jako náš pan předseda, nějaké referendum o členství v EU a v NATO je mimo hru,“ uvedl pro HN Stropnický.

Celá zpráva zde.

V rozhovoru, který vyjde v pátečních HN, Stropnický také zdůrazňuje, že nepřipustí vystoupení ČR z EU. Podle něj je zásadní vyzdvihovat výhody členství v EU. Kromě toho nesouhlasí s odlišnou zahraniční politikou prezidenta, která se odklání od koncepce schválené vládou.

„Prezident má na některé věci jiný názor. Nejsem si úplně jistý, jestli je smysluplné mít ambici říkat, aby to utlumil. S odlišnostmi v akcentech jeho politiky je třeba se nějak smířit, ale zároveň se to někdy zveličuje, že bych já přijel na setkání ministrů zahraničí a všichni se na mě vrhli jako vosy na bonbón kvůli citátu pana prezidenta, tak to ne,“ říká ministr zahraničí.

Zděšení novináři z deníku vlastněného Zdeňkem Bakalou ministrovi připomněli, že kdysi podepsal petici Několik vět, která byla protestem proti komunistické vládě.

autor: sla