Studenti, kteří okupovali univerzitu, vzkazují veřejnosti: Demokracie nejsou jen jednou za čtyři roky volby, ale i protesty

Volfová s Křížkovským se pro DVTV také shodli na tom, že struktura univerzity trpí demokratickým deficitem. Požadovali rovněž rezignaci rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. „Buď by měl rezignovat, nebo by jej měl odvolat akademický stát,“ uvedl Křížkovský.

„Demokracie nejsou jen volby jednou za čtyři roky, ale jsou to také protestní akce. Je důležité to brát jako součást demokratického procesu,“ dodal. Volfová, jež je podle všeho i podporovatelkou Kliniky, přijela podpořit stávku z Brna.

„Byla to okupační stávka. Ale snažíme se, aby všichni prošli. Dělali jsme přednášky. Pro některé zaměstnance je to komplikace, ale chod rektorátu jsme neomezili,“ podotkl Křížkovský. Volfová pak hovořila o tom, že společnost vskutku čelí obrovské výzvě, jakou je změna klimatu. Dle jejích slov to univerzity musí zohledňovat.

„Mě už studenti dnes porazili – smradem. Od rána jsem se pracovně zúčastnila právnické akce v Karolinu, zařízení Univerzity Karlovy v centru Prahy,“poznamenala po dvou dnech stávky, 15. listopadu, novinářka Irena Válová. „Při příchodu před devátou jsem hned za vchodem překročila několik osob ve spacích pytlích mezi zbytky jídla a dalším bordelem. Co se odtud linulo, nebylo příjemné a zastínilo to i zajímavé nápisy o lásce, uhlí, o akci a o tom, že realista chce všechno hned teď. O přestávce akce konané v 1. patře se ke mně přitočil jistý právník. Nevydržel to a pravil: ‚To je tedy smrad z těch studentů.‘ No, každý se realizuje, jak umí, někdo puchem, pán je trochu jemnocitný, pomyslela jsem si,“ uvedla.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.