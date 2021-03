Studentský vůdce Mejstřík na konkurs do Rady místo sebe poslal papír: ČT má dobrou pověst v občanské společnosti

reklama

Anketa Bojíte se vakcíny AstraZeneca? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 4832 lidí

„Důvod, proč kandiduji, je jednoduchý. Je za tím třicet let mojí praxe v médiích, takže si myslím, že mám velkou zkušenost v tomto oboru. Rozumím tomu, jak se zpravodajství dělá. Velkým důvodem, proč se starat o Českou televizi nebo o média veřejné služby, je stav českých médií,“ zdůvodnil, proč chce kandidovat do Rady ČT Adam Černý.

„Je důležité vyvážit to, jak televize hospodaří se svými prostředky, a zároveň jaké má možnosti je využívat. Myslím si, že víc pravdu mají ti, kteří se domnívají, že tam je skryté podfinancování,“ zmínil také Černý a dodal konkrétní příklad, kdy podle něj mnozí lidé pracují na schwarz systém. „Důvod je jednoduchý: menší odvody do státní kasy, ale důsledkem je, že mnoho lidí pracuje za menší peníze a ve velmi nejisté situaci. To, že to vyvíjí tlak na jejich osobní integritu, je efekt, který je velmi důležitý,“ dodal. Podle něj ve chvíli, kdy by Česká televize tyto lidi vzala do zaměstnaneckých poměrů, vypadaly by mzdové náklady dramaticky jinak.

„Je mi jasné, že za současné situace nebude veliká možnost ani vůle řešit výši koncesionářských poplatků. Ale myslím, že je to neodkladná věc, dřív či později se k tomu musí dojít,“ míní dále Černý.

Hospodaření České televize by podle něj mělo být přezkoumatelné Nejvyšším kontrolním úřadem. „Zároveň je tady otázka nějakého auditu, ale bude velice záležet na tom, kdo a jak bude zadání pro ten audit formulovat, protože teprve se znalostí věci je možné formulovat to zadání toho auditu tak, aby dospěl k nějakým relevantním výsledkům,“ podotkl také Černý.

Černý se také vyjádřil k tomu, proč se podle něj nyní přiostřila atmosféra v Radě ČT. „Myslím si, že jedním z důvodů – může tam být i nějaký zlý úmysl, já to nehodlám hodnotit, do hlavy nikomu nevidím. Ale myslím si, že za tím je hlavně nepochopení toho, co radní v Radě ČT mají dělat. Už jeden z kandidátů říkal, že by měl být v pořádku jednací řád, aby nevznikaly chaotické situace, že se projednávají body vznesené na poslední chvíli. Tím, jak to sleduji, tak za tím je nepochopení té role a neznalost, co má ten radní dělat. Dokonce bych řekl, že i na radní by se měly vztahovat ty požadavky, které chceme, aby dodržovalo zpravodajství v médiích vůbec – to znamená věcnost, nestrannost, vyváženost, a ne podjatost. A toho by se měla ČT vystříhat,“ sdělil Černý.

Novinář, bývalý senátor a studentský vůdce z roku 1989 Martin Mejstřík osobně nevystoupil, jeho nominační projev byl před sněmovním volebním výborem přečten. „Obecně mám za to, že je kvalita vysílání České televize, pominu-li tlaky odrážející se čas od času zejména ve zpravodajství, na velmi dobré úrovni. Mezi občanskou společností si Česká televize udržuje dobrou pověst,“ zaznělo například z projevu Mejstříka.

„Většinová populace přistupuje k žurnalistickým obsahům se stejnou vahou jako k těm sdíleným na sociálních sítích. Stále více je narušována důvěra k novinářům, což je chyba edukace i kvality klasických médií,“ zmínil také Mejstřík, jenž se omluvil z vážných důvodů.

Psali jsme: Senátor Čunek: To se nebude splácet za 35 let, to se má splatit do 35 let Autodrom Most: Ve virtuálním seriálu NASCAR nechybí ani mostecký autodrom Pekarová: Útoky na 168 hodin a Reportéry ČT. Víme, koho podpoříme do Rady Změnu nečekejte, prozradil Hamáček. A přeladil na uprchlíky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.