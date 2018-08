Šup zpátky s vámi. Matteo Salvini učinil zásadní krok k migrantům

Světová média se věnují případu více než stovky zachráněných migrantů, které italská loď vrátila zpět do bodu, odkud se vydali na cestu do Evropy. Podle nevládních neziskových organizací a OSN italská strana porušila mezinárodní právo.

Ačkoli nemalá část evropské veřejnosti i politiků volá po vracení zachráněných migrantů na Středozemním moři zpět k severním břehům Afriky, odkud se vydali na cestu do Evropy, v praxi nepůjde o příliš proveditelné řešení. Tento týden italská loď Asso 28 zachránila sto osm afrických migrantů od utonutí a dopravilo je zpět k libyjským břehům. Přestože záchranná operace stále mnoho peněz i úsilí, stala se terčem ostré kritiky.

OSN a španělská humanitární organizace Proactva Open Arms společně tvrdí, že italská loď nejspíš porušila mezinárodní právo. Oba subjekty shodně tvrdí, že k záchraně došlo v mezinárodních vodách a v takovém případě podle mezinárodního práva je není možné vrátit do místa, kde jsou ohroženy jejich životy. A právě Libye je považována OSN i Evropskou unií za zemi, kde hrozí migrantům nebezpečí.

Celý text v angličtině najdete ZDE.

Tvrzení španělské humanitární organizace podpořila také italská politička Nicola Fratoianni, která byla přítomna na palubě lodi Proactiva Open Arms. Naopak italské úřady tvrdí, že k „vylovení“ afrických migrantů došlo ještě v libyjských vodách a jejich záchrana byla plně koordinována s libyjskou pohraniční stráží. Toto tvrzení prozatím nebylo možné potvrdit také u libyjské strany, která se k celé záležitosti nevyjádřila.

Mluvčí Proactiva Open Arms Laura Lanuza si však trvá na svém a v médiích opakovaně potvrdila, že k záchranně afrických migrantů došlo v mezinárodních vodách, protože loď humanitární organizace byla nablízku a její členové si mohli vyslechnout komunikaci mezi italskou a libyjskou stranou. Mluvčí Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky byl ve svém komentáři zdrženlivější a řekl, že vyšetřování případu zatím probíhá. OSN však na svém Twitteru vyjádřila podezření, že italská loď pochybila.

Na celý incident reagoval také italský ministr vnitra Matteo Salvini. V jednom ze svých tweetů informoval, že italská pohraniční stráž zachránila v posledních dnech přes šest stovek migrantů. „Neziskovkám a obchodníkům s lidmi se hroutí byznys? Velmi dobře, protože my v tom budeme pokračovat,“ napsal Salvini nejprve v prvním tweetu. V následujícím komentáře potom vyloučil, že by do záchranné operace libyjské strany byla italská loď vůbec zapojena. „Něcotakového tvrdí jen neziskovky a špatně informovaní levicoví politici,“

