Suvenýr v Poslanecké sněmovně? Zatím ne, ale co není, může být

V zahraničních budovách parlamentů si můžete často koupit suvenýry s národními symboly, pohlednice, ale i třeba mnohé originální předměty. V Česku zatím ne. V Londýně si přitom můžete koupit i placatku na whisky nebo repliku kachlíku z Westminsterského paláce.

V Senátu ani v Poslanecké sněmovně si zatím nic nekoupíte. Dokonce ani českou vlajku. „Máme k dispozici jen suvenýry textového charakteru, tedy informační letáčky třeba o tom, jak Sněmovna funguje,“ říká Stanislav Caletka z Poslanecké sněmovny. Podle jeho slov se však uvažuje o tom, že by se nechaly vyrobit alespoň suvenýry pro děti, jako jsou například pexeso či rozvrh hodin.

„My tady neprodáváme nic, všechny brožury jsou zdarma, takže to není typický obchod, ale pouze infocentrum s edukativními materiály. Jak velký byznys by to byl, kdybychom měli parlamentní obchod, si netroufám odhadnout,“ doplnil Caletka. Jak dodává, naráží se totiž na zákony. Kancelář Senátu a Poslanecké sněmovny mají jen obhospodařovat majetek státu, nepředpokládá se tedy nějaký výdělek. Zakázáno to však také není, a tak, jak dodává Caletka, je na stole možnost, že se toto téma znovu otevře.