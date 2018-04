Sváteční povzbuzení kardinála Duky: Velikonoce jsou svátky naděje

Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem. Smutnou skutečností ovšem je, že pro řadu občanů České republiky nejsou ničím víc, než jen prodlouženým volnem. Kardinál Dominik Duka se proto rozhodl přiblížit lidem význam Velikonoc. Ve videu na serveru YouTube popsal Velikonoce jako cestu ke svobodě.

Samo slovo Velikonoce odkazuje na velikou noc před stvořením světa. Proto jsou především symbolem naděje. Kardinál Duka podotkl, že jsou také svátkem, kdy si připomínáme utrpení Ježíše Krista, především na Zelený čtvrtek a na Velký pátek a Bílou sobotu, ale to nemění nic na tom, že jsou tyto svátky oslavou naděje. Naděje na vzkříšení. Tuto naději si podle Duky připomínáme každou neděli, ale o Velikonocích o to silněji.

„Vlastní slavení začíná v noci zapálením ohně, tedy světla, průvodem s velikonoční svící, která připomíná, že Velikonoce jsou cesta do svobody. Tak putoval Izrael z egyptského otroctví do své nové vlasti. A tak i my, když slavíme Velikonoce, chceme si uvědomit, že je to naše cesta. Cesta hledání smyslu života. Cesta, na které poznáme, že smrt není posledním slovem, ale že je to život, který se otevírá. Je to cesta, kterou nám ukázal ten, který řekl ‚já jsem cesta, pravda a život‘. A tak si dovolím popřát vám všem opravdu slavné a radostné svátky Kristova vzkříšení,“ uzavřel kardinál.

Psali jsme: Tomáš Halík: S Dukou jsme přátelé 50 let Jen u nás: Významná skupina lidí se zastala kardinála Duky Dominik Duka: Pane prezidente, přeji Vám odvahu a moudrost Kardinál Duka pohostil bezdomovce a sloužil mši za jejich zemřelé přátele. Byli jsme u toho a tohle se tam dělo…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp