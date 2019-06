Švihlíková se u Moravce rozohnila: Sdírají kůži z lidí 12 hodin denně za 13 tisíc!

Havlíček věří, že se časem podaří odvrátit obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou. Současný prezident Spojených států vyjednává tvrdě. „On vytáhl kartu, kterou jeho předchůdci nevyužili, ale ono se mu není moc co divit,“ řekl Havlíček. Skutečně však věří, že se časem situace uklidní.

Švihlíková nabídla trochu jiný pohled. Trump prý chce udělat Ameriku znovu velikou, ale současně tvrdí, že ostatní země jsou vůči Americe nespravedlivé. Podle ekonomky to není pravda. Ve skutečnosti je to prý tak, že Evropané kupříkladu příliš nestojí o americká auta. Preferují auta jiná. „A dívat se na vztahy mezi zeměmi jen prizmatem obchodní bilance, to je nesmírně zúžené,“ zdůraznila Švihlíková s tím, že v Číně působí celá řada amerických firem, na což Trump nesmí zapomínat.

Na pozoru před Trumpem by se však podle Švihlíkové měla mít EU. „Docela se obávám toho, že se bude snažit EU výrazně rozdělit,“ varovala ještě Švihlíková. Bez ohledu na Trumpa prý Česko ohrožuje ještě jedna věc – modernizační trendy v automobilovém průmyslu, kde jsme podle Švihlíkové zaspali.

Když se dostal ke slovu Jan Švejnar, upozornil, že Trump se dívá na svět zjednodušeně. A to není jediný problém. „Trump je nepředvídatelný. ... Je to takový ten pistolník, který střílí od boku a je schopen uvalovat velká cla,“ upozornil někdejší neúspěšný kandidát na prezidenta.

Havlíček dal Švihlíkové za pravdu ve věci automobilového průmyslu, ale jedním dechem dodal, že vláda už trend mění a investuje do výzkumu, vývoje a inovací. „My nás ukazujeme jako zemi univerzit, jako zemi chytrých lidí,“ sdělil divákům Havlíček s tím, že právě důraz na inovace může pomoci zpomalit odliv kapitálu z České republiky do zahraničí.

Ale abychom to mohli změnit, opravdu potřebujeme vzdělané lidi, což si žádá také investice do školství. Prý také musí být jasně řečeno, které vysoké školy v Česku jsou nejlepší, proto je do nich dobré investovat, a které jsou mírně řešeno pozadu a zaslouží si méně peněz.

Švihlíková Havlíčkovo nadšení pro inovace trochu zchladila. „Jak ty lidi tady udrží a zajistí, aby neodešli pracovat do Spojených států, do Číny nebo do Japonska,“ upozornila ekonomka na možný odliv odborníků z Česka. Připomněla také, že jsme příliš malou zemí na to, abychom byli excelentní ve všem, takže si musíme do budoucna vybrat, na co se zaměříme.

Podle Švihlíkové bychom také konečně měli opustit představu, že je naší výhodou levná pracovní síla. „Tady jde o to, že nemůžeme fungovat jako ekonomika, která platí svým lidem 13 tisíc a ještě z nich sdírá kůži 12 hodin denně. To pak jsme na úrovni někde polorozvojové země,“ rozčílila se ekonomka.

Švejnar jí dal za pravdu.

Havlíček diváky ujišťoval, že na tom už Babišova vláda pracuje, ale ne že se z roku na rok změníme v silně robotizovanou ekonomiku. Podle ministra je totiž také faktem, že máme málo zedníků, a dokud někdo nevymyslí takového robota, který postaví zeď za nás, budeme potřebovat přijímat i pracovníky ze zahraničí.

Vedle toho hodlá prý vláda podporovat především stabilní rodinné podnikání, které přežije krize.

autor: mp