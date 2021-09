Svobodní debatovali po síti: Automobilisty čeká opravdový „prů*er“, Nejen Green Deal

reklama

Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5443 lidí

Vondráček v diskusi řekl, že považuje za nesmyslné dnes plánovat směřování dopravy jen jedním směrem, když dnes nedokážeme říct, nakolik bude například v roce 2050 rozvinutá elektromobilita či naopak jiné technologie.



Ukázal také na nedostatek elektrické energie v Německu, to prý má být předzvěstí, že dojde v mobilitě k výrazné změně. „Je to předzvěst toho, že elektromobily nebudou moct používat všichni, kteří dnes používají klasická auta,“ zaznělo od předsedy Svobodných.



Do debaty se zapojil i předseda spolku JEDEME AUTEM, z.s., Mojmír Mikuláš, který je zároveň zastupitelem v Praze 3. „Celej Green Deal je jeden veliký průser… ale on ten konec spalovacích motorů by mohl přijít mnohem dřív, než samontný Green Deal, kdyby přišla Euro 7,“ upozornil na nové normy, které mají znamenat, že musejí emisní předpisy dodržovat pořád stejné v jakoukoli vteřinu provozu, tedy bez ohledu na to, že třeba mají po studeném startu a jedou do kopce.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nový „evropský“ zlepšovák. Důchodče, i ty budeš šlapat. Je to tak pro tebe lepší

Věc se podle něj začala dotýkat i lidí, kteří do dnešních dnů s předpisy Evropské unie až tak silně nepřišli do styku a dosud jim příliš nevadily, aktuální zamýšlený zásah EU ovšem začíná dosahovat i na ně.



Jmenoval též, že osobní doprava má na celkový počet emisí jen velmi malý dopad a jsou mnohem větší znečišťovatelé. Elektromobilitu považuje u osobních automobilů za dobrou při krátkých cestách po městě, pro jiné účely však podle jeho mínění ještě není připravena.



Pochybuje, že se během následujících let podaří dohnat technologie do stavu, kdy budou k dispozici baterie, které by svou kapacitu dokázaly udržet mnohem déle než nyní, odkázal se přitom na jednu z debat s mechaniky, kteří se prý setkali s elektromobilem, který měl polovinu kapacity své baterie již po třech letech provozu.

Celou debatu můžete zhlédnout zde:

Mojmír Mikuláš kromě plánů Evropské unie dlouhodobě ukazuje i na problémy, jimž čelí řidiči i u nás, v poslední době zejména v naší metropoli. „Hřib vede pohodlnější facebookovou politiku, sdílí duhové vlajky nebo demonstrovaný odpor k Číně, ale kde je něco pro reálný rozvoj Prahy,“ kritizoval Mikuláš přístup primátora a jeho kolegů zodpovědných za dopravu v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Hřibe, co jste to provedli s Prahou? Řidiči aut se staví na odpor

Psali jsme: Tři a půl milionu Čechů bude mít problém zaplatit za energie. Podle ekonoma už to říká otevřeně i Evropská komise Auta v Praze ne! Aktivisté berou statisíce z „eráru“, dává jim i OSF. Dnes si s nimi můžete popovídat Nabodnout Hřiba na vidle? Hezký pražský zvyk. Xaver a Holec se totálně odvázali „Č*ráku, mám vystoupit?“ Zbavme Prahu aut! hlásal aktivista. Tohle slyšel zpátky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.