TOP 09 je na dně, Zeman triumfuje. Tvrdá čísla o skutečné síle demonstrací

10.07.2019 17:47

Lidé v současné době nejlépe ohodnotili prezidenta Miloše Zemana, naopak nejhůře vnímají činnost hnutí TOP 09, vyplývá z červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Dobře lidé nahlížejí i na STAN, Piráty či ANO. Negativně kromě TOP 09 na sociální demokraty a komunisty. I přes protivládní demonstrace a počínající vládní krizi by pak lidé v minulém měsíci nebyli na vládu natolik kritičtí, jako na počínání Poslanecké sněmovny či Senátu. Pro průzkum byla použita školní klasifikace od jedné do pěti, zúčastnilo se ho 1024 respondentů starších 15 let.