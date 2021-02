Ta ČT! Králíci, šílenec?! Babiš se držel, ale pak uzemnil redaktora

reklama

Koaliční vláda ANO a ČSSD dokončila jednání, ale už teď na veřejnost pronikly informace, že kabinet od půlnoci na pondělí prodlouží nouzový stav o čtrnáct dní, o což vládu požádali hejtmani.

„Vláda na základě jednání s hejtmany vyhlásila od pondělí stav nouze. Na základě jiné skutkové podstaty než ten stav, který platil do půlnoci. Já jsem velice rád, že zvítězil zdravý rozum nad politikařením, které jsme zažili ve Sněmovně, takže děkuji všem hejtmanům,“ řekl Babiš před kamerami ČT.

Rozvolnění, které by následovalo po ukončení nouzového stavu, si teď podle premiéra Česko nemůže dovolit, když je v Česku britská mutace viru, v Rakousku je mutace jihoafrická, a v Portugalsku dokonce už i mutace brazilská.

Premiér oznámil, že na úterý sezval k jednání členy opozičních stran a chce s nimi hledat další řešení.

„Předpokládám, že to jednání ve Sněmovně bude za účasti předsedy Asociace krajů Martina Kuby. Doufám, že to jednání nepovedeme s ohledem na čas blížících se voleb, ale s ohledem na řešení ve prospěch občanů,“ uvedl předseda vlády.

Ministryně financí Alena Schillerová doplnila, že rychlé vyhlášení dalšího nouzového stavu není v rozporu s Ústavou ČR.

Dnešní rozhodnutí je v souladu s ústavním pořádkem. Tou skutkovou situací je žádost třinácti hejtmanů a jednoho primátora o vyhlášení nouzového stavu. Z toho vyplývá, že vláda postupovala v souladu s ústavou. V zájmu toho ochránit životy nás všech,“ zdůraznila Schillerová s tím, že situaci projednali s odborníky.

„Podle našich odborníků je to úplně jiná skutková podstata,“ doplňoval Babiš.

To, že to předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vidí jinak, podle Babiše ukazuje, že někteří lidé nejsou schopni oprostit se od politikaření.

„Opozice to jen využila k tomu, aby útočila na vládu. Opozice se nakonec vymluvila na SPD, ale SPD nikdy nechtěla jednat o prodloužení nouzového stavu, takže to byla jen výmluva. Ale oni teď viděli, co se stalo, takže začali být aktivní. Ten rozdíl mezi minulým rokem a tímto rokem je v tom, že letos dělá opozice kampaň do Sněmovny,“ rozčiloval se Babiš.

Opozice podle něj volá po rozvolnění, ale není ochotná za případné rozvolňování přijmout zodpovědnost. Za čtrnáct dní si to zopakujeme a uvidíme, jak se k tomu tentokrát postaví opozice.

Schillerová Babiše podpořila.

„Při všem respektu k němu, on tam vycházel z jiné skutkové situace. My bychom skutečně nemohli vyhlásit znovu nouzový stav, kdybychom neměli nové skutkové okolnosti. Ale my je máme,“ zdůraznila ministryně financí a poukázala na to, že čtrnáct regionálních vlád dalo jednomyslně najevo, že se bez nouzového stavu neobejdou.

„Kdyby opozice přišla s požadavky, s jakými přišli hejtmani, tak jsme se domluvili, ale takové požadavky nebyly. Byl tam odškodňovací zákon, se kterým nikdy já souhlasit nebudu, protože je protiústavní,“ rozčilovala se Schillerová, podle které by odškodňovací zákon znamenal i velké dopady do rozpočtu.

Prosazení odškodňovacího zákona žádá především pravicová koalice SPOLU, koalice ODS, lidovců a TOP 09.

Premiér také přislíbil, že v pondělí vláda projedná nový pandemický zákon.

Babiš dal také najevo, že by se nad sebou poslanci měli zamyslet.

„Sněmovna je principál a my se zodpovídáme Sněmovně, ale je potřeba, aby pochopila, že ta tvrzení, že to kraje zvládnou bez vlády, samy kraje odmítly,“ řekl předseda vlády.

Trval na tom, že se snažil s opozicí jednat.

„Jednal jsem poníženě. A pokud o mně Pirát řekne, že jsem šílenec, oni mě urážejí, no tak jsem řekl ano, usnesení vlády. Já osobně umím zdokladovat občanům, co jsme udělali a co jsem udělal já v politice od ledna 2014. A není toho málo. A opozice? Jaký měli program? Jak vláda zvládá covid. Takže Antibabiš plus covid. Oni nic jiného neumějí,“ šil Babiš do opozice.

Rýpl si i do České televize.

„Já jsem zaznamenal, že je to velký hit teď. Česká televize zve lidi, kteří jednání se mnou nikdy nezažili,“ řekl Babiš v narážce na slova poslance ČSSD Ondřeje Veselého, který v televizi Prima poznamenal, že jednání s premiérem jsou někdy obtížná až šílená a ministři za ANO se před Babišem někdy krčí jako králíci. „Pan Veselý lže. Já bych chtěl, abyste se zeptali pana Hamáčka, jestli jsem takhle jednal. Není to pravda,“ pálil ostrými slovními náboji Babiš.

„Všichni chtějí jednat s Babišem, zavolají do televize. Já píšu esemesky, nepíšu tweety, ale paní Pecková a pan Hřib píšou tweety. Oni (opozice) ve skutečnosti nechtěli jednat. Chtěli potrestat vládu. I za cenu ztráty dalších životů našich spoluobčanů. Věřte mně, že to tak je,“ hřímal premiér.

