Ta padla! „Vzkažte Vondrovi, že je idi*t.“ Zeman u Xavera přiostřil

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 32774 lidí

Vyjádřil se také k požadavkům zemědělců. „Už jednou jsem řekl, že ministr Dvořák označil SPD za fašistickou stranu a zdůvodnil to tím, že tato strana žádá naše odstoupení od Green Dealu. A tehdy jsem na to reagoval výrokem, že jsem zřejmě také fašista. Protože i já si myslím, že bychom měli odstoupit od Green Dealu. Takové ty nesmysly, jako například nepoužívání chemických prostředků nebo ponechání části zemědělské půdy ladem a podobně a podobně svým způsobem vedou k tomu, že by zemědělství, které už teď je ztrátové, nebo zisk klesl o 60 procent, abych byl přesnější, by dále kolabovalo,“ řekl Miloš Zeman.

„Kromě toho Green Deal je hlavním faktorem energetické krize kvůli emisním povolenkám. A to nás ještě čeká zákaz spalovacích motorů v autech. Takže je to ideologie, je to náboženství. Čím dříve od toho odstoupíme, tím lépe,“ řekl k tomu Zeman.

A co říká o tom, že protestující byli některými lidmi nazváni proruskými zrádci? „Slova o proruských zrádcích nejsou pak detail, ale ani nic nového: Je to převlečená verze pomahačů amerických imperialistů. Jinými slovy: Zatímco komunisté všechny svoje odpůrce označovali za pomahače amerických imperialistů, tak lidé se stejnou mentalitou a stejnou inteligencí dnes označují protestující za agenty Kremlu,“ dodal.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl následně slova prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, který dle exprezidenta Zemana řekl: „Tak demokracii už máme a teď ještě nějaké ty demokraty. Takže ano, demokracii zhruba 30 let máme. Ale demokratů máme málo,“ poznamenal Zeman.

A co si exprezident Zeman myslí o slovech europoslance Alexandra Vondry, který přinesl do vysílání CNN Prima News dotaz psaný v azbuce, o němž řekl, že je to možná fake. Dopis se měl týkat toho, že někteří organizátoři těch protestů měli toto mít na svědomí a jde o dopis ruské ambasádě. „Když u mě byl asi před týdnem Jan Zahradil, který je také europoslanec, tak jsem ho poprosil, aby vyřídil mému příteli Sašovi Vondrovi, že je idiot. A to z toho důvodu, že ten údajný Jandejskův dopis, jak víte, obsahoval sdělení, že nabízí jako zemědělský podnikatel finanční pomoc Ruské federaci. Takže Ruská federace je zřejmě na huntě, její rozpočet je hluboce deficitní a zcela určitě to vytrhne nějaká dotace od českého zemědělského podnikatele. Kdyby si někdo z nás dvou chtěl vymyslet fake, jak se módně říká dezinformaci, tak to udělá daleko inteligentnějším způsobem, a právě proto jsem řekl Zahradilovi, že na tento fake může naletět jenom idiot,“ dodal Zeman.

Následně si měl Miloš Zeman představit, co by dělal, kdyby byl předsedou vlády a měl jen 17 procent. „Na veřejnosti budu tvrdit, že je všechno v naprostém pořádku a že směřujeme ke světlým zítřkům a dole vyhodím několik obzvláště neschopných spolupracovníků, abych zlepšil své skóre. Současná vládní koalice dělá to první, ale obávám se, že nedělá to druhé,“ sdělil.

Fotogalerie: - Hladoví ministři

Svůj názor vyjádřil také k financím, které premiér Petr Fiala svěřil do kampeličky. „Kampeličky byl tuším původní projekt poslance ODS Mandelíka, i když navazoval na kampeličky předtím, tak kampeličky jsou neúspěšný projekt a většina z nich zkrachovala. Tato kampelička je zvláštní případ, protože je důvodné podezření, že se jedná o pračku špinavých peněz včetně podivných obchodů. Zmíním například několik set milionů korun na údajnou pomoc Ukrajině, které ve skutečnosti zmizely do černé díry a něco podobného,“ míní Zeman.

„Nicméně podobně jako bych vyčítal Josefu Středulovi, že si nepohlídal zaplacení členských příspěvků, tak bych vyčítal Petrovi Fialovi, že kolem sebe nemá nikoho, kdo by mu poradil, kam uložit svůj milion, případně víc. A pokud pana Růžičku uváděl jako svého poradce, tak to je něco, jako by mu radila šedá zóna, nikoliv černá, ale přinejmenším šedá,“ dodal.

Řeč přišla závěrem i na slovenskou politiku, kdy se před nedávnem Zeman sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. „Fico veřejně prohlašuje, že odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině. Takže není to žádný proruský troll. Za druhé: Má jinou představu, jak tuto situaci řešit než máme my, to znamená pomáhat Ukrajině. Ostatně ani on nevylučuje humanitární pomoc Ukrajině a pouze je proti vojenské pomoci. A ty oba dva přístupy se koneckonců úplně nevylučují, protože jde o to nenechat Ukrajinu padnout, ale očekávat, že v nějakém rozumném horizontu dojde mezi Ruskem a Ukrajinou k vyjednávání. A to vyjednávání, a to zdůraznil i Peter Pellegrini, by prospělo záchraně mnoha a mnoha lidských životů,“ řekl Zeman.