Tady jde o malé děcko, nemocnou přítelkyni a Slávka, který sedí za nic. Svědectví bratra zatčeného Popelky

„Čtyři roky ho pronásledovali komunisti a teď ho pronásledují tady ti. Oni z něj chtějí celou dobu udělat odstrašující případ. Zastrašují nás tím všechny. Slávka zavřou a ještě mu naloží, takže může dostat i dva roky, což je strašné. Je jim kurva jedno, že má sedmiletého kluka a vážně nemocnou přítelkyni. Serou na to,“ sdělil ParlamentnímListům.cz bratr protivládního aktivisty Jaroslava Popelky Milan. Dozvěděli jsme se to jako první, ale policie stranící médiím hlavního proudu se podle toho zachovala. Tak se na to podívejme…

Tiskový mlčící Šiška

ParlamentníListy.cz dostaly již ve středu odpoledne zprávu: „Včera policie chytila Slávka Popelku v obci Strání u slovenských hranic.“ ParlamentníListy.cz ihned oslovily Krajské ředitelství policie Zlínského kraje. V pátek jsme od komisaře Radomíra Šišky dostali toto vyjádření: „K vašemu dotazu uvádím, že dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. nemůžeme poskytovat informace ke konkrétní osobě.“ Hned poté zprávu přinesla všechna provládní média jako Česká televize a tak dále.

Na tiskovém oddělení zmíněného ředitelství je kolem deseti lidí. Reportér ParlamentníchListů.cz se přiznává, že emotivně odepsal: „Chtěl jsem informaci. Vy jste povinen mi ji podle zákona o svobodném přístupu k informacím sdělit. Vaše do nebe volající neschopnost bude mít své následky. Nevím, jestli si uvědomujete, že jste dobře placen z peněz daňových poplatníků. S tímto přístupem k věci leťte dělat hudebníka do Mongolska.“ A pak si na komisaře, tiskového mlčícího Šišku, stěžoval na policejním prezidiu.

Brácha Popelky hovoří

„Moc toho nevím. Byl jsem na policii v Uherském Brodě, kde ho ti příslušníci někde lapli. Byli slušní a říkali, že teprve sepisují protokol. Prý ho odvezli do Brna,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Milan Popelka. A dodal: „Na základě hladovky pana Gruntoráda a Boka dostal konečně důchod a teď už má zase prd, bude zase v teplákách. Má tři bratry a dost se o něj bojíme. Tady jde o malé děcko, nemocnou přítelkyni a Slávka, který sedí za hovno. Nevím, co máme dělat.“

Ostatně ParlamentnímListům.cz aktivista Popelka na začátku roku řekl: „Nechci být mučedníkem. Raději budu doma než ve vězení. Když to ale bude nezbytné, půjdu sedět. Pokud to prospěje naší věci, národu a zemi, tak proč ne. Já se toho nebojím. Za komunistů jsem byl v lochu šestkrát. Funguje to tam tak, že se vás staří muklové na přivítanou zeptají: ,Hej zmrde, pokolikátý sedíš?‘ Řeknu: ,Odpal zmrde, posedmý.‘ A budu tam šéfem.“

Hlavní média mají přednost

„Slávek má osmašedesát roků a nevím, co si o tom mám myslet,“ dodal ještě bratr Popelky. Také jsme zavolali Miroslavu Kelnarovi, který spoluorganizoval protivládní akce společně s Popelkou. Kelnar řekl: „Je to ze strany české justice zcela nespravedlivé. Nikomu nic neudělal, nikomu nezkřivil vlas na hlavě, nezničil žádný majetek, takže je to zcela skandální.“

O jednání komisaře Radomíra Šišky si myslí toto: „Je to problém, protože některá média jsou zřejmě protežovaná. Některá mají blízko ke zdrojům policie a jim se to sdělí. A ostatním ne. Slávek je bojovník, takže uvidíme…“ Ve svém článku na webu Lipový list napsal: „Tato vláda se opravdu činí, aby si vysloužila nálepku totalitní diktatury potírající opozici tím, že zavírá její aktivisty do vězení. Je k neuvěření, že okolí, kromě nás pár jedinců, co se stavíme na odpor, je k takovýmto monstrprocesům naprosto netečné. Já si opravdu myslím, že ty nedávné záplavy, že to byl bič boží za netečnost a zbabělost lidu českého, který se s trestuhodnou netečností dívá na to, kam nás tato Fialova vláda tlačí, a mlčí.“