Tady se 30 let kradlo! Hlavně ODS. Petra Fialu vytočil komunista. A přišla odveta

Komunista Leo Luzar je toho názoru, že se Československu dařilo lépe pod nadvládou komunistů, posledních 30 svobodných let rozhodně nepovažuje za úspěch. Když to zjistil předseda ODS Petr Fiala, postavil se ke sněmovnímu řečnickému pultíku a spustil kanonádu.

Leo Luzar má za to, že před rokem 1989 se v naší zemi žilo líp než po roce 1989, protože posledních třicet let se údajně v Česku jen kradlo. A ti, kteří pomáhali rozkrádat státní miliardy dnes tleskají na tribuně či pod ní Milionu chvilek pro demokracii.

Anketa Bojíte se Číny? Bojím 6% Nebojím 94% hlasovalo: 7163 lidí

„O čem se tu bavíme? 30 let se tu kradlo ve velkém a protestovala jenom KSČM. Všichni ostatní nastavovali ruce pro prebendy. V tom vynikala hlavně ODS a její kmotři spolu se závistivými kmotříky z ČSSD. To už všichni zapomněli? Když se dívám na známé tváře vystupující na tribuně i pod ní, natřásající se před kamerami, je mi na zvracení. Tito otcové a matky zlodějin zplodili protestní masu v očekávání návratu těch zlatých časů, kdy byli u moci. To nebyl střet zájmů, když kradly ODA nebo KDU-ČSL, to nebylo ohrožení demokracie, když Havlovi blízcí i vzdálení rabovali?“ zuřil Luzar v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Petr Fiala se rozhodl komunistům oponovat a ve 30 vteřinách připomněl, jaké zrůdnosti mají na triku oni sami.

„Komunisté se do nás pustili ve Sněmovně. Tak jsem jim ve 30 vteřinách připomněl jejich zločiny a jak zbídačenou zemi tu po sobě nechali. A co jsme naopak dokázali my v době svobody,“ uvedl svou řeč Fiala na sociální síti Twitter.

„Země za ostnatým drátem, nesvobodní občané, promarněné šance, lidé ve vězení, zbídačelá země, nefungující hospodářství,“ popsal bez obalu komunistickou realitu let 1948 až 1989.

Zdůraznil, že po roce 1989 byla situace zcela jiná. Vláda ODS nasměrovala Česko na cestu svobodné, prosperující, hrdé země, která je jako členská země NATO zemí bezpečnou.

Komunisté se do nás pustili ve Sněmovně. Tak jsem jim ve 30 vteřinách připomněl jejich zločiny a jak zbídačenou zemi tu po sobě nechali. A co jsme naopak dokázali my v době svobody. pic.twitter.com/txQzY8Y8QY

— Petr Fiala (@P_Fiala) December 19, 2019

