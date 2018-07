Tady se to přehřálo! Nové informace z průmyslové zóny Kvasiny, kde pracuje mnoho cizinců

Problémy se tam objevily, když v roce 2016 do automobilky a okolních továren dorazily tisíce dělníků, často ze zahraničí. Přibyly hlavně přestupky v dopravě a rušení veřejného pořádku.

„Začíná se to hýbat správným směrem," řekl ČTK starosta jedenáctitisícového Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa.

Příchod nových pracovníků, který se odehrál v krátké době, byl podle něj nevyvážený. Bylo chybou, že stát před náporem pracovních sil nevytvořil v oblasti vhodné podmínky, zejména nepodpořil výstavbu bytů, míní starosta. Zaměstnanci do zóny za prací dojíždějí, což působí problémy v dopravě, nebo žijí v ubytovnách. "Když nastal ten prudký zlom, tlačili jsme na vládu, aby došlo k aktualizaci vládního usnesení z února 2015, které slibovalo investice hlavně do dopravní infrastruktury, ale nepočítalo s tak masivním přílivem lidí. K aktualizaci došlo loni a jsou v něm i investice do kulturních, sportovních, školských zařízení a hlavně do výstavby nájemních bytů," řekl ČTK Skořepa.

Podle něho situace v zóně na Rychnovsku nemá v ČR obdoby a není v silách samotných obcí je řešit. Rychnovsko by mělo být ponaučením. „Tady se to přehřálo. Na tomto regionu by si odpovědní měli uvědomit, že se to takto dělat nedá. Výstavba bytů se měla připravovat už v roce 2015," řekl Skořepa.

Škoda Auto v Kvasinách mezi lety 2015 až 2018 zvýšila počet pracovníků přibližně o 3500 na současných více než 8500 zaměstnanců. Masivní nábor do Kvasin již firma ukončila a nové lidi nabírá v rámci fluktuace. V celé zóně pracuje více než 11.000 lidí.

Policie se začala situací intenzivně zabývat předloni v září, od ledna 2017 posílila v lokalitě hlídky. Loni v létě přímo v Solnici vznikla služebna cizinecké policie. V posledních měsících ubývá přestupků. "Díky nastaveným opatřením spočívajícím zejména v posílení výkonu služby a zaměřením se na problémové lokality je bezpečnostní situace v tomto regionu v současné době klidná," řekl ČTK ředitel hradecké krajské policie David Fulka. Také podle něho by to nebylo možné bez spolupráce se samosprávou, státem a firmami, které v zóně působí.

Rychnovsko, kam průmyslová zóna Kvasiny spadá, přesto patří k nejbezpečnějším oblastem v kraji. Objasněnost trestných činů tam byla dokonce jedna z nejvyšších v republice. K lepšímu průměru v míře bezpečnosti patří v rámci ČR dlouhodobě i celý Královéhradecký kraj.

Počet trestných činů na Rychnovsku v letech 2018-2015

Rok Počet/z toho cizinci v pct 1. pololetí 2018 112/16 1. pololetí 2017 159/15 2017 301/17,6 2016 270/16 2015 283/10

