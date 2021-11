Tahle žena? Divné. Cimický: Třaskavě u Xavera

Kauza psychiatra Jana Cimického se objevila i v pravidelném komentářním pořadu Podtrženo, sečteno na XTV. Xaver a režisér Jiří Adamec. Moderátor i jeho host se shodli, že si neumí psychiatra v roli násilníka představit. A že se ženy ozvaly až po několika letech jim přijde podezřelé. „Kdysi jsem s ní mluvil v Českém rozhlase. To není žena, která by byla schovaná v koutě a bála se promluvit,“ řekl o moderátorce Vrbové Hynkové Xaver, který se ptal, proč prapor nezvedla dříve.

Moderátor pak položil otázku, zda má cenu něco jít řešit po takovém čase. „Chápu, jestli se něco takového stalo, je to hrůza a je třeba se s tím vyrovnat. A je třeba trestat, a tak. Ale to tedy měly udělat tak, že měla jít z té ordinace přímo na policii a jestli ne, z důvodu studu, tak to měla říct někomu blízkému a ten měl konat,“ myslel si.

Režisér Adamec si také myslel, že obvinění po několika letech jsou velmi problematická a obvinit může kdokoliv kohokoliv. „Já si vzpomínám, že když jsem byl mladý, tak projevit nějaký vztah k ženě bylo přirozené a ta žena rozhodla, jestli ta aktivita bude mít nějaké pokračování nebo nebude. Mně to přišlo přirozené. Něco jiného je, když se takové věci dějí v ordinaci, kde je lékař a pacientka, to by se asi opravdu dít nemělo, a pokud se něco takového děje, tak je to špatně. Ale neumím si představit, že by tohle Honza Cimický... Ne, ne. Neumím si to představit,“ selhávala Adamcovi fantazie. Ani Xaver si nedokázal něco takového představit.

Také podotkl, že v kauze je zapletena moderátorka Vrbová Hynková. „Sedla jsem si, on si sedl za mě. V tu chvíli to začalo. Sáhl mi na záda, pak mě chytil za prsa a snažil se mi jazykem proniknout do úst. Když jsem ho odstrčila, klekl si přede mě a začal mi recitovat báseň o Šípkové Růžence. Říkal mi ‚ty moje Šípková Růženko‘. Napadlo mě, že se snad pomátl. Nevěděla jsem, co dělat, netušila jsem, kam to celé povede, jestli mě nechce třeba znásilnit,“ popsala údajnou událost s Cimickým.

„Kdysi jsem s ní mluvil v Českém rozhlase. To není žena, která by byla schovaná v koutě a bála se promluvit. A zrovna u té jsem si říkal, proč ta už dávno, když se to stalo, tak proč nezakročila a proč nezvedla ten prapor?“ ptal se Xaver.

Adamec prohlásil, že nechápe celou kauzu. „Buď se to někomu hodí...“ nadhodil, ale pak se vrátil ke své pozici, že si události popisované ženami neumí představit. S Xaverem se shodl, že drží Janu Cimickému palce.

„Ono po těch letech se to snadno přibarvuje, a tak, ty situace. Bůhví, jak to bylo,“ poznamenal ještě moderátor. „Také někdy chceš být vidět. Někdy chceš být zajímavý. Někdy se chceš dostat do pozice žádoucí ženy, například v tomto případě. Ale už vůbec si neumím představit, že se ozývají i nějací chlapci. To už si v případě pana doktora Cimického neumím představit vůbec,“ doplnil režisér a Xaver doufal, že se celá situace vysvětlí. Ale Adamec oponoval, že není co vysvětlovat, když se nikdy nezjistí, co se vlastně stalo. „Honza je obzvlášť jemný člověk,“ argumentoval Xaver ještě, proč si neumí představit, že by psychiatr mohl někoho znásilnit.

